Нагорный Карабах: Степанакерт обесточен, Азербайджан утверждает, что Армения обстреляла Гянджу

Мужчина показывает дом, поврежденный во время нового витка нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией

Находящийся в Степанакерте журналист "Комсомольской правды" сообщает, что в результате массированного артналета на Степанакерт уничтожена электроподстанция.

Местные жители также пишут, что произошло прямое попадание снаряда в электроподстанцию. Первые удары по ней были нанесены еще вчера.

А вот репортаж корресподента Би-би-си Джонатана Фишера, работающего сейчас в Нагорном Карабахе. Репортаж на английском, но кадры говорят сами за себя. Мирные жители и журналисты бегут в убежище во время очередного обстрела Степанакерта.

ICYMI Here's our report on the continuing shelling of Stepanakert, Nagorno Karabakh that ran on @bbcnews at Ten last night.pic.twitter.com/ZAtE13ew5y — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) October 4, 2020

Министерство обороны Азербайджана заявило, что обстрел второго по величине города страны, Гянджи, в воскресенье утром был совершен с территории Армении.

Доказательств этого Азербайджан пока не приводит, Армения же немедленно отвергла обвинения.

Тем не менее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрел с территории Армении "расширяет зону боевых действий".

Армения и Нагорный Карабах по крайней мере в военном отношении фактически составляют одно целое, но формально Республика Армения в войне не участвует и даже не признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

От города Гянджа по прямой до границы с Арменией - около 60 км, до линии фронта на севере Карабаха - около 30 км.