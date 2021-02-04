04.02.2021, 11:50

"Мы с Навальным в разных ситуациях" — интервью Светланы Тихановской программе HARDtalk

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Valgevene opositsiooniliider Svetlana Tsihhanovskaja
Valgevene opositsiooniliider Svetlana TsihhanovskajaFoto: Kiur Kaasik

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что диалог с режимом Александра Лукашенко возможен, но западным странам необходимо продолжать оказывать давление на Беларусь.

Об этом она рассказала в интервью ведущему программы Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру. Также она сравнила себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным и рассказала, почему согласилась покинуть страну после президентских выборов в августе.

На прошедших в августе прошлого года президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции после того, как другие кандидаты оказались или в тюрьме, или в изгнании.

По итогам выборов Александр Лукашенко, бессменно правящий страной более 26 лет, вновь провозгласил себя победителем. По данным ЦИК Беларуси, он набрал 80% голосов, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

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Достоверных рейтингов кандидатов не было, но, по данным некоторых организаций, пытавшихся вести наблюдение за подсчетом голосов, абсолютное большинство избирателей проголосовали за Тихановскую. Выборы проходили со множественными нарушениями и не были признаны международным сообществом.

Через пару дней после выборов Тихановской пришлось покинуть страну, и сейчас она находится в Литве. За месяцы вынужденного изгнания она записала несколько обращений к белорусам, выступила в ООН и ПАСЕ, а также встретилась с несколькими лидерами европейских государств, включая Ангелу Меркель.

На вопрос Сакура о том, не было ли с ее стороны наивным полагать, что режим Лукашенко проведет честные выборы и позволит ей победить, Тихановская признала, что проявила наивность. "Белорусы знали, что выборы будут фальсифицированы. Люди были к этому готовы. Но их сознание поменялось, и они знали, что готовы бороться за эти выборы, за свои голоса", — сказала она.

Ведущий попросил собеседницу рассказать о том, что случилось 10 августа — на следующий день после выборов, когда, как сказал Сакур, Тихановская была полностью уверена в перевесе голосов в свою пользу.

"Вы пошли в белорусский избирком, чтобы потребовать честности при подсчете голосов. Я знаю, что там вы столкнулись с реальностью и вам сказали, что, если вы продолжите свою кампанию, будут серьезные последствия. Вы не говорили конкретно, что вам сказали. Можете рассказать сейчас?" — сказал Сакур.

Тихановская ответила, что не может рассказать всех подробностей, но отметила, что ее поставили перед выбором — либо отправиться в тюрьму, либо отправиться в Литву к детям, которых она отправила туда заранее, чтобы обеспечить их безопасность.

"В тот момент я сделала свой выбор. Я знала, что не сдамся и даже в изгнании буду продолжать бороться и буду поддерживать Беларусь и народ в их борьбе. Меня вынудили покинуть страну", — отметила она.

На вопрос, не чувствует ли она ответственность за то, что в стране сотни людей стали политическими заключенными, что есть свидетельства применения пыток и сексуального насилия в отношении женщин в тюрьмах, а также за гибель людей, пострадавших от действий правоохранителей, Тихановская сказала, что единственный человек, который несет ответственность за страдания белорусов, это Лукашенко и его окружение.

"Не я развязала насилие, и не я совершила зверства в отношении невинных людей. Я лишь отвечаю за свое желание добиться честных выборов и всё. И каждый несет ответственность за желание построить новую страну. Это единственное, за что мы ответственны, но не за насилие, страдания и за жертвы", — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос Сакура, не служит ли для нее примером российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию, зная, что его арестуют, Тихановская отметила, что они находятся в разных ситуациях.

"Навальный — уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. И во-вторых, я чувствую ответственность за детей. Потому что мой муж в тюрьме. А одному из детей нужен особый уход. И мне нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о возвращении в Беларусь", — сказала Тихановская.

"А вы не думаете о возвращении? Мы все видели, как приезд Навального в Россию зарядил там оппозицию. Тысячи людей снова выходят на улицы. Если бы вы вернулись, это тоже произвело бы большой эффект. Вы не думаете об этом?" — спросил ведущий.

"Я думаю об этом. Но в Беларуси нет закона, и в Беларуси уже много политических заключенных, многие задержаны, — сказала Тихановская. — Даже если я вернусь и меня посадят в тюрьму, на кого-то это повлияет — люди, безусловно, отреагируют. Но я уверена, что смогу сделать намного больше, чем если просто стану очередной жертвой и окажусь в тюрьме. Люди поднимутся, я уверена, они захотят защитить меня. Но если этого не произойдет — я стану очередным политическим заключенным".

Сакур процитировал письмо супруга Тихановской — Сергея, в котором говорится, что Лукашенко не готов ни с кем вести переговоры, а власть служит для него гарантией безопасности и для ее сохранения он готов пойти на что угодно, и спросил ее, как она в свете сказанного представляет себе диалог с кем-либо из представителей нынешнего режима.

Тихановская уверена, что диалог возможен.

"Я уверена, что нам нужно как следует надавить на этот режим внутри страны с помощью протестного движения, демонстраций, но также [давление необходимо] и за пределами страны в виде санкций и решений международных лидеров. Мы не хотим насилия ни в какой форме, потому что это не наш путь. Я надеюсь, что белорусы сами все сделают", — добавила она.

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