"Моя Россия сидит в тюрьме". Как прошли акции сторонников Навального в регионах

В десятках городов России 23 января люди вышли на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Самый масштабный митинг прошел в Москве, но крупные акции также состоялись и в регионах. Впервые в один день люди митинговали в сотне городов. Русская служба Би-би-си следила за тем, как протестовали россияне за пределами столицы.

Как подсчитала Русская служба Би-би-си, акции состоялись как минимум в 120 российских городах.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге акция на Сенатской площади напротив здания Конституционного суда собрала по разным оценкам журналистов от пяти до десяти тысяч человек и завершилась около 21 часа на Невском проспекте. ГУВД по Петербургу вечером субботу не смогли сообщить Би-би-си, сколько людей, по их данным, вышли протестовать.

По данным "ОВД-Инфо" на 22:30 мск, было задержано 378 человек. Прокуратура Петербурга поздно вечером заявила РИА Новости, что проводит проверки по фактам нарушений на несогласованной акции, в том числе и со стороны силовиков. Следственный комитет сообщил лишь о возбуждении одного уголовного дела против мужчины по статье о насилии к представителю власти.

Изначально планировалось, что протестующие пройдут маршем до Гостиного двора, при этом еще за час до назначенного времени начала акции (14-00) проход по Невскому вдоль Гостиного был перекрыт с двух сторон ограждениями. Возле Гостиного и на всем пути к Сенатской площади стояли автобусы полиции, бронированные машины и наряды ОМОНа. Возле автобусов стояли бойцы с коробками сухих пайков.

Еще до начала митинга на Сенатской площади силовики точечно задерживали и загружали в автозаки людей. Одними из первых задержанных стали студентка из Череповца и мужчина из Выборга, который, по его словам, "просто фотографировал Медного всадника".

Задержали и двух корреспондентов "Коммерсанта", несмотря на то, что журналисты надели на митинг опознавательные нарукавники и с бейджи. Одного из них — Олега Дилимбетова — отпустили только вечером. Его коллегу Марину Цареву тоже отпустили, поскольку в автозаке закончились места. В течение дня еще несколько журналистов попали в автозаки, среди них корреспондентка VTimes Екатерина Гробман, корреспондент "Дождя" Эдуарда Бурмистрова и корреспондентка The Insider Вера Рябицкая — ее "тащили за волосы в автозак".

На Сенатской корреспондент Би-би-си встретила волонтеров в защитной форме: они принесли с собой аптечку на случай, если кому-то потребуется медицинская помощь. Некоторые задержания проводились жестко.

Плотную толпу собравшихся оттеснили в Александровский сад, откуда они скандировали лозунги "Путин вор", "Долой царя", "Свободу Навальному", "Россия будет свободной". Кто-то кричал "Свободу Фургалу" — в поддержку арестованного в августе главы Хабаровского края. Плакатов почти не было. Одна из митингующих прикрепила на грудь листовки с фотографией семьи Навального в круге и надписью "Свободу Навальному".

Еще одна толпа заполнила высокое крыльцо Конституционного суда, наблюдая за происходящим как с трибуны. ОМОН и Росгвардия перебежками пересекали Сенатскую площадь, хватали точечно людей и волокли их в автозаки, выстроившиеся вдоль Невы.

Когда толпа все же двинулась к Неве, обтекая Медного всадника, навстречу им выстроилась шеренга ОМОНа. Подростки прикрепили на ограду вокруг Медного всадника плакат со стихами Егора Летова: "Пока мы существуем, будет злой гололед, майор поскользнется и майор упадет, ведь мы — лед под ногами майора". Толпа, выстроившись напротив ОМОНа, выкрикивала то "Мусора — позор России", то, обращаясь к бойцам, "Вы — наши".

Силовики, в основном, занимали выжидательную позицию: совершали короткие броски для задержаний и возвращались на исходные позиции. К восьми вечера Следственный комитет сообщил: "Неустановленный мужчина днем на Сенатской площади в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан".

Постояв на Cенатской площади, митингующие двинулись к Невскому проспекту, где они прорвали оцепление и, сворачивая с Невского, направились по близлежащим улицам к Марсову полю. Отряды ОМОНа и Росгвардии рассредоточились на пути протестующих, периодически брали их в кольцо.

Возле Дома Книги на Невском ОМОН задержал руководителя группы мужчин, которые, как рассказал корреспонденту Би-би-си стоявший рядом оппозиционер, агитировали за Путина: "Стояли 4-5 человек НОДовцев. Кричали, что Навального надо срочно посадить. Вокруг собралась толпа протестующих, которые с ними спорили долго, в итоге подъехали омоновцы и забрали самого главного агитатора".

У остальных проверили паспорта и оставили гулять по Невскому. Один из них был завернут в флаг с красными и черными полосами. Корреспонденту Би-би-си они заявили, что выступают "за суверенитет России": чтобы "ваши айфоны стоили дешевле, курс рубля был другим", чтобы "Центробанк был государственным", а "оккупационные статьи Конституции отменили и вернули нам суверенитет, и Дума не принимала законы, а разрабатывала их".

"Навальный лучше, Навальный просто бог!" — прокричал проходивший мимо подросток.

Марсово поле тоже было оцеплено ОМОНом и Росгвардией, которые в какой-то момент перестали пропускать туда людей. В итоге Марсово превратилось в военный плац — по всему полю выстроились небольшими подразделениями силовики в ожидании указаний. Периодически они перебежками бросались к разным краям поля, хватали кого-то из малочисленных собравшихся и волокли в автозаки.

Митингующие в это время двинулись мимо Летнего сада к Невскому. Вслед за ними через некоторое время помчался с Марсового поля и ОМОН.

С наступлением темноты Невский проспект заполнили протестующие, они не умещались на тротуарах и заняли половину проезжей части. При этом люди меняли направление движения — двигались то в сторону площади Восстания, то в противоположную.

Близлежащие станции метро в течение дня были закрыты, к вечеру заработала станция "Гостиный двор", где должна была завершиться акция, но люди стояли на улице напротив толпы омоновцев. По мере скопления людей с 18 до 20 часов ОМОН периодически набрасывался на стоявших, жестко задерживал одних и разгонял остальных.

После паузы люди вновь подходили к Гостиному, и задержания повторялись. Задержанный дед в ушанке, завернутый в бело-голубой флаг, кричал, что его бьют. Подростка с обнаженным из-за поднятых рук животом прижали фонарному столбу и обыскивали. Во время налетов на толпу один из ОМОНовцев с размаху упал на асфальт.

В это же время у площади Восстания полицейский ударил ногой в живот женщину. Очевидцы рассказали "Бумаге", что пострадавшую с разбитой головой и кровью на капюшоне привели на Московский вокзал, но сотрудники не показали, где находится медпункт, а лишь объяснили это устно. По данным телеграм-канала Baza, женщина находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней тяжести. По данным "Фонтанки", ударил ее сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции.

Ближе к концу акции задержания стали жестче — на фотографии "Фонтанки" видно, как силовики окружают лежащего на асфальте мужчину с окровавленной головой.

Ростов-на-Дону

В Ростове на площади перед библиотекой к двум часам дня собралось около 700 человек.

Улица Пушкинская, ведущая к ней, была оцеплена полицией с обеих сторон, стояли заграждения. На подходе к библиотеке у прохожих проверяли рюкзаки и сумки. Непосредственно у входа в библиотеку стоял ОМОН.

В первые полчаса в толпе раздавались отдельные выкрики "за" и "против" Алексея Навального. С флагами стояли сторонники Национального освободительного движения.

Голый по пояс мужчина объяснял собравшимся плюсы жизни при СССР: "Детские садики были, медицина бесплатная, путевки давали. А кто все развалил? Горбачев!"

За полчаса стихийного митинга у библиотеки полиция задержала троих человек — когда их задерживали, толпа кричала "Позор!". После этого началось шествие — люди двинулись вниз по Пушкинской, выкрикивая: "Свободу Навальному! Мы здесь власть! Путин вор!".

Вскоре они уперлись в заграждения и ряды ОМОНа. По другую сторону от заграждения стояли еще несколько сотен человек, которых не пустили на митинг.

"Мальчики, вас же мать родила!" — обратилась к омоновцам женщина из толпы. "Да я из-за вас с матерью сейчас не могу посидеть", — отвечал один из них.

В какой-то момент несколько молодых людей попытались прорвать цепь, раздвинув заграждения. В полицию полетели снежки, но вспыхнувший было конфликт быстро закончился, а заграждения вернули на место.

Толпа скандировала: "Свободу полиции! Моя Россия сидит в тюрьме!" На плакатах виднелись надписи "Россия — рай для коррупции", "Это не суд, это цирк", "Свободу Навальному!".

Один из омоновцев качал головой: "Скорее бы все закончилось, надоело, ноги уже мокрые".

Спустя час толпа внезапно начала двигаться в разные стороны от заграждений. Дойдя до новых кордонов, десятки людей попытались прорваться сквозь ряды полиции. Снова начались задержания.

На глазах корреспондента Би-би-си ОМОН жестко скрутил парня, порвав ему куртку. Часть толпы двинулась в сторону Театральной площади, перегородив главную проезжую улицу Ростова — Садовую.

Сотни людей шли вниз по улице под песню Цоя "Перемен", машины сигналили в ответ. В толпе было много молодежи — студенты вузов и колледжей, школьники.

"Я тут внезапно на митинге, поэтому когда приду — не знаю", — говорила кому-то по телефону девушка.

Еще около часа толпы двигались по основным улицам города, блокируя проезд машин, скандируя: "Ростов, выходи! Мы здесь власть!" Вслед за ними ездили грузовики с ОМОНом.

Патрули ДПС в громкоговоритель уговаривали шествующих сойти с проезжей части и вернуться на пешеходные тротуары. Около половины седьмого вечера ОМОН перегородил митингующим проход и начал выдавливать людей в переулки. Транспортное движение восстановилось.

Более пятидесяти человек были задержаны в Ростове по итогам субботней акции — такие данные приводит портал 161.ru по итогам обзвона отделов полиции Ростова.

По оценке Би-би-си, в митинге приняло участие около тысячи человек.

Также стало известно, что в отношении несовершеннолетнего жителя Ростова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК "Массовые беспорядки".

Подростка обвиняют в публикации призывов выйти на акции в поддержку Алексея Навального, следует из копии постановления о производстве обыска по делу, которую опубликовал телеграм-канал "Столица Южный".

"Коммерсант" запросил СК разъяснения по делу в отношении несовершеннолетнего, но там отказались от комментариев.

Екатеринбург

В Екатеринбурге, по оценкам издания Znak, в акции приняли участие не менее 3 тысяч человек. Среди них был и известный уральский общественный деятель Евгений Ройзман. Ранее он обещал прийти на митинг в поддержку Навального. Летом и осенью 2017 года, когда Ройзман был мэром Екатеринбурга, Навальный посещал столицу Урала с митингами, и два политика встречались.

В начале шествия от стадиона "Динамо" полицейские никого не задерживали, но спустя неполные три часа акция завершилась разгоном.

Митингующие кричали "Россия будет свободной". В конце шествия (а оно заняло более двух часов при 30-градусном морозе) одному человеку стало плохо, он упал на снег.

Кто-то из протестующих кинул в полицию дымовую шашку. Начались жесткие задержания. В итоге 14 задержанных — в том числе, по данным Znak, несовершеннолетних — увезли в отдел полиции.

В Свердловской области сегодня выходили на улицы также жители Алапаевска, Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов.

Владивосток

На центральную площадь Владивостока, по оценкам местного ресурса Vl.ru, вышли около тысячи человек.

По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 35, среди них — владивостокский фотожурналист Антон Новгородов.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова опубликовала пост о том, что Владивосток открыл ей новое в "человеческой подлости": не ссылаясь на источники, она заявила, что там "дети стоят живой цепью", а "из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова".

Подписчики попросили у Кузнецовой "видео и фото негодяев в студию", но подтверждения не получили.

При этом на видео, опубликованном в комментарии к посту Кузнецовой, видны не дети, а молодые люди, бросающие в сторону полицейских предмет, который падает, не долетая до них.

Иркутск

Самой массовой протестной акцией в восточной части страны стал митинг в Иркутске.

В Иркутске жители не только без помех прошли по своему городу (единичные задержания были только до и после), так еще и мэрия подтверждает, что акция "в поддержку политзаключенных прошла без происшествий"https://t.co/6tb7ljztJb город здорового человека pic.twitter.com/J6iRryHRxW — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

На улицы города вышли, по оценкам "Коммерсанта", несколько тысяч человек.

По данным "ОВД-Инфо", в Иркутске задержали шестерых.

Как и везде по стране, были задержаны руководители штаба Навального — в Иркутской области это Сергей Беспалов и его заместитель Захар Сарапулов.

Якутск

Протестующие вышли на улицы Якутска в 50-градусный мороз.

Стихийные ораторы выступали против повышения пенсионного возраста и "разграбления нашей республики Саха Якутия".

В толпе трясли Конституцией России и настаивали на свободе мысли и слова, гарантированной статьей 29 основного закона страны.

Полиция была без защитной экипировки, при этом некоторых задерживала достаточно жестко. Всего полицейские задержали около 30 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Чита

В Чите на митинг вышли примерно 300 человек, задержаны были 20, при этом некоторые полицейские, как сообщило интернет-издание Znak, отказались задерживать митингующих.

В Чите протестующие благодарят полицию за отказ разгонять митинг. pic.twitter.com/04St51SxJY — ФедералПресс (@FederalPress) January 23, 2021



Собравшиеся аплодировали полиции и кричали "Молодцы! ".



Красноярск

В Красноярске штаб Навального вел YouTube-трансляцию, хотя руководитель штаба Анастасия Корсакова и одна из сотрудниц были задержаны накануне вечером.

Красноярск. Девушку задержали вскоре после этого кадра. pic.twitter.com/hHtDN26g8v — Открытка (@openrussia_team) January 23, 2021



По оценке "Коммерсанта", на Красную площадь в центре города вышли более тысячи человек.

Толпа скандировала "Свободу политзаключенным", "Мы здесь власть!", "Когда мы едины, мы непобедимы" и "Позор!".

На 15-й минуте трансляции начались жесткие задержания собравшихся. До этого ОМОН окружил их в кольцо. Задержаны 15 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Новосибирск

В Новосибирске у одного из протестующих — 23-летнего продавца пивного магазина Александра — после удара омоновской дубинкой по голове начался приступ эпилепсии. МВД утверждает, что у молодого человека произошло "резкое ухудшение самочувствия".

На видео молодой человек, бьющийся на снегу в припадке эпилепсии, окружен явно обескураженными полицейскими. В толпе кричат: "Скорую вызывайте, ему по голове дубинкой дали".

Дежурство гражданской скорой на митинге не было организовано, и молодого человека сопроводили "в автомобиль скорой помощи к медикам МСЧ ГУ МВД России по Новосибирской области", сообщалось на сайте местного управления МВД.

После того, как ему оказали первую помощь, мужчина отказался от доставки домой на ведомственной машине.

В Новосибирске, по данным "ОВД-Инфо", задержаны 95 человек.

Челябинск

В Челябинске протестующие прорвали полицейское заграждение и пошли по улицам центра. Незадолго до начала митинга полиция на месте, где планировалась акция, большое количество металлических ограждений.



Выйдя за оцепление, толпа растянулась на несколько километров. По занесенным снегом улицам и бульварам люди шли буквально след в след.

Чтобы контролировать движение протестующих, полицейским приходилось выходить на проезжую часть.

Манифестантам удалось дойти до памятника Игорю Курчатову, где и начались задержания. Полиция забрала более 20 человек, среди которых есть несовершеннолетние, сообщает местное издание 74.Ru.