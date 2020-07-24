Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что к организации протестов в Хабаровске причастны иностранные граждане.

"Большие митинги, которые начались после задержвния Сергея Ивановича [Фургала], они мне понятны, они стихийны. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора, — сказал Дегтярев в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си. — А все что я вижу под окнами за последние три дня — у меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные".

Это в основном хабаровчане, но есть и несколько иностранных граждан, сказал Дегярев.

Михаил Дегтярев: к организации протестов в Хабаровске причастны иностранные граждане https://t.co/QCjfelhykS — bbcrussian (@bbcrussian) July 24, 2020



В ответ на вопрос Би-би-си, как они могли попасть в край, если границы закрыты, Дегтярев добавил: "Вы что думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели. Ведь межрегиональное сообщение сохраняется".

Протесты в Хабаровске, вызванные арестом губернатора края Сергея Фургала, начались 11 июля и продолжаются по сей день. После приезда Дегтярева, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора президент Владимир Путин, протестующие стали требовать, чтобы тот уезжал обратно в Москву.

Сам Дегтярев сказал, что в в день субботнего митинга уедет из Хабаровска.

"Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю. Предыдущие два дня я провел в кабинете и в основном выезжая на объекты образования и здравоохранения. Прошелся пару раз по городу, несколько раз зашел в магазины. Поэтому,конечно, в выходные я поеду по краю. Маршрут согласовывается", — сказал Дегтярев.

По словам 39-летнего временного главы региона, необходимости оставаться в городе в субботу, когда там будет проходить очередная протестная акция, он не видит.

"В Хабаровском крае живет очень много людей, много населенных пунктов, и все считают, что им нужен губернатор, чтобы вопросы решать", — сказал Дегтярев.

Предыдущий глава региона Сергей Фургал был задержан в четверг, 9 июля, по обвинению в организации убийств 15 лет назад, вывезен в Москву и заключен в СИЗО. Вину он не признает.

Уже через два дня после его задержания в Хабаровске начались массовые акции протеста, в минувшую субботу на стихийный митинг вышли около 30 тысяч человек.