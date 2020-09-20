"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен

В воскресенье в Минске проходит очередная акция — "Марш справедливости" — в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В городе уже начались задержания, пишет русская служба Би-би-си.

Начало марша назначено на 14 часов по местному времени, но уже за час до этого Минский метрополитен объявил о закрытии в центре шести станций метро — "в целях обеспечения безопасности пассажиров". После начала акции ведомство сообщило о закрытии еще одной станции.

Как передает местный портал Tut.by, в районе улицы Немига колонна прошла несколько метров, после чего подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме.

Сообщается, что люди идут небольшими группами по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск-город-герой". Силовики продолжают точечные задержания.

В район Верховного суда и Дворца независимости в центре Минска стянуты техника и личный состав МВД и внутренних войск. В городе замечена военная техника. У стелы "Минск -город-герой" стоят водометы, а у "Рубин Плаза" находятся военная техника и автозаки.

По данным СМИ, в городе снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Оператор связи A1 сообщил ТАСС, что скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов.

Участников марша накануне призывали принести плакаты с "фото и личными данными того, кто заслуживает народного трибунала".

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью РБК назвала чушью утверждения о планах о выходе из союза с Россией.

"Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения", - сказала она в интервью агентству.