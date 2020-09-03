"Любые отравляющие вещества можно найти". Создатели "Новичка" — о заявлении немецких властей

Российские врачи, лечившие Навального до его отправки в Германию, настаивают, что следов отравления в анализах Навального, взятых в России, обнаружено не было. Российские правоохранительные органы накануне запросили у немецкой стороны результаты анализов, взятых у оппозицонера в Берлине.

Создатели "Новичка" в разговоре с Би-би-си разошлись во мнениях касательно заявления немецких властей об отравлении Алексея Навального этим боевым ядом.

"Раз его выпустили туда — значит ничего не нашли"

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк входил в группу разработчиков отравляющих веществ семейства "Новичок". Он назвал заявление правительства ФРГ об отравлении лидера российской оппозиции этим ядом "чушью собачьей".

Ученый подверг сомнению выводы немецкой стороны, поскольку российские медики и лаборатории не нашли следов яда. Профессор утверждает, что "Новичок" — это многокомпонентная система, и что-нибудь из этой системы, "конечно же, нашли бы у нас здесь".

"Но раз его выпустили туда, значит, ничего из этого не нашли. А возникнуть [следы отравления могут], если потом кто-то из умных людей туда что-нибудь засунет. Тогда образуется разница в анализах — что было до этого и после этого. И сравнение анализов сразу покажет, на какой стадии что возникло", — считает Ринк.

По его словам, если бы это было вещество группы "Новичок", то отравился бы не один Навальный, а весь самолет с ним. "Конечно, это было не боевое вещество и не яд подобного типа. Иначе это все было бы давно найдено в России — и человек бы стоял живой и здоровый. Если бы был "Новичок", он бы давно был прикопан", — заявил Ринк.

"Следы остаются"

Обратного мнения придерживается ученый-химик Владимир Углев, еще один из разработчиков "Новичка". По его словам, есть несколько видов "Новичка".

"234-й, которым был отравлен Скрипаль, — жидкий, — разъяснил он. — При его использовании могут пострадать случайные люди. Есть 242-й, твердый. Он наносится на готовые поражающие элементы и действует внутримышечно. Через органы дыхания и через кожу он не "лезет", потому что твердый. Мое последнее поражение было именно им: действует молниеносно, я сразу руку в соляную кислоту засунул, рука "отпотевала" после этого несколько лет, была все время влажной. 242-й "Новичок" используется в качестве диверсионного яда".