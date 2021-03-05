"Летучий голландец": в Корнуолле замечен парящий в небе корабль

Помните миф о "Летучем голландце"? Легендарный корабль-призрак, обреченный на вечное плавание, обычно является людям издалека.

Дэвид Моррис стал свидетелем редкой оптической иллюзии, которая, возможно, проливает свет на происхождение этой легенды.

Моррис, прогуливаясь по берегу моря в английском Корнуолле, увидел и даже сфотографировал корабль, словно парящий в небе.

По словам метеоролога Би-би-си Дэвида Брэйна, Моррис, судя по всему, стал свидетелем так называемого фантома дальнего видения — атмосферного явления, которое довольно часто наблюдается в Арктике, но крайне редко бывает в Британии.

"Фантомы дальнего видения возникают при погодных условиях, которые называются температурной инверсией, когда над слоем холодного воздуха, располагающимся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого воздуха, — поясняет метеоролог. — Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет таким образом, что визуально приближает предметы к находящемуся вдали наблюдателю".

"Фантомы дальнего видения могут создавать разные типы миражей, — продолжает ученый. — В данном случае сухогруз словно завис в воздухе высоко над тем местом, где на самом деле находилось судно. Однако иногда бывает и так, что мы наблюдаем объекты, которые находятся за линией горизонта".