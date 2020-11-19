"Лачинский коридор": как живет город под контролем миротворцев

Через город Лачин проходит главная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом. Здесь пролегает часть "лачинского коридора”, находящегося под охраной российских миротворцев.
Через город Лачин проходит главная дорога между Арменией и Нагорным Карабахом. Здесь пролегает часть "лачинского коридора”, находящегося под охраной российских миротворцев.
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