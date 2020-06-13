Кто виноват в эпидемии коронавируса: европейцы хотят привлечь власти к ответственности

Жители наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы хотят расследовать действия властей и понять, все ли было сделано, чтобы избежать смертей от эпидемии. С инициативой выступили родственники умерших от Covid-19 в Италии, Британии, Франции и Испании.

Во всех четырех случаях родственники считают, что карантин нужно было вводить раньше, чем это сделали власти.

Родственники 450 британцев, умерших от коронавируса, требуют немедленного проведения открытых слушаний о действиях правительства в борьбе с пандемией. Подобное разбирательство, по их мнению, может спасти много жизней, так как эпидемия в Великобритании продолжается из-за неэффективности властей.

Еще в мае семьи погибших в Испании подали в суд на премьера Педро Санчеса, а в начале июня Парижская прокуратура заявила, что проверит, не подпадает ли реакция правительства на пандемию под статьи о непреднамеренном убийстве и создание угрозы жизням людей.

В Италии 50 родственников жертв коронавируса несколько дней назад подали официальную жалобу против властей, обвинив их в халатности и неправильных действиях в разгар пандемии. Коллективную жалобу подали в прокуратуру Бергамо, потому что, как объяснил инициатор группы Стефано Фуско, именно этот город стал печальным символом трагедии всей Италии.

Подробнее о каждой стране — ниже.

Родственники умерших в Италии считают, что в Бергамо и других основных эпицентрах вспышки коронавируса, необходимо было вводить карантин раньше, чем это сделали власти. В частности, большая часть региона Ломбардия все еще оставалась открытой в то время, когда уже было понятно, что вирус вырвался за пределы городов, объявленных "красной зоной". По Европе коронавирус начал распространяться именно из Ломбардии, более половины всех смертей в Италии приходится на этот регион. Всего в Италии от Covid-19 умерло 34,1 тысяч человек.

В пятницу прокурор допросит премьер-министра Джузеппе Конте, а также министр внутренних дел Лучану Ламорджезе и министр здравоохранения Роберто Сперанцу. Конте ранее сказал, что ему бояться нечего.

Прокурор Парижа Реми Эйтц на этой неделе рассказал, что поводом для расследования были многочисленные обращения горожан и подчеркнул, что оно не является политически мотивированным. Прокуратура рассмотрит действия чиновников, принимавших решения о том, как реагировать на вспышку.

Парижане жалуются на то, что на рабочих местах недостаточно быстро были введены меры социального дистанцирования, гражданам не предоставляли маски и проводилось недостаточно тестов.

Целью расследования будут различные правительственные институты, которые базируются в Париже и таким образом попадают в юрисдикцию парижской прокуратуры. Президент Эммануэль Макрон обладает иммунитетом от уголовного преследования. Во Франции в связи с пандемией Covid-19 скончались более 29 тыс. человек.

Родственники умерших в Испании также считают, что Педро Санчес и 22 министра не сумели быстро отреагировать и медлили с карантинными ограничениями. В Испании из-за коронавируса умерли 27,1 тысяч человек.

В Британии — самой пострадавшей от Covid-19 в Европе — семьи умерших требуют дать оценку тому, насколько Национальная система здравоохранения страны (NHS) и социальные службы были готовы к пандемии. В официальном прошении о начале открытого разбирательства упоминается, что на пике эпидемии из больниц обратно в дома престарелых были выписаны более 25 тысяч пациентов, однако неизвестно, сколько из них были носителями коронавируса, так как это никто не проверял.

Семьи представляет адвокат Элкан Абрахамсон, который заявил, что слушания обязательно состоятся, но позже. Правительство заявляет, что в настоящий момент все его внимание сосредоточено на борьбе с эпидемией. Однако группа, которая назвала себя "Семьи погибших — за справедливость", настаивает, что это не терпит отлагательств. Только немедленное вмешательство в действия властей, по их словам, может остановить дальнейшие жертвы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Британия занимает пятое место в мире по числу заболевших (292,8 тыс. человек) и второе по смертности (41,4 тыс.). В Европе — это самая пострадавшая от Covid-19 страна.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальному обеспечению Джереми Хант согласен с истцами. Он назвал вопиющим тот факт, что никому не пришло в голову оценить риски для домов престарелых.

"[К тому времени] уже было широко известно, что у некоторых вирус протекает бессимптомно. Германия и Гонконг приняли меры, чтобы защитить свои социальные учреждения, а мы этого не сделали в тот критический период развития эпидемии", — сказал Хант.

Однако в минздраве настаивают, что приняли правильное решение в нужное время.

Смерти, которых можно было избежать

Британские власти настаивают, что все решения, связанные с пандемией, были основаны на экспертизе научного сообщества.

Но сын одного из умерших британцев Джейми Браун считает, что решение о введении локдауна в стране 23 марта было принято слишком поздно. Его отец скончался в больнице от коронавируса 29 марта — через две с половиной недели после того, как съездил на поезде в центр Лондона.

По мнению Брауна, смерти его отца можно было избежать: "Я уверен, что если бы локдаун был введен раньше, шанс папы заразиться был бы гораздо ниже". Джейми Браун убежден, что отца погубил совет правительства оставаться дома, из-за которого они не обратились своевременно за помощью: "Необходимо как можно скорее понять, что и где пошло не так, что мы все оказались в такой ситуации".

"Ожидается, что будет вторая волна заболеваемости, и мы хотим знать, что намерено предпринять правительство, когда это произойдет", — говорит адвокат Элкан Абрахамсон.

По его словам, хотелось бы понять, какая научная экспертиза, на которую любят ссылаться власти, лежит в основе решения открыть школы и снять еще ряд ограничений.

"Когда-нибудь в будущем у нас будет возможность оглянуться, проанализировать [наши действия] и извлечь важные уроки. Но в данный момент важнее всего сосредоточиться на текущей ситуации",- сказал представитель правительства.