Кремль: промедление Путина с вакцинацией не отражается на доверии к "Спутнику V"

Тот факт, что президент России Владимир Путин все еще не сделал прививку от коронавируса российской вакциной, никак не отражается на доверии к ней, считают в Кремле. Между тем, данные социологов показывают, что вакцинироваться "Спутником V" не готовы больше половины россиян.

О том, что затягивание Путина с вакцинацией "никоим образом" не отражается на доверии к российской вакцине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос Би-би-си.

Би-би-си: Вот такое промедление Владимира Путина с решением вакцинироваться — это, на ваш взгляд, как-то отражается на доверии к российской вакцине?

Песков: Никоим образом. Вы знаете, что в российских регионах уже началась вакцинация. Во все регионы уже направлены партии вакцины, нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться. Наращивают мощности российские производители вакцины, при чем процесс производства действительно уже отлажен. Это позволяет быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и первые недели следующего объем будет увеличен. Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения министерства здравоохранения по одной вакцине [о безопасности "Спутника V" для людей старше 60 лет] потом последуют другие вакцины. Собственно, потом уже и президент примет решение. Он об этом говорил.

У Пескова также спросили, будет ли просто объявлено о том, что президент вакцинировался, или россиянам могут показать кадры самого процесса.

"Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", — ответил представитель Кремля.

В субботу, 26 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что минздрав одобрил применение "Спутника V" для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.

17 декабря на большой пресс-конференции Путин говорил, что еще не сделал прививку от коронавируса, поскольку использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории (60+).

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались <…> Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможно", — сказал он.

При этом ранее сообщалось, что прививки от коронавируса сделали, например, 62-летний мэр Москвы Сергей Собянин и 65-летний министр обороны Сергей Шойгу.

Согласно данным опроса "Левада-центра", поступившим Русской службе Би-би-си, 58% россиян не готовы делать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". О готовности провакцинироваться заявили 38% опрошенных.

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки — желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). Еще 12% респондентов заявили, что имеют противопоказания для вакцинации, и столько же — что не видят смысла в прививках.

При этом, как показывают данные опроса, большинство россиян — 57% от общего числа опрошенных — боятся заразиться коронавирусом.