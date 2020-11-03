"Кошмар перед Рождеством": Сколько будет стоить Европе локдаун 2.0

Европа надеялась пережить зиму без полномасштабного локдауна, подобного тому, что весной поверг вторую после США крупнейшую экономику планеты в самый глубокий кризис столетия. Не получилось.

Вторая волна коронавируса накрыла полмиллиарда человек в странах Старого Света. Европа попрощалась с надеждами на быстрое восстановление и принялась подсчитывать убытки в надежде понять, переживут ли локдаун 2.0 истощенные карантином бизнес, население и казна, пишет Русская служба Би-би-си.

Главные жертвы первой волны — рестораны, авиакомпании, магазины, театры — предупреждают, что новые ограничения их добьют. Другие говорят, что бизнес набрался опыта и лучше готов ко второй волне, а падение экономики в целом будет не таким существенным, поскольку падать дальше особо некуда.

Но все сходятся в одном: прогнозы весны и лета оказались чересчур оптимистичными, отыграть потери нынешнего кризиса быстро не получится, и наметившееся было оживление экономики зимой не продолжится, как думали раньше, а обернется новым спадом.

Не в последнюю очередь потому, что худшего времени для нового локдауна придумать было нельзя. Магазины и рестораны готовились к предновогоднему сезону, "черной пятнице", рождественским распродажам и шумным застольям. В обычное время сезон подарков и иллюминации приносит кому четверть, а кому и треть годовой выручки.

"Новый локдаун обещает розничной торговле кошмар перед Рождеством", — описала настроение владельцев британских магазинов глава отраслевой организации BRC Хелен Дикинсон.

"Каждая неделя предыдущего локдауна лишала магазины "товаров не первой необходимости" 1,6 млрд фунтов (2 млрд долларов) выручки в неделю. В предновогодний период эти потери будут несоизмеримо больше", — предупредила она.

Аналогичная ситуация у авиакомпаний. Первую волну они пережили благодаря увольнениям персонала, распродаже самолетов и — если повезло — господдержке. Однако сокращению расходов есть предел, и без финансовой поддержки денег им хватит в среднем чуть больше чем на полгода, очертила перспективы массового банкротства авиалиний в 2021 году Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Вторая волна со скидкой

За последние дни практически полный локдаун ввели Франция, Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия. Германия снова закрылась частично, Италия пока надеется обойтись региональными карантинными мерами.

Однако в отличие от весны почти везде пока открыты и школы, и офисы. А недостаточная суровость ограничений дополняется необязательностью их исполнения со стороны части населения, утомленного локдауном.

В результате ущерб для экономики окажется менее существенным, надеются политики и экономисты.

Если за несколько недель тотального весеннего локдауна французская экономика рухнула на 30%, то на этот раз министр финансов Франции Брюно ле Мэр рассчитывает обойтись вдвое меньшим падением деловой активности — на 15%.

В том же духе высказывается глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы не ожидаем драматичного падения, как в марте. Почему? Во-первых, потому что основной ущерб отраслям экономики, наиболее пострадавшим от социального дистанцирования, уже нанесен. Во-вторых, мы постепенно учимся функционировать в условиях пандемии, что позволяет в новом локдауне частично сохранить деловую активность", — сказала она.

"И в-третьих, и это самое главное — экстраординарные антикризисные меры бюджетного и кредитного характера".

По оценкам МВФ, только государства "Большой двадцатки" потратили на поддержку населения, бизнеса и здравоохранения более 11 трлн долларов — это свыше 13% мирового ВВП.

Георгиева в очередной раз призвала власти всех стран, которые могут себе это позволить, не сворачивать господдержку экономики, поскольку вернуть ее к нормальной жизни после искусственной комы, пусть и дорогостоящей, намного проще, чем допустить необратимые изменения и отмирание целых отраслей, а потом пытаться оживить труп.

"Высокая безработица и закрытые школы разъедают человеческий капитал, банкротства оборачиваются потерей доходов, а растущие долги подрывают возможности государства проводить эффективную бюджетную политику в будущем. И основное бремя ложится на самые бедные и уязвимые группы населения", — объяснили издержки затяжной пандемии экономисты МВФ.

В этом МВФ поддерживают медики, которые считают карантин самым эффективным способом остановить пандемию и предупреждают, что если ничего не делать, вирус выйдет из-под контроля.

Запираться или нет

Однако у локдауна довольно и противников, поскольку он стремительно уничтожает и национальное богатство, и политический капитал власти.

Многие рассматривают вторую волну как доказательство неэффективности масштабных санитарных ограничений. Недовольство выплескивается на улицы: народ протестует в Италии, Испании, Польше, Чехии, Германии.

Другие, наоборот, считают возвращение вируса результатом преждевременного отказа от карантинных мер и приводят в пример Китай, Южную Корею и Тайвань, где пандемия давно завершилась.

Во всех трех странах экономика бодро восстанавливается, а на Тайване так и вовсе вернулась на докризисный уровень. На острове демократия, 23 млн человек населения, и ни одного местного случая заражения ковидом с середины апреля.

Европа же борется со вторым пришествием вируса и о росте уже не помышляет.

После ужасающего второго квартала, на который пришелся весенний локдаун, третий (июль-сентябрь) принес впечатляющий рост почти на 13%, который, правда, не позволил полностью отыграть потери.

Деловая активность оставалась ниже доковидной, но экономисты рассчитывали пусть на менее бодрый, но все же рост в последнем, четвертом квартале уходящего 2020 года. И надеялись, что к середине 2021-го экономика Европы вернется к прежней траектории прироста национального богатства.

Невеселое Рождество

Объявленные за последние дни меры — от запретов ездить в отпуск и ходить в гости до закрытия магазинов, ресторанов и спортзалов — заставили их пересмотреть прогнозы.

Инвестбанк Goldman Sachs ожидал роста экономики 19 стран Еврозоны на 2,2%, но теперь предсказывает сокращение на 2,3% и ожидает продолжительного локдауна — три месяца минимум и послабления не раньше февраля, цитирует аналитическую записку американского банка агентство Рейтер.

Аналогичные прогнозы у 18 экономистов ведущих финансовых институтов, опрошенных газетой FT. Большинство рассчитывало на рост в четвертом квартале, но теперь 17 из 18 ждут спада — в среднем на 2,3%.

Даже Германия — крупнейшая экономика Европы, лучше других справившаяся с кризисом благодаря сильной промышленности и экспорту, — не избежит печальной участи и потеряет 1% ВВП, что обойдется ей в 19 млрд евро и 50 тысяч рабочих мест, подсчитал немецкий институт DIW.

Что делать и как быть, обсудят во вторник министры финансов стран еврозоны. В их арсенале есть убойные антивирусные средства, но европейцы пока не могут договориться, как именно их использовать.

Речь идет о бюджете ЕС размером 1,1 трлн евро и дополнительном антикризисном пакете еще на 750 млрд евро. Они согласованы, но пока не утверждены.

Уладить все разногласия и утвердить все желательно до нового года, чтобы деньги, как и было намечено, начали поступать в казну 27 стран ЕС с середины 2021 года и подпитывали постковидное восстановление экономики в течение полутора лет.

Если этого по какой-то причине не случится, все будет еще хуже, поскольку эти триллионы уже учтены в прогнозах, даже самых пессимистичных.