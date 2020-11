Коронавирус в России: рекорд смертности и почему нельзя быстро пройти пик

За последние сутки в России зарегистрировали 491 смерть заразившихся Covid-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Данные штаба отличаются от цифр, которые дает Росстат — служба выявляет гораздо больше летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Так или иначе зафиксированный сейчас показатель смертности снова оказался максимальным за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в субботу, 21 ноября, когда штаб отчитался о 467 смертях. После этого два дня цифры были заметно ниже — 401 в воскресенье и 361 в понедельник, а до субботы этот показатель несколько раз обновлял максимумы.

Суточный прирост Covid-19 при этом сократился — за последние сутки выявили 24 326 новых случаев, тогда как накануне регистрировали рекордные 25 173 заражения. В субботу было 24 822 случая, в воскресенье — 24 581. Таким образом, этот показатель снова опустился ниже отметки 25 тысяч, которая впервые была преодолена в понедельник. Планка в 24 тысяч впервые была превышена в пятницу.

За весь период цифры у штаба такие: 2 138 828 заражений, 1 634 671 выписанных, 37 031 умерший.

Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает осложняться, констатировала во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. "Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно", — сказала она.

По словам Голиковой, в шести регионах заняты более 90% коек для больных Covid-19.

Среди них — Петербург, где за сутки впервые выявили более 3 тысяч заражений (3 179 новых случаев). Подтверждено 80 смертей пациентов с коронавирусом — больше, чем в Москве. Это рекордная смертность от Covid-19 для города.

В Кремле также признают, что ситуация осложняется. На вопрос, связано ли активное распространение коронавируса с тем, что система здравоохранения не справляется с пандемией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил так: "Это свидетельствует о том, что эпидемическая ситуация становится более сложной. Это эпидемический вызов, с которым столкнулись все страны мира".

До весны коронавирус не уйдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Он будет приходить, скорее всего, каждый год, будет активничать в зимний период года, — сказала она. — ОРВИ хозяйничают весь холодный период года, поэтому до весны говорить, что он [Covid-19] совсем куда-то уйдет, нельзя".

В Москве суточный прирост оказался ниже 6 тысяч — зарегистрировано 5 838 случаев, в понедельник их было 6 866, в воскресенье — 6 575, а в субботу — рекордные 7 168. Скончались за последние сутки 76 человек.

За последние две недели в Москве наблюдается сглаживание ситуации с распространением коронавируса, в том числе благодаря ограничительным мерам, заявил накануне мэр города Сергей Собянин. Ранее он говорил об ухудшении ситуации — в том числе когда объяснял необходимость запретить ночную работу баров и ресторанов, а также продлял дистанционный режим учебы для старшеклассников.

В то же время мэр признал, что показатели заболеваемости находятся "на очень высокой планке". "Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью весной мы не сталкивались", — констатировал Собянин.

По его словам, весной пик заболеваемости "резко сбросили" за счет жестких карантинных мер, а теперь москвичи живут "в другой медицинской ситуации с коронавирусом".

При этом новые ограничения на федеральном уровне вводить не планируются, заявили в понедельник в оперативном штабе. Там напомнили, что карантинные меры вводятся главами регионов. Собянин новых ограничений не анонсировал, а собеседники агентства Интерфакс говорили, что пропускной режим, который действовал в Москве весной, снова вводить не планируется.

Эффективность вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции — и на 21-й после второй — превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna (и выше AstraZeneca), говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованном в твиттер-аккаунте вакцины.

BREAKING: Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dose.