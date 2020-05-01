Коронавирус в России: подтверждены еще почти 8 тысяч случаев, 3561 — в Москве(5)
За сутки в России еще у 7933 человек подтвердился коронавирус, сообщает оперативный штаб. Большинство новых случаев заболевания выявлены в Москве — диагноз подтвердился у 3561 человека.
В оперативном штабе отметили, что всего за сутки выздоровел 1601 человек, умерли 96.
Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России теперь составляет 114 431. Всего умерли 1169 человек, выписаны 13 220.
Накануне числов выявленных случаев коронавируса в России перешагнуло за 100 тысяч. По данным оперативного штаба, за сутки в России было зарегистрировано 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на 1 258 больше, чем днем ранее.
Больше половины всех выявленных случаев по-прежнему приходится на Москву. Мэр города Сергей Собянин в четверг не исключил, что столица уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. При этом он отметил, что Москва не прошла и половины пути в связи с коронавирусом - по его мнению, пока пройдена всего четверть этого пути.
По словам Собянина, судя по динамике заболеваемости, в последние 5-7 дней ситуация в городе стабилизировалась. По его словам, сейчас еженедельный прирост новых выявленных случаев коронавируса и пневмоний составляет около 70%.
Мэр отметил, что в больницах Москвы сейчас находятся 17 тысяч больных коронавирусом, у которых заболевание протекает в средней или тяжелой форме.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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