Коронавирус в России: подтверждены еще почти 8 тысяч случаев, 3561 — в Москве

Обработке во время короновирусной пандемии подвергаются даже кремлевские звезды

За сутки в России еще у 7933 человек подтвердился коронавирус, сообщает оперативный штаб. Большинство новых случаев заболевания выявлены в Москве — диагноз подтвердился у 3561 человека.

В оперативном штабе отметили, что всего за сутки выздоровел 1601 человек, умерли 96.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России теперь составляет 114 431. Всего умерли 1169 человек, выписаны 13 220.

Накануне числов выявленных случаев коронавируса в России перешагнуло за 100 тысяч. По данным оперативного штаба, за сутки в России было зарегистрировано 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на 1 258 больше, чем днем ранее.

Больше половины всех выявленных случаев по-прежнему приходится на Москву. Мэр города Сергей Собянин в четверг не исключил, что столица уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. При этом он отметил, что Москва не прошла и половины пути в связи с коронавирусом - по его мнению, пока пройдена всего четверть этого пути.

По словам Собянина, судя по динамике заболеваемости, в последние 5-7 дней ситуация в городе стабилизировалась. По его словам, сейчас еженедельный прирост новых выявленных случаев коронавируса и пневмоний составляет около 70%.

Мэр отметил, что в больницах Москвы сейчас находятся 17 тысяч больных коронавирусом, у которых заболевание протекает в средней или тяжелой форме.