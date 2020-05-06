Коронавирус в России: ожидание масочного режима в Москве и обвал рейтинга Путина

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему россияне не дождутся "вертолетных денег", рейтинг одобрения президента Владимира Путина упал до исторического минимума (по данным "Левада-центра"), а мурманские чиновники вопреки режиму самоизоляции отправились на рыбалку в море. Коронавирусные новости из России — в подборке Би-би-си.

Коронавирусная статистика



Число выявленных в России случаев Covid-19 за сутки выросло на 10 559, до 165 929, сообщили в оперативном штабе. Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев, в последние сутки это число выросло.

За сутки умерли 86 человек с COVID-19, за все время — 1537.

Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 5858, Подмосковье — 829, Петербурге — 312.

Силуанов объяснил, почему в России не будут раздавать "вертолетные деньги"

Правительство могло бы напрямую раздавать деньги гражданам и компаниям в связи с пандемией, если бы российский рубль относился к числу мировых резервных валют, заявил в интервью "Ведомостям" министр финансов России Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", — сказал он.

Силуанов не первый, кто публично выступает против "вертолетных денег". Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее говорила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача "денег с вертолета" в России не актуальна. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Россия не может напрямую раздавать деньги населению, потому что у страны нет достаточного количества инструментов по привлечению больших объемов внешнего долга.

Термин "вертолетные деньги" ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 году. Моделируя экономическое влияние всеобщих единовременных выплат, он сравнил их с разбрасыванием денег с вертолета.

Силуанов сказал "Ведомостям", что власти и так достаточно, по его мнению, помогают: "Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Вы говорите МРОТ — это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается".

Комментируя интервью Силуанова, экономист Константин Сонин написал, что он на страницах "Ведомостей" в свое время предлагал раздать каждому россиянину по 10 тысяч рублей через Сбербанк — "и потом, если кризис продлится (он в тот момент еще не начался), летом и осенью". "Никакой "вертолетности" в этом нет и в помине — это целевая помощь гражданам на время кризиса", — считает Сонин.

Рейтинг Путина в условиях самоизоляции



Как показал апрельский опрос "Левада-центра", рейтинг одобрения Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, заметило издание The Bell. На закрытый вопрос, одобряете или не одобряете деятельность президента, утвердительно ответили 59% опрошенных, в марте таких ответов было 63%.

Прежние минимумы одобрения по методике "Левады-центра" фиксировались в июне 2000 года и ноябре 2013 года — было 61%. В феврале этого года — до вспышки коронавируса в России — рейтинг одобрения Путина составлял 69%.

В связи с предписанными мерами самоизоляции для нераспространения пандемии коронавируса исследование проводилось только методом телефонных интервью, без личных интервью, подчеркивается в сообщении "Левада-центра". "Это значит, что методика исследования существенно изменилась и сравнивать данные результатов, полученных методом face-to-face и методом телефонного опроса, можно лишь условно, учитывая характер изменения получаемых ответов".

"Респонденты, застигнутые телефонным звонком, не сразу включаются в ситуацию опроса и в массе своей, на всякий случай, демонстрируют несколько более "позитивные" и лояльные к власти установки, чем во время личных интервью", — сообщили социологи. В реальности результаты могут еще хуже, делает из этого вывод The Bell.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в результатах исследования "Левада-центра". "Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют разные методики, мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов", — сказал он. "Существуют и другие опросы, которые дают иную картину", — добавил Песков.

У Мишустина "все штатно", безработица резко выросла



Премьер Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идет на поправку, сообщил Путин на совещании с правительством.

"Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но Михаил Владимирович восстанавливается", — сказал Путин.

"Мы с ним каждый день на связи. Он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений. В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него — большой привет", — добавил он.

На совещании министр труда Антон Котяков сообщил, что число зарегистрированных безработных в России за два месяца выросло на 735 тысяч и превысило 1,2 млн.

Масочный режим в Москве?



Власти Москвы рассматривают возможность ввести с 12 мая обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек, пишет, ссылаясь на свои источники, "Коммерсант".

По данным издания, без средств индивидуальной защиты не будут пускать в общественный транспорт. На этой неделе департамент транспорта Москвы обещал начать продажу масок в метро.

Источник "Коммерсанта" утверждает, что власти Москвы будут рекомендовать ритейлерам продавать маски у входа в магазины, а также запрашивать у аптечных сетей оперативную статистику о наличии в продаже и на складах медицинских масок.

Собеседник издания не исключил, что такая мера будет введена на два месяца.

ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа?

В правительстве не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии может быть перенесен на середину июля — начало августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября".

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пока экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты. "Пока решение состоит в следующем: что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано — опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", — говорил Кравцов.

В среду министр снова заявил, что не исключает переноса ЕГЭ на более поздние сроки. "Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет", — цитирует Кравцова пресс-служба министерства.

В среду президент Владимир Путин проведет онлайн-совещение с правительством. Кремль сообщал, что Путин на этом совещании должны представить предложения по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за пандемии. Пока Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.

В Петербурге умерли еще двое медиков



В Смольном подтвердили смерть четырех медицинских работников, которые умерли от Covid-19, следует из сообщения пресс-службы городской администрации. "Тяжелая коронавирусная инфекция уносит жизни медицинских работников Санкт-Петербурга", — признает администрация. В сообщении перечисляются имена медиков, которым 5 мая принес соболезнования губернатор Александр Беглов.

Это врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

3 мая Би-би-си сообщала, что в Петербурге от коронавируса умерли 10 медиков и еще один — в Ленинградской области. Сейчас "Список памяти", созданный российскими врачами, пополнился еще двумя именами. 4 мая умерла Новикова, 5 мая — Манькович. Ясюлевич умерла 1 мая, Татьяна Канкиа — 22 апреля. По данным на конец апреля, в Петербурге лечится больше 250 медицинских работников с коронавирусом.