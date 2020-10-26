Коронавирус в России: новый рекорд заражений и переполненные морги

В России выявили еще 17 347 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Власти объясняют, почему не хватает места для хранения тел жертв Covid-19. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в стране зарегистрировано 17 347 новых случаев Covid-19 — на семь больше, чем в пятницу, когда был установлен предыдущий антирекорд. Умерли еще 219 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Суточная смертность превышает 200 седьмой день подряд.

Накануне было 16 710 новых случаев (и 229 смертей), в субботу — 16 521, в четверг фиксировали 15 971 новый случай, а в пятницу впервые была превышена планка в 17 тысяч случаев. 20 октября была пройдена отметка 16 тысяч, а с 5 тысяч до 10 тысяч случаев прирост разогнался за сентябрь. В октябре рост продолжился.

За время пандемии в России выявили уже 1 531 224 заразившихся Covid-19, 1 146 096 вылечились, умерли 26 269 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 5 224 новых случаев (накануне было 4 455), умерли 62 пациента (накануне — 68). Общее количество заболевших в столице превысило 400 тысяч. В Петербурге зарегистрировали еще 715 заражений, в Московской области — 499.

Среди заразившихся — губернаторы Кузбасса и Иркутской области Сергей Цивилев и Игорь Кобзев. Они стали 15-м и 16-м руководителями регионов, заразившимися Covid-19. В Иркутской области суточный прирост составил 211 случаев, в Кузбассе — 173.

"Мое обращение является в буквальном смысле ковидным. К сожалению, вирус не обошел меня стороной. Сейчас нахожусь на самоизоляции и буду какое-то время работать удаленно", — написал в "Инстаграме" иркутский губернатор. Ситуацию в регионе он назвал непростой: "Увеличивается количество тяжелых больных".

Власти снова объясняют "скопление тел" в морге

Накануне стало известно, что в Кузбассе в городе Новокузнецке переполнен один из моргов, куда направляют тела умерших пациентов с Covid-19.

Видео из морга было опубликовано в группе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте". Минздрав Кузбасса подтвердил его подлинность. На этой записи — около двух десятков черных мешков на каталках и на полу, в том числе в коридоре.

"Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть и запнуться. Приходится ходить по головам" — этот комментарий автора видео накануне вызвал большой резонанс в российских СМИ.

Аналогичная ситуация сложилась в Барнауле. Как стало известно на прошлой неделе, тела умерших больных в госпитале для заразившихся коронавирусом пришлось складывать даже не в морге, а в подвале медицинского учреждения, так как патологоанатомы не успевали делать свою работу, а многие родственники не могли забрать покойных из-за карантина. Об этом сообщили власти Алтайского края.

Власти Кузбасса объясняют переполненность морга таким же образом. Новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро принимает практически все летальные случаи из южной агломерации региона, где на территории 12 муниципальных образований проживает более 1 300 000 человек, сказано в заявлении регионального минздрава.

"Учитывая увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов. Тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях, — говорится в сообщении. — Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии. Эти случаи включены в официальную статистику по региону".

"Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме того, оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов", — объяснили в министерстве.

О том, что и в Пермском крае патологоанатомы не справляются с возросшей на них нагрузкой, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в бюро судебно-медицинской экспертизы. Министерство здравоохранения Пермского края пока не прокомментировало это утверждение.

Что говорят врачи

Издание РБК спросило трех главврачей московских больниц, как они подготовились ко второй волне пандемии.

Больница №67 им. Ворохобова, №15 им. Филатова и НИИ скорой помощи им. Склифосовского были перепрофилированы для приема больных коронавирусом в конце марта. Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко сказал, что она работает с высокой загруженностью. По его словам, резерв есть, "но обольщаться не стоит".

"Если в апреле-мае в среднем число госпитализаций было 160-180 в сутки, то сейчас эта цифра превысила 200 человек. Это очень большие цифры. Были дни, когда мы принимали и по 250 пациентов в сутки", — рассказал Вечорко.

"Госпитализация ритмичная", — сказал 67-й больницы главврач Андрей Шкода. В этой больнице вместе с временным госпиталем в ледовом дворце в Крылатском 2 тысяч коек.

Загруженность как госпитальных, так и реанимационных коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, в НИИ им. Склифосовского полная, сказал главврач Сергей Петриков. Институт продолжает и плановый прием, не связанный с Covid-19.

О том, что в московской больнице №52, также перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом, заполнены почти все койки, говорила ранее в интервью Би-би-си главврач Марьяна Лысенко.

Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, признал в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он снова сказал, что дополнительных карантинных ограничений в столице вводить не планируется.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь рассказал в эфире того же канала, что многие госпитализированные в тяжелом состоянии.

"Бытует мнение, что якобы вторая волна [Covid-19] легче. Это не так. У нас и на ИВЛ люди лежат, и с кислородом — почти 4 тысячи. То есть порядка 40-45%", — сказал Воробьев.

В Москве на ИВЛ 322 пациента, за последние сутки госпитализировано 959 пациентов с коронавирусом, сообщил городской оперативный штаб.