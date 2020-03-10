Коронавирус в мире: карантин распространили на всю Италию

Экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии теперь действуют на всей территории страны.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрытие школ, на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.

Израиль, в свою очередь, вводит обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну, объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Правило распространяется и на граждан Израиля, проживающих, или находящихся за границей — таких сейчас 268 тысяч.

Тем временем, заключенные в 27 тюрьмах Италии взбунтовались из-за введения новых ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.

Беспорядки начались на севере страны в Модене. Там в тюрьме Санта-Анна погибло трое заключенных и еще трое скончались уже после того, как их перевели из этой тюрьмы. Сообщается, что по меньшей мере двое из них погибли от передозировки метадоном, заменителем героина, который они похитили в тюремном лазарете.

В тюрьме Сан-Витторе в Милане заключенные подожгли один из корпусов, а затем выбрались на крышу после того, как власти запретили посещение тюрьмы родственниками из-за опасений инфекции.

Около 20 человек смогли сбежать во время беспорядков из тюрьмы в городе Фоджа на юге страны, хотя большинство из них быстро поймали. Бунты были отмечены также в тюрьмах Неаполя и Рима.

Что происходит в США

Тем временем в Калифорнии причалил круизный лайнер "Гранд принцесс", который последние пять дней стоял у берегов в карантине после того, как один из пассажиров, 71-летний мужчина, скончался от коронавируса.

На борту корабля находились 3,5 тыс. человек из 54 стран мира, в том числе четыре россиянина. Заболевание было обнаружено у 19 членов команды и у двух пассажиров.

После того, как "Гранд принцесс" причалил в Окленде, пассажиры начали сходить на берег; ожидается, что во вторник эвакуация с лайнера закончится. При этом людей, которым требуется медицинская помощь, доставят в больницу, а граждане США без симптомов заболевания будут направлены на 14-дневный карантин на американских военных базах в Калифорнии, Техасе и Джорджии.

Несколько сотен иностранных пассажиров, в том числе 140 британцев, смогут вернуться на родину.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп контактировал с двумя представителями республиканской партии накануне того, как они объявили о самоизоляции. Конгрессмен от штата Джорджия Дуг Коллинз в пятницу пожал Трампу руку, а конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц летел с ним в одном самолете в понедельник. Позднее оба политика заявили о самоизоляции, поскольку у них были контакты с человеком, у которого был диагностирован коронавирус.

Однако по заявлению Белого дома, Трампу не будут делать анализы на коронавирус, поскольку у него "не было продолжительного контакта ни с одним известным пациентом, заболевшим Covid-19". Здоровье Трампа "остается отличным", отмечают в администрации американского президента.

Кроме того, коронавирус диагностирован у исполнительного директора Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Рика Коттона. Об этом сообщил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Сам Рик Коттон, которому уже за 70, в интервью New York Times подтвердил, что анализы дали положительный результат, однако он чувствует себя удовлетворительно и никаких очевидных симптомов заболевания не наблюдает. "Я устроил себе карантин на дому", — сообщил чиновник, отказавшись от дальнейших комментариев.

В ведении Портового управления, помимо портов, находятся также крупнейшие аэропорты, мосты, туннели и автобусные вокзалы штата.

В США зарегистрировано 607 случаев заболевания коронавирусом, 22 человека умерли, восемь выздоровели.

Ситуация в Британии

Британия пока остается в "фазе сдерживания" распространения коронавируса, но до бесконечности его сдерживать не удастся, и власти готовятся переходить к следующей фазе — оттягивания пика эпидемии до лета, когда отступят другие респираторные заболевания, признал в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон.

По состоянию на 9 утра по местному времени (12:00 мск) в Соединенном Королевстве было выявлено 319 человек, зараженных коронавирусом, трое из них скончались, сообщило министерство здравоохранения.

Главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что в скором времени правительство может изменить общие рекомендации по предотвращению распространения вируса в стране. Так семидневная самоизоляция может быть рекомендована при проявлении любых, даже незначительных признаках инфекций дыхательных путей или простуды. Заявление было сделано после сообщения о еще двух смертельных случаях в Великобритании. Ожидается, что новые рекомендации будут приняты в ближайшие две недели.

На состоявшемся в понедельник заседании правительственного комитета СOBRA, координирующего действия властей в чрезвычайных ситуациях, было решено не переходить к следующей фазе реагирования, которая предполагает запрет на массовые мероприятия, закрытие школ и переход на работу из дома в ситуациях, когда это возможно.

Британские чиновники также встретились с представителями большого спорта — для обсуждения изменения режима трансляций крупных соревнований; и с представителями сетей британских супермаркетов — для выработки стратегии закупок и продаж наиболее ходовых товаров, дефицит которых стал ощущаться в последние дни, таких как дезинфицирующие гели для рук, туалетные принадлежности, а также макароны и крупы.

Некоторые супермаркеты в Британии уже ввели ограничения на продажу некоторых товаров повышенного спроса.

Между тем эксперт из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Серджио Брусан сказал в интервью Би-би-си, что Британия сейчас находится в той же ситуации, в какой была Италия две недели назад, и у властей осталось лишь несколько дней, чтобы принять меры и предотвратить подобную вспышку у себя в стране.

Министр по делам культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден сказал Би-би-си, что он вместе с премьер-министром смотрел в воскресенье на стадионе матч Кубка шести наций по регби между Англией и Уэльсом и что, согласно нынешним рекомендациям медиков, нет причин для отмены спортивных состязаний.

Тем не менее, представители спортивных федераций рассмотрят возможность проведения в будущем соревнований без публики, если того потребуют обстоятельства.

Старое население Италии под угрозой

В понедельник британский минздрав предписал всем возвращающимся из Северной Италии самоизолироваться на 14 дней — вне зависимости от того, есть ли у этих людей какие-либо симптомы вируса или простуды.

Также МИД Британии рекомендует воздержаться от поездок без крайней необходимости в северные области Италии, закрытые на карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Британцы по-прежнему могут выезжать из Италии без ограничений, однако некоторые авиакомпании отменили рейсы в затронутые карантином города.

В Италии, где в воскресенье власти закрыли на карантин северные регионы страны, на настоящий момент зарегистрировано самое большое число заболевших после Китая: 9172 человека, а количество летальных исходов выросло с воскресенья с 366 до 463.

По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею, где общее число случаев составляет 7478.

Около 23% населения Италии старше 65 лет; многие из них имеют хронические заболевания, что делает их особенно уязвимыми перед коронавирусом.

Среди новых заболевших с подтвержденным диагнозом — глава Генштаба армии Сальваторе Фарина, который находится в самоизоляции и сообщает, что чувствует себя неплохо.

Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов — 81,4 года.

14,3% — старше 90

8,2% — от 80 до 89

4% — от 70 до 79

1,4% — от 60 до 69

0,1% — от 50 до 59

0% — от 50 до 59

Британские власти также организуют специальный отдел по борьбе с дезинформацией в интернете — из-за возросшего числа недостоверных историй о коронавирусе.

Правительственный сайт опубликовал некоторую статистику по уровню смертности в Британии в результате некоторых эпидемий прошлых лет:

Гонконгский грипп 1968-69 с летальностью от 0,2 до 0,4%: 80 тыс. смертей

Свиной грипп 2009-10 с летальностью в 0,025%: 457 смертей

Ближневосточный респираторный синдром (MERS) 2012 года с летальностью в >30%: 0 смертей

Атипичная пневмония (SARS) 2003-03 с летальностью <10%: 0 смертей

Сезонная эпидемия гриппа в Британии 1989-90: 26000 смертей в Англии и Уэльсе

По состоянию на вечер понедельника число инфицированных по всему миру превысило 113 тысяч человек, летальных исходов зарегистрировано 3996, большая часть из них приходится на Китай.

Тем не менее, в понедельник власти КНР сообщили об отсутствии второй день подряд новых случаев заболевания за пределами провинции Хубэй, с которой началась вспышка.

Это показывает положительную тенденцию, однако китайские власти пока не спешат отказываться от ряда карантинных мер.

В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, по сообщению Интерфакса — в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17 человек.

В воскресенье департамент здравоохранения Москвы распространил информацию, что за нарушение режима самоизоляции людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, грозит до 5 лет тюремного заключения.

В Южной Корее также сообщается о самом низком числе новых заболевших за последние две недели.

В Иране, где зарегистрирована, наряду с КНР и Италией, одна из самых мощных эпидемий коронавируса, подтверждено 7161 инфицированных и 237 летальных исходов. Однако есть опасения, что реальные цифры могут быть выше.

Во Франции коронавирус распространяется среди местных депутатов парламента, он диагностирован еще у двух парламентариев. Всего заболели четыре члена Национальной Ассамблеи.

По данным на воскресенье, во Франции зафиксировано 1209 заболевших. Франция выходит на второе место после Италии среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом.

Французские власти уже запретили общественные мероприятия с количеством участников, превышающим 1 тысячу человек.