Коронавирус: снова рост заражений в Германии и Южной Корее, тяжелые симптомы у детей в США

В Южной Корее власти возобновили ограничения и закрыли все бары и рестораны в связи с возникновением нового очага инфицирования после того, как молодой мужчина с подтвержденным диагнозом посетил ряд увеселительных заведений Сеула.

Власти сообщают о 34 новых случаях заражения - это самое высокое число за последний месяц. Из них 26 случаев имеют местное происхождение и 8 завезены из-за границы. Президент Мун Чжэ Ин предупредил о возможной второй волне эпидемии к концу года.

Число заражений также выросло в Германии; это произошло несколько дней спустя после того, как в минувшую среду власти ослабили карантин.

Институт им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней в своем ежедневном бюллетене сообщает, что базовый репродуктивный показатель R (то есть среднее число людей, которых заражает один заболевший) поднялся выше 1,1 и теперь в Германии зарегистрировано 667 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас составляет более 171 тыс. человек, умерли около 7,5 тыс. пациентов

Профессор-вирусолог Карл Лаутербах, являющийся депутатом бундестага от социал-демократической партии, предупредил, что коронавирус вновь начнет распространяться. Он сделал это заявление, увидев в субботу толпы гуляющих в своем родном Кельне.

"Следует ожидать, что число R превысит единицу и мы вернемся к инфицированию в геометрической прогрессии. Ослабление мер было весьма плохо подготовлено", - написал он в "Твиттере".

(1) Es ist zu erwarten, dass der R Wert wieder über 1 geht und wir in das exponentielle Wachstum zurückkehren. Zumindest entspricht das ALLEM, was ich heute in Köln gesehen habe. Die Lockerungen sind zu schlecht vorbereitet worden. https://t.co/WmCgCkAnNu