Коронавирус окончательно убил офисы? Что мы теряем и приобретаем, когда работаем из дома

До пандемии коронавируса миллионы людей проводили в офисах треть жизни. Но из-за карантина почти половина британских сотрудников стала работать из дома. И некоторые компании дают понять, что это станет нашим будущим даже после Covid-19.

"Идея поместить семь тысяч человек в одно здание может остаться в прошлом", — говорит глава банка Barclays. Босс Morgan Stanley объявил, что его банк готов избавиться от лишней недвижимости. А британский бизнесмен Мартин Сорелл заявляет, что 35 млн фунтов, которые он тратит на дорогие офисы, лучше инвестировать в сотрудников.

Дни офиса в привычном понимании сочтены, считает автор известной книги "Радость труда" (The Joy of Work) Брюс Дейсли. "К сожалению, у нас могут быть по этому поводу сентиментальные чувства, но я полагаю, что офис в теперешнем его понимании, по всей вероятности, уходит в прошлое", — сказал Дейсли в интервью BBC Radio 4.

"На днях я говорил с сотрудником одного из ведущих СМИ, — добавил эксперт. — Он рассказал, что раньше в их офис ежедневно приходили 1400 человек. За последние два месяца это число упало до 30, но на результат это не повлияло. И думает, что у тех, кто ожидает возвращения к прежней норме, не все дома".

Впрочем, профессор Андре Спайсер из лондонской бизнес-школы имени Джона Касса полагает, что окончательно прощаться с офисами пока рано.

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Он предсказывает резкое сокращение рабочего времени, проводимого в офисах, но уверен, что офисный труд как явление не исчезнет. По его мнению, работающих удаленно сотрудников реже выбирают для повышения — они менее заметны. А учитывая грядущую рецессию, многие захотят быть на виду.

"Во время экономического кризиса люди особенно склонны думать: надо быть на рабочем месте, босс должен все время видеть меня", — думает Спайсер. И добавляет, что в офисах будут постоянно работать топ-менеджеры, а рядовые сотрудники станут появляться раз или два в неделю, чтобы увидеться с начальством.

С похожей моделью уже экспериментирует Twitter — корпорация разрешила всем сотрудникам бессрочно работать удаленно, но оставила офисы открытыми.

В работе на дому нет ничего нового. В последние десятилетия все больше компаний экономили на аренде, переводя сотрудников на удаление или арендуя вместо офисов более дешевые рабочие места в коворкингах. "Я думаю, экономия — важный стимул, — говорит профессор Спайсер. — Многие компании решат: мы тратим кучу денег на аренду, давайте больше работать из дома. Это и так уже начало происходить".

Как это скажется на нас?

Многие из нас уже на себе ощутили преимущества и недостатки удаленной работы. Очевидный плюс: не надо тратить время на дорогу. Очевидный минус: меньше общения с коллегами. Но некоторые перемены затрагивают самые основы нашего самосознания.

"Я думаю, мы теряем очень многое, и по этому поводу стоит всплакнуть, — говорит Люси Келлоуэй, автор нескольких документальных и художественных книг о людях в офисах. — Главное, что офис создает ощущение значимости нашей работы. Наедине с ноутбуком большая часть нашего труда — будем откровенны — может показаться бессмысленной".

Самый простой способ убедиться в осмысленности своего занятия — это сидеть в окружении людей, занятых тем же, добавил Кэллоуэй. Офис приучает нас к определенному порядку и разнообразит жизнь.

"Приходя туда, становишься другим человеком, — сказала она в интервью Би-би-си. — Кому как, но лично мне ужасно надоедает с утра до вечера слоняться по дому в том же виде. Я хочу переодеться, поехать в офис, увидеть разных людей, часть которых станет моими друзьями на всю жизнь, и вволю посмеяться".

Но профессор Спайсер цитирует результаты исследования, согласно которым люди на "удаленке" трудятся продуктивнее и чувствуют себя более довольными жизнью — прежде всего, потому что освободились от езды на работу и домой, бича жителей больших городов.

” В академической сфере уже резко сократилось количество журнальных публикаций, авторами которых являются женщины

С другой стороны, некоторые участники опроса заявили, что дома чувствуют себя "в ссылке" и им не хватает личных контактов с руководством.

"Поймать взгляд босса для некоторых людей — это главное в жизни. Когда это вместо них делает кто-то другой, они чувствуют тревогу и беспокойство. В этом недостаток удаленной работы для сотрудников и для менеджеров", — указывает профессор.

Перечисляя недостатки работы на дому, он отметил, что она порождает неравенство возможностей между обитателями просторных и тесных жилищ и между мужчинами и женщинами.

"В академической сфере, где я работаю, уже резко сократилось количество журнальных публикаций, авторами которых являются женщины, — говорит он. — Очевидная причина заключается в том, что женщины, находясь дома, больше занимаются детьми и хозяйством".

Молодые сотрудники не смогут перенимать опыт старших, уйдут в прошлое неформальные разговоры, во время которых рождалось так много хороших идей, сожалеет Брюс Дейсли, автор "Радости труда".

"Если об этом специально не подумать, компании заодно с офисами избавятся от многих чудесных вещей, сделавших работу творческой и продуктивной", — говорит он.

Сейчас большинство британских офисных работников работает из дома вынужденно. По мере возвращения правительство рекомендует сдвигать смены, чтобы в помещении одновременно находилось меньше людей, организацию одностороннего движения между определенными точками офиса, принесенные с собой ланчи вместо столовых, а также двухметровую дистанцию.

Но вне зависимости от того, станет ли работа на удалении временным явлением — или останется с нами навсегда, многие уже скучают по офисной жизни.

"Деловые встречи было принято ругать. Но, Боже мой, как же мне хочется посидеть за настоящим столом с живыми людьми и тарелкой печенья!" — говорит Люси Келлоуэй.

Как работать удаленно при полной занятости

В 2015 году менеджеры онлайн-стартапа Buffer закрыли офис в Сан-Франциско, стоивший им 7 тыс. долларов в месяц — они поняли, что сотрудники могут делать всю работу из дому.

Сегодня команда из 90 человек разбросана по всему миру. Кто-то работает полную неделю, одновременно путешествуя по разным странам. Еще один сотрудник работал с борта круизного лайнера, хотя ему и мешали перебои с интернетом.

Сотрудники Buffer Энди Йейтс и Кэролин Копраш делятся опытом успешной работы на "удаленке".

1. Найдите способ поболтать с коллегами

"Мы организовали практику, при которой каждому из нас дают партнера, с которым можно поговорить один или два раза в неделю", — говорит Энди. — А еще мы создали канал в Slack под названием "кулер для воды", где можно о чем-то потрепаться".

2. Посвящайте коллег в свои дела

"Раньше можно было неожиданно открыть для себя что-то новое, просто пообщавшись с кем-нибудь за ланчем или в комнате отдыха. Теперь этим надо заниматься целенаправленно и это требует времени и усилий, — говорит Кэролин. — Например, одна из наших коллег, Николь, раз в неделю прочесывает деловую переписку всей компании и выуживает оттуда интересные вещи".

"Это большая работа. Но она помогает быть в курсе дела, работая в компании, где люди разъединены и не собираются, чтобы поесть вместе".

В Buffer также принято записывать групповые видеочаты и рассылать их тем коллегам, кто не мог участвовать из-за разницы часовых поясов.

3. Иногда встречайтесь лично

"Каждый год мы собираемся где-то всей командой и общаемся, в том числе разбившись на группы по направлениям работы, — говорит Энди. — К сожалению, в этом году сбор в Греции не состоялся из-за коронавируса".

Те, кто работает в одной стране или соседних странах, могут видеться и чаще. И обязательно кто-нибудь встречается лично с каждым новым сотрудником.

4. Свобода в пределах разумного

"Эксперимент с переходом на абсолютно свободную структуру, без начальников и подчиненных, имел катастрофические последствия, — рассказывает Кэролин. — Мы думали, что люди станут работать лучше, если представить каждому полную свободу, но убедились, что от менеджеров есть значительная польза. Когда мы попытались от них избавиться, все рухнуло. Людям нужно от кого-то получать задания и регулярно отчитываться".