Коронавирус: насколько опасны поход в супермаркет и доставка на дом во время эпидемии?

Еще несколько недель назад походы по магазинам были обычным делом, а не редкими вылазками за самым необходимым.

Именно такие выражения — "самое необходимое" и "как можно реже" — использовал в своем обращении британский премьер-министр Борис Джонсон, говоря о мерах, которые необходимо принять в разгар эпидемии коронавируса.

Он также порекомендовал по возможности пользоваться службами доставки на дом.

Но как это сделать без угрозы для здоровья? И как безопаснее всего сходить в магазин?

Инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает, и в воздух попадают капли, буквально напичканные вирусом. Кто-то может вдохнуть эти капли, пока они еще в воздухе, или прикоснуться к поверхности, на которую они осели.

Поэтому выходя в магазин и контактируя с другими людьми, мы каждый раз рискуем. Вот почему пресловутая безопасная дистанция в два метра между людьми так важна, и администрация многих британских магазинов следит за тем, чтобы это правило соблюдалось.

По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд, супермаркеты — идеальное место для передачи вируса.

"Множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки в парковочных автоматах и на банковских терминалах, берут, а потом выбрасывают бумажные чеки. Не говоря уже о том, что люди находятся в непосредственной близости друг от друга", — объясняет Блюмфилд.

Piimatoooted Foto: Madis Veltman

Есть несколько способов снизить риски:



Мыть руки с мылом в течение 20 секунд или протирать их дезинфицирующими средствами на спиртовой основе до и после похода в магазин

Помнить, что поверхности могут быть заражены — не прикасаться к лицу после прикосновения к продуктовой тележке, корзине, упаковкам с едой и витринам

Использовать бесконтактные способы оплаты

Какая опасность таится в покупках?

Доказательств того, что вирус передается через еду, нет. И, скорее всего, он все равно погибнет при готовке на высокой температуре.

На сайте британского управления по пищевым стандартам размещены рекомендации о том, при какой температуре нужно готовить те или иные продукты.

Самую большую угрозу, по мнению профессора Блюмфилд, представляют упаковки, которые трогают сотни рук.

Пластиковую и стеклянную тару она рекомендует отложить на 72 часа перед использованием или сразу же протереть ее раствором с хлоркой.

"Все, что продается на развес и проходит через руки продавцов, следует тщательно мыть под проточной водой и оставить сохнуть", — говорит ученый.

Насколько безопасна доставка на дом?

Доставка покупок на дом предпочтительнее похода в магазин, так как, по крайней мере, вы избегаете контакта с другими покупателями.

Но риск заражения через упаковку или от курьера сохраняется.

Эксперт по пищевой безопасности и блогер Лиза Акерли рекомендует прикрепить ко входной двери записку с просьбой к курьеру оставить пакеты под дверью, позвонить и отойти на безопасное расстояние.

А как быть с волонтерскими группами, которые взяли на себя заботу о немощных и пожилых людях?

Совет такой же: не вступать в контакт с теми, кого вы опекаете, а им — обрабатывать принесенные покупки дезинфектором, который обезвредит вирус за одну минуту.

"В доставке на дом из магазина не больше факторов риска, чем в визите вашего добровольного помощника", — говорит профессор Алисон Синклер, вирусолог из Университета Сассекса.

Rimi alkohoolsete jookide ala Foto: Rauno Volmar

Некоторые эксперты также рекомендуют на время пандемии использовать пластиковые пакеты для покупок только один раз.

После того как ресторанам пришлось закрыться, многие перепрофилировались на торговлю на вынос.

Сетевые рестораны с репутацией и другие заведения с лицензиями не позволят себе нарушить стандарты качества и гигиены, поэтому риски для клиентов, заказавших у них еду, минимальны.

Что же касается контейнеров, в которые упакована еда, то их содержимое надо сразу переложить в тарелку, контейнер выбросить и тщательно вымыть руки, советует Салли Блюмфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В сложившихся обстоятельствах лучше заказывать горячую пищу из свежих продуктов, а не холодные блюда или блюда, содержащие сырые ингредиенты.

"Пиццу, например, можно дополнительно подержать пару минут в микроволновке, если вы очень обеспокоены безопасностью еды на вынос", — рекомендует Блюмфилд.

Rocca al Mare Prisma Foto: Madis Veltman