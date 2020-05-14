Коронавирус может остаться с нами навсегда, предупреждает ВОЗ
Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет. Такой прогноз дала на организованной Financial Times конференции заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля", — заявила она.
Конкретный срок зависит от множества факторов — будет ли вирус мутировать, когда будет разработана эффективная вакцина, а также от того, насколько жестким и долгим будет карантин в разных странах.
С вакциной связано большинство надежд, сказала Сваминатан, но с ее разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет и массовое производство, и распространение, добавила она.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь допустил, что вирус может остаться с нами навсегда.
"ВИЧ не исчез. Мы с ним живем, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь", — сказал он.
По данным на утро четверга, коронавирусом в мире заразились 4,3 млн человек, число жертв составляет почти 300 тысяч.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Неожиданные подробности самоубийства миллиардера Босова
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Выяснены обстоятельства смерти миллиардера Дмитрия Босова
Как живёт экс-пленница маньяка, просидевшая в бункере 4 года