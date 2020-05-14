Коронавирус может остаться с нами навсегда, предупреждает ВОЗ

Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет. Такой прогноз дала на организованной Financial Times конференции заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

"Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля", — заявила она.

Конкретный срок зависит от множества факторов — будет ли вирус мутировать, когда будет разработана эффективная вакцина, а также от того, насколько жестким и долгим будет карантин в разных странах.

С вакциной связано большинство надежд, сказала Сваминатан, но с ее разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет и массовое производство, и распространение, добавила она.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь допустил, что вирус может остаться с нами навсегда.

"ВИЧ не исчез. Мы с ним живем, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь", — сказал он.

По данным на утро четверга, коронавирусом в мире заразились 4,3 млн человек, число жертв составляет почти 300 тысяч.

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