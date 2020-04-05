Коронавирус и Дикий Запад: Берлин обвинил США в пиратском захвате масок

Власти Берлина обвинили США в "современном пиратстве" после того, как 200 тыс. медицинских масок, предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку.
По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок FFP2 американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США.
Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны по закону времен войны в Корее, который применил президент Дональд Трамп.
В пятницу Трамп заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны.
"Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить", - заявил Трамп.
По его словам, американские власти получили в свое распоряжение почти 200 тыс. респираторов N95, 130 тыс. хирургических масок и 600 тыс. перчаток. При этом он не уточнил, каким образом все это попало в руки американцев.
Андреас Гизель заявил, что перехват масок, предназначавшихся Берлину, по сути является "актом современного пиратства", и призвал администрацию Трампа придерживаться правил международной торговли.
"С трансатлантическими партнерами так не поступают, - подчеркнул он, - даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада".
Охота за масками
Созвучные Гизелю комментарии звучат и среди представителей других европейских стран, которые недовольны агрессивными закупками США.
Региональные руководители во Франции, к примеру, жалуются, что американцы перекупают у них из-под носа медицинские товары.
Глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрессе сравнила битву за медицинские маски с охотой за сокровищами.
"Я нашла партию масок, но американцы, - и здесь я говорю не об американском правительстве, - так вот, американцы нас обошли, они предложили в три раза больше и к тому же были готовы заплатить деньги вперед", - жалуется французский политик.
Между тем чиновник министерства национальной безопасности США рассказал агентству Рейтер на условиях анонимности, что американские компании и правительство платят намного выше рыночной цены за медицинские товары, приобретаемые за рубежом.
Чиновник сказал, что США не остановятся до тех пор, пока "у нас не будет всего с избытком", и такие закупки за рубежом, скорее всего, продлятся до конца августа. "Мы приберем к рукам все, что сможем", - сказал чиновник МНБ.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пересматривает свои рекомендации о правилах ношения масок в общественных местах.
В настоящее время ВОЗ считает, что маски не предоставляют достаточную защиту от инфекции, которая оправдывала бы их массовое использование. Однако некоторые страны, включая США, придерживаются иной точки зрения.
В пятницу Трамп объявил, что отныне Центры по контролю над распространением заболевания будут рекомендовать американцам носить тканевые лицевые маски немедицинского назначения для борьбы с распространением вируса.
На сегодняшний день в США зарегистрировано 273 880 случаев заражения Covid-19, это самый высокий показатель в мире, причем с большим отрывом от других стран.
В общей сложности во всем мире коронавирусом заразилось более миллиона человек, из которых почти 60 тыс. скончались.
Серьезные гуманитарные последствия
Компания 3M, чьи маски так и не добрались до Берлина, сообщила, что администрация президента отдала ей распоряжение прекратить экспорт производимых в США респираторов N95 в Канаду и страны Латинской Америки.
Компания предупредила, что такое требование повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия и заставит другие страны ответить тем же.
3M производит около 100 млн респираторов N95 в месяц, около трети из них изготавливаются в США, остальную продукцию выпускают в других странах.
Сам президент Трамп сказал, что применил Закон о производстве оборонной продукции, чтобы "крепко ударить по 3M", но не стал вдаваться в подробности.
Этот закон, принятый в 1950-е годы, позволяет президенту заставлять компании производить товары для оборонных нужд.
В пятницу, общаясь с журналистами, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что чинить препоны или снижать торговлю было бы ошибкой.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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