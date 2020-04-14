Коронавирус: день рождения, который обернулся трагедией

На дне рождения собралось 28 друзей и родственников Веры Лусии и ее мужа

Семейное торжество в Бразилии закончилось трагедией после того, как трое родственников скончались и еще по меньшей мере 10 человек заразились коронавирусом на праздновании дня рождения, устроенном около двух недель назад в Сан-Паулу.

Медики подтвердили, что по крайней мере одна смерть точно наступила в результате заражения вирусом.

Праздник состоялся

Праздник, на котором присутствовало 28 человек, состоялся 13 марта в Итаперика-да-Серра, городе-сателлите Сан-Паулу.

На тот момент, по данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране было зарегистрировано всего 98 случаев заражения Covid-19 и ни одного летального исхода.

Около 60 случаев приходилось на Сан-Паулу, один из крупнейших в мире мегалополисов с населением свыше 21 млн человек.

Спустя всего 3 недели, 8 апреля, в стране было уже более 16 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 800 смертей пациентов с коронавирусом.

Вера Лусия Перейра знала, что болезнь добралась до Бразилии, и даже подумывала о том, чтобы отменить праздник — в конце концов, 59 лет — не круглая дата.

"Мы колебались, но потом все же решили устроить день рождения, — рассказала она в интервью Би-би-си. — Ведь в стране тогда было совсем мало случаев заражения".

Действительно, в Бразилии на тот момент все было открыто, и людям не нужно было сидеть по домам.

Первой жертвой коронавируса стала Мария (на фото слева) Фото: BBC

28 гостей

День рождения Веры Лусии справляли у нее дома, в гости пришло 28 родственников.

Среди приглашенных были братья и сестры ее мужа, Паулу Виейры.

Паулу, его брат Кловис и сестра Мария наслаждались праздником и не подозревали, что вскоре станут жертвами коронавируса и умрут.

Были на вечеринке и сестры, племянники и племянницы самой Веры Лусии. Всего через несколько дней после праздника у половины гостей появились симптомы недомогания в виде кашля, высокой температуры и одышки — явные признаки коронавируса.

Впрочем, у большинства из них болезнь протекала в легкой форме и не потребовала медицинского внимания.

Агрессивный коронавирус

Однако муж Веры Лусии и двое его родственников в начале апреля скончались.

В случае с Марией, сестрой, медики подтвердили, что она скончалась именно от Covid-19.

"Теперь мы точно знаем, что причиной смерти моей матери стал вирус, — сказала в интервью Би-би-си дочь Марии Рафаэла. — Это доказывает, насколько агрессивна эта инфекция, ведь несмотря на то, что мою маму поместили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, медиикам не удалось ее спасти".

Вера Лусия с Паулу. Этот день рождения стал их последним общим праздником Фото: BBC

У Марии был диабет, и ее состояние резко ухудшилось всего за несколько дней. Сейчас родственники ждут результатов вскрытия Паулу и Кловиса.

"Врачи, которые вели их, на 99% уверены, что причиной смерти тоже стал Covid-19", — говорит Вера Лусия.

У самой Веры Лусии и ее сына тоже были симптомы заболевания, но оба они выздоровели.

"Физически я чувствую себя нормально, остался лишь небольшой кашель, но все остальное пережить было очень нелегко, — признается она. — Это были по-настоящему кошмарные дни".

Ощущение нереальности происходящего

Поначалу родственники не могли поверить, что они заразились.

"В Бразилии было всего несколько случаев, и мы полагали, что до эпидемии еще очень далеко", — признался один из них.

На празднике все чувствовали себя хорошо, поэтому остается неясным, кто же был источником инфекции.

"Но для нас это уже ничего не изменит", — говорят они.

После смерти Марии стало ухудшаться состояние Кловиса, которому было 62 года.

"Через три дня после вечеринки мой отец стал сильно кашлять, — рассказал Би-би-си сын Кловиса Артур. — У него начались головные боли и поднялась температура, а также пропало обоняние и вкус".

В отличие от сестры, Кловис ничем не болел, однако его состояние стало заметно ухудшаться.

23 марта Артур отвез отца в больницу, но его отправили обратно.

Муж Веры Лусии Паулу (слева) был физически крепким мужчиной, который ничем не болел Фото: BBC

"Врачам даже в голову не пришло, что это может быть коронавирус" , говорит он.

Реанимация

Вскоре после этого в реанимацию попал уже муж Веры Лусии Перейры, Паулу.

Он считался самым здоровым из них, каждый день занимался физическими упражнениями и часто устраивал длительные пешие или велосипедные прогулки.

Когда Паулу только попал в больницу, его состояние оценивали как хорошее, он лишь жаловался на одышку.

"Но уже через два дня его перевели в реанимацию", — вспоминает Вера Лусия.

Кловис и Паулу всегда были очень близки в жизни, и в смерти они тоже оказались рядом.

Похороны

Утром 1-го апреля у их сестры Марии остановилось сердце, и врачи не смогли ее реанимировать.

На следующий день умер Кловис, а в ночь на 3 апреля не стало и Паулу.

Марию и Паулу похоронили в герметичных гробах, как требуется в Бразилии по закону в случае с подтвержденными смертями от коронавируса или даже подозрением на Covid-19 как причины смерти.

Кловиса по его желанию кремировали.

Похороны проходили в разные дни, церемонии длились считанные минуты, и присутствовало на каждой из них не более 10 человек — опять же, как того требует закон.

Артур отвез отца в больницу, но врачам не пришло в голову, что у Кловиса может быть Covid-19 Фото: BBC

Карантин

Те, кто был на роковом дне рождения 13 марта и выжил, по-прежнему находятся в самоизоляции, они сами выбрали эту меру предосторожности.

Родственники Веры Лусии призывают всех быть ответственными, избегать контактов и не выходить из дома.

"Это не какая-то простуда, это настоящая катастрофа. Это ужасный и коварный вирус", — говорит Рафаэла.

"Болсонару говорит много чепухи"

Президент Бразилии Жаир Болсонару публично игнорирует правила социального дистанцирования и даже ставит под вопрос опасность пандемии, называя Covid-19 "легким гриппом".

Вера Лусия признается, что озадачена такой реакцией президента.

"Болсонару говорит много чепухи, но ведь он наделен властью и должен осознавать всю ответственность", — считает она.

Самой же Вере Лусии придется строить жизнь без мужа, но она не сдается.

"И все же мы будем жить, несмотря ни на что. Мы просто не хотим, чтобы еще чья-то семья прошла через такие же испытания".

Кловис (слева) стал второй жертвой коронавируса Фото: BBC