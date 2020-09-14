Клиника "Шарите": состояние Навального продолжает улучшаться, он может вставать

Алексей Навальный на митинге в Москве

Немецкая больница "Шарите", в которой проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что его состояние продолжает улучшаться.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте клиники, политика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный даже может ненадолго вставать с кровати, передает Би-би-си.

В пресс-релизе о состоянии Навального "Шарите" говорится, что материал составлен после консультации "с пациентом и его женой".

В предыдущем сообщении, выпущенном пять дней назад, говорилось, что врачи консультировались только с женой пациента.

Улучшение состояния, о котором пишет клиника, налицо.

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