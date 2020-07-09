Канье Уэст хочет бороться за пост президента. Как он будет это делать?

43-летний рэпер Канье Уэст говорил, что планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, но в День независимости США 4 июля неожиданно написал в "Твиттере", что может побороться за Белый дом и на ближайших выборах в ноябре.

Многие сочли его слова шуткой или рекламным ходом для раскрутки нового альбома. Уэст уверяет, что это не так.

Пока среди известных людей его сторонниками назвали себя только супруга Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск. Дональд Трамп высказался об инициативе музыканта благожелательно.

Против вакцинации, абортов и смертной казни

В интервью Forbes Уэст заявил, что считает оптимальной управленческой моделью королевство Ваканду из фильма "Черная пантера ".

"Я назвал бы Ваканду лучшим примером того, как я и моя команда намерены чувствовать себя в Белом доме", — сказал он.

Сюжет картины вращается вокруг придуманной африканской страны, изолировавшейся от внешнего мира и напоминающей устройством теократическую монархию.

На фоне ухудшения отношений США и КНР Уэст говорил также о своей любви к Китаю.

"Я люблю Китай. Он изменил мою жизнь. Он расширил мое видение мира. Нынешняя болезнь (видимо, имеется в виду пандемия коронавируса — прим. Би-би-си) — не вина Китая и китайского народа. Они тоже дети божьи", — заявил он.

Уэст уверен, что переболел Covid-19 еще в феврале, и называет вакцину от коронавируса "меткой нечистого".

"Они хотят вставить в нас чипы и делать всякие штуки, чтобы мы не смогли войти во врата рая", — заявил он.

Уэст сказал, что положит конец полицейскому насилию, выступает против смертной казни, абортов и химических компонентов "в наших дезодорантах и нашей зубной пасте". По поводу налоговой политики он не высказал определенного мнения.

"Я проведу исследование с участием лучших экспертов из тех, что служат Господу, и выйду с наилучшим решением. Таков мой ответ на все вопросы, в которых я пока не разобрался", — сказал он.

Уэст и Трамп

Во время кампании 2016 года Канье Уэст активно поддерживал нынешнего главу Белого дома. В 2018 году он пришел на встречу с президентом в красной бейсболке с надписью "Сделаем Америку вновь великой". Теперь он говорит, что "снял эту красную шапку".

"Все происходящее кажется мне какой-то бестолковщиной. Мне особенно не понравилось, что он прятался в бункере", — сказал Уэст.

Американские СМИ писали, что во время беспорядков в Вашингтоне 30 июня Дональд Трамп по рекомендации Секретной службы якобы спустился в бункер под Белым домом.

В интервью Forbes Уэст призвал и Трампа, и его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена "достойно откланяться". Однако аналитики замечают, что его участие в кампании было бы выгодно Трампу, поскольку оттянуло бы у Байдена голоса избирателей-афроамериканцев.

В недавнем интервью сайту RealClearPolitics Дональд Трамп назвал планы Уэста "интересными" и пожелал ему успеха в будущем.

"Она [предвыборная кампания Уэста], очевидно, ограничится несколькими штатами, поскольку дедлайн прошел. Но если он пойдет на это, получится репетиция того, что может произойти через четыре года", — сказал Трамп.