Как работает система выборов США. Объясняем за 2 минуты

Соединенные Штаты Америки выбирают нового президента.
Но граждане США будут голосовать не за Джо Байдена или Дональда Трампа, они выбирают 538 человек, составляющих коллегию выборщиков, которая потом будет выбирать президента.
Что это значит, как так получилось и как это все вообще работает – в видео Русской службы Би-би-си.
А наш LIVE, посвященный выборам, находится здесь.
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