Как будет проходить парад Победы в условиях пандемии

24 июня на Красной площади в Москве пройдет военный парад. Изначально он должен был пройти 9 мая - в день формального окончания Великой Отечественной войны, но в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса, которая еще не закончилась. Как будет проходить парад в таких условиях?

В среду по Красной площади прошагают солдаты и проедут танки. 24 июня будут праздновать не просто окончание войны, а, как заявило министерство обороны, "триумф народа-победителя" - 75-летие исторического Парада Победы 24 июня 1945 года, проведенного по приказу Иосифа Сталина.

На трибуны смогут попасть явно не все. Гостей на параде будет меньше, чем планировалось изначально, рассказал Би-би-си член президиума военной организации "Офицеры России" Виктор Баранец. Сам он как раз оказался в списке гостей парада и будет его смотреть с трибуны.

Но, чтобы попасть на парад, ему, как и другим приглашенным, придется предоставить справки о том, что не болен коронавирусом, рассказывает Баранец. Кроме того, гостей, по его словам, обещают рассаживать на расстоянии друг от друга. Интерфакс ранее сообщал, что иностранных гостей парада будут проверять на коронавирус в аэропортах и отелях.

Главком сухопутных войск Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда" рассказал, что все участники парада изолированы от посторонних людей, включая персонал, который обеспечивает подготовку и проведение мероприятия. Речь идет о поварах, механиках и так далее.

Кроме того, всех участников, как утверждает "Красная звезда", будут доставлять на Красную площадь в дезинфицированных автобусах.

Изоляция коснулась и ветеранов, которые будут присутствовать на трибунах и по традиции встречаться с президентом Владимиром Путиным. Агентство Bloomberg сообщило на прошлой неделе, что около 80 ветеранов отправлены в подмосковный санаторий на двухнедельный карантин перед парадом. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, объяснив это заботой о здоровье самих ветеранов.

Впрочем, на трибунах они будут сидеть без масок. "Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".

Подобные меры безопасности понятны: число заболевших в России растет, хотя и меньшими темпами, чем в мае.

Ранее назывались другие даты проведения парада. Он мог бы состояться 3 сентября, на следующий день после годовщины окончания Второй мировой войны, либо 7 ноября, и тогда он был бы приурочен к дню, когда в Москве в 1941 году также прошел другой знаменитый парад, участники которого сразу отправлялись на фронт.

До конца не ясно, почему парад решили провести именно в конце июня. Дмитрий Песков в эфире Первого канала сказал, что принятию решения президентом предшествовал "глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом". Однако возможно, что это было сделано для того, чтобы успеть до даты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору. Однако репетиции парада каждый раз вызывают интерес, на обочинах дорог, тротуарах собирается толпа, которая смотрит за тем, как техника движется к Красной площади.

Пройдет ли "Бессмертный полк" и будут ли парады в регионах?

Акция "Бессмертный полк", которая уже прошла в этом году один раз в интернете, теперь состоится ещё раз "вживую". Ее перенесли на 26 июля, День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге в тот же день пройдет и военно-морской парад.

Не все города и регионы уже готовы проводить парады и другие мероприятия. В середине июня Русская служба Би-би-си подсчитала, что как минимум 17 российских городов и регионов либо совсем отказались от проведения парадов, либо перенесли их на другую дату.

Однако, как сообщил утром 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "отказников" осталось 13 - парады не будут проводиться в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Администрации Москвы, Санкт-Петербурга и других городов воинской славы, как рассказал Би-би-си Константин Сивков из Российской академии ракетных и артиллерийских наук, не могли отказаться от проведения: "Существует четкий перечень городов, где парады проводятся обязательно, и их не отменяют. Это титульная вещь, и она должна пройти вопреки всему, пусть и без зрителей".

В Кремле к решениям глав регионов относятся "с абсолютным пониманием", сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, - заявил Песков. - И они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела".

Между тем, как считает заместитель главного редактора "Ежедневного журнала" Александр Гольц, это первый за долгое время случай, когда федеральные власти не решились взять на себя ответственность и пойти на риск - настоять на проведении парада во время пандемии.

"Это первый случай на моей памяти, когда высшая власть побоялась взять ответственность. Путин, надо отдать ему должное, все предыдущие годы не боялся, он рисковал, он брал на себя ответственность за самые рискованные действия. Теперь он впервые перебросил ее на губернаторов, и это тут же сработало", - сказал Гольц.

Кто из иностранцев будет на параде?

С точки зрения международной политики России, самым успешным был парад Победы в 2010 году. Тогда отмечалось 65-летие окончания войны в Европе, и по Красной площади вместе с российскими военными и представителями бывших советских республик прошли американские, британские, французские, польские парадные расчеты.

Тогда же в Москву прилетели и главы иностранных государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Ху Цзиньтао, исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Коморовский и многие другие. Главой российского государства тогда был Дмитрий Медведев.

Спустя пять лет, в год 70-летия президентом был уже опять Владимир Путин, на трибунах рядом с ним находились китайский лидер Си Цзиньпин, генсек ООН Пан Ги Мун, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, лидеры Монголии, Венесуэлы, Сербии, стран СНГ. Канцлер Германии Ангела Меркель, с одной стороны отказалась участвовать в торжествах, но с другой - прилетела в Москву на следующий день, чтобы провести переговоры и возложить венок на могилу Неизвестного солдата.

Среди участников уже не было натовских военных, но на площади строем прошли азербайджанские, армянские, китайские и индийские солдаты.

В год 75-летия по Красной площади будут маршировать военные из 17 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Из иностранных руководителей на параде обещали быть сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик (один из трех глав государства) и белорусский президент Александр Лукашенко, передавало РИА Новости.

В начале июня глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что получены подтверждения о приезде в Москву 12 глав государств, большинство из которых были страны-члены СНГ.

10 июня Дмитрий Песков сказал, что в Москву собираются приехать руководители Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, а также непризнанных государств Абхазии и Южной Осетии.

Однако на утро 22 июня окончательный список так и не был опубликован. В минувшую пятницу Песков, как передавало агентство РИА Новости, сказал, что "возможны корректировки списка, мы будем вас информировать".

Список гостей действительно все еще корректируется. В понедельник утром агентство РИА Новости сообщило, что президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад.

Что власти и бюджетные организации закупают к параду?

Бюджетные организации и госкомпании традиционно заранее готовятся к Дню Победы и закупают различные атрибуты и памятные знаки, а также заключают контракты на праздничное оформление и организацию концертов.

Однако в этом году многим пришлось это сделать дважды. Многие заключали контракты еще к 9 мая.

МИА "Россия Сегодня" получило от управделами президента 47 млн рублей на фотосъемку мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы, проведение фотовыставки с дополненной реальностью и фотохостинг.

Префектура Центрального округа столицы заключила контракт на проведение концерта, украшение площадки и акцию по высадке сирени на сумму 2,5 млн рублей. Его исполнение было приостановлено.

На украшение Юго-Западного округа потратили почти 3 млн рублей (найти информацию о приостановке контракта или его отмене не удалось).

Префектура Восточного округа Москвы заказала для ветеранов открытки на 618,4 тыс. рублей. Всего получилось 9 тыс. открыток по 69 рублей за штуку. Управы 10 районов Москвы, например, Новогиреева, купили для ветеранов подстаканники на 10,9 млн рублей (примерно по 2,8 тыс. рублей штуку).

"Москва Медиа", входящая в структуру мэрии Москвы, закупила на 3 млн рублей рекламу на радио проекта "Письма Победы". Цель - "собрать главный электронный архив писем военных лет", указано на сайте проекта.

Некоторые тендеры были отменены - как, например, конкурс на украшение Восточного округа Москвы на 7,9 млн рублей.

Несмотря на все эти закупки, многие компании и бюджетные учреждения решили докупить еще некоторые услуги и к 24 июня.

Например, "Аэрофлот" в июне заключил договор на поставку 15 тыс. латунных нагрудных знаков с георгиевской лентой на 3,25 млн рублей. Один значок обошелся компании в 228 рублей. Согласно тендерной документации, на нем должно быть написано "1945-2020", "75 Победа!" и "Аэрофлот".

МИА "Россия сегодня" и "Почта России" заключили контракты на подготовку выставок к 75-летию Победы, потратив 2,5 и 2 млн рублей соответственно.

Выставка "Почты России" будет проходить на территории выставочного зала "Манеж" в центре Москвы. Площадь экспозиции составит 62 кв. м, следует из конкурсной документации. Экспозиция будет "демонстрировать работу почты в 1941-1945 годах". Она должна включать "макеты частей полевых укреплений", "предметы фронтового и тылового быта", а также фото писем и документов и архивные фото. К контракту "России сегодня" документы не прилагаются.

Управление делами президента начало готовиться к празднику еще в середине мая. Тогда ведомство потратило 11,9 млн рублей на брендирование транспорта. Он должен, согласно контракту, использоваться для перевозки глав иностранных государств.

Всего будет брендировано 483 легковых автомобиля, 224 микроавтобуса, 21 автобус и 45 внедорожников (внедорожники принадлежат ФСО России, а другие машины - структурам управделами президента) на 11,9 млн рублей. Как именно украсят транспорт, в контракте не указано.

Управделами президента заключило также контракт на 118 млн рублей со своей подведомственной организацией, комбинатом питания "Кремлевский" на обслуживание протокольных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Информавтодор потратил 7,6 млн рублей на услуги по созданию и продвижению приложения "Улица Победы" во "Вконтакте". Сам проект предполагает починку российских дорог и площадей, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отчественной войны. На сайте Росавтодора указано, что в 2020 году будет отремонтировано как минимум 2020 объектов.

Какое оружие покажут на параде?

Показывать на каждом параде новое вооружение, порой даже еще не поступившее в войска - новая российская традиция. Во многом она обусловлена тем, что в конце 2000-х - начале 2010-х Россия вкладывала много денег в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в военно-промышленном комплексе. Эти инвестиции не сразу, но в результате обернулись появлением новых вооружений.

Самым заметным в этом смысле был парад 2015 года. Тогда в России отмечали 70-летие Победы, и на Красную площадь вывели новейшие системы, которые до того момента почти никто не видел - танк Т-14 и боевую машину пехоты Т-15 семейства "Армата", БМП "Курганец", колесную платформу "Бумеранг", САУ "Коалиция".

Особенно ярко они смотрелись на фоне в общем более или менее привычного набора техники, показанного в 2014 году.

Вывести столь же сенсационный набор новинок министерству обороны России больше не удалось, но в целом их хватает на то, чтобы каждый год привлекать к параду внимание военных специалистов.

В 2020 году в параде на Красной площади примут участие около 13 тысяч человек, 234 единицы военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов. Судя по сообщениям в прессе и репортажам с генеральной репетиции, и на этот раз будут показаны несколько новинок.

Прежде всего, это касается танка Т-90М - новой модификации основного боевого танка Т-90. Его еще ни разу не показывали на параде, хотя демонстрировали на различных военных выставках.

Танк был действительно очень глубоко модернизирован, получил новую систему управления огнем, новую пушку, двигатель, новую башню. С одной стороны, этот танк - очередная инкарнация Т-72, но с другой - он позволит министерству обороны России восполнить нехватку современных ОБТ, в то время как Т-14 "Армата" оказался, по свидетельству вице-премьера Юрия Борисова, довольно дорогим для массовых закупок.

Вторым танком, который впервые покажут на параде на Красной площади, станет Т-80БВМ, тоже новая модификация боевой машины, построенной еще в СССР, но ставшей, по мнению многих, вершиной советского танкостроения.

Впервые будет показан зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" - зенитная САУ, которую также уже несколько лет показывали на различных выставках, но открыто на параде не демонстрировали.

Среди новинок парада - реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-2, зенитно-ракетный комплекс С-300В4 и ракетно-пушечный "Панцирь-СМ".