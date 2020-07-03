Индия срочно закупает российские истребители. Отношения страны с Китаем все хуже

Министерство обороны Индии одобрило закупку в России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 своих МиГов. Это происходит на фоне обострения обстановки на границе с Китаем. Россия на этом может заработать примерно 1 млрд долларов.

Стоимость контракта с Россией, если он будет выполнен, составит примерно 990 миллионов долларов США — в индийской прессе фигурирует цифра 7418 кроров рупий [крор в Индии означает десять миллионов].

Для России это существенные цифры. Год назад замминистра обороны России Александр Фомин оценивал объем военного экспорта в более чем 15 млрд долларов в год.

Россия за последние десять лет проиграла в нескольких довольно крупных тендерах, среди которых были конкурсы на поставку истребителей и транспортных вертолетов.

Индия традиционно считалась одним из главных партнеров России в области торговли оружием. Одним из главных видов вооружений, которые поставляются в эту страну, была авиация.

Однако в последние годы Дели, стремясь обновить парк истребителей, стал проводить политику диверсификации поставок вооружений: на индийском рынке появились новые игроки, а позиции Москвы ослабли.

Тем не менее основу истребительной авиации ВВС Индии до сих пор составляют советские и российские самолеты — Су-30МКИ, МиГ-29, его модернизированная версия МиГ-29UPG и старый советский МиГ-21.

Помимо покупки российских истребителей индийские власти собираются закупить еще 12 тяжелых истребителей Су-30МКИ у индийской компании Hindustan Aeronautics Limited, которая производит их по российской лицензии. Стоимость этого контракта — 10730 кроров рупий, или 1,4 миллиарда долларов США.

Купит ли Индия российские истребители?



Как заявил Русской службе Би-би-си эксперт исследовательского фонда Observer Research Foundation Деба Ранджан Моханти, несмотря на то, что решение было принято на заседании в министерстве обороны, считать эту сделку свершившимся событием не стоит.

Он объяснил, что любые контракты должны быть внесены в соответствующие документы и планы закупок министерства обороны, и только после того, как они там появятся, можно будет говорить с уверенностью о том, что эта сделка состоялась.

Главный редактор российского издания "Экспорт вооружений" Андрей Фролов считает, что поскольку этот контракт обсуждается на довольно высоком уровне и публично, его подписание близко.

"Одно дело — подписание контракта, другое дело — финализация контракта [согласование его во всех ведомствах, включение в бюджет и так далее — Би-би-си]. Та же Индия показывает, что, например, между подписанием контракта на "Рафали" с Францией [поставки истребителей Rafale] и его финализацией прошло почти четыре года. Но я не думаю, что в данном случае они заинтересованы тянуть резину", — сказал эксперт.

Не только истребители



В этом году в 20-х числах июня министр обороны Индии Раджнатх Сингх был в Москве с трехдневным визитом. Он оказался одним из немногочисленных иностранных гостей на параде Победы на Красной площади. В самом параде участвовали индийские военные, а также китайские. Во время своего визита он провел переговоры с российским военным руководством.

В 2018 году Россия заключила контракт с Индией на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400.

Главной темой этих переговоров стало ускорение поставок С-400, намеченных на 2021 год, об этом сообщала российская и индийская пресса.

"После того как Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20 собственной разработки, ВВС Индии оказались в сложной ситуации. В случае боевых действий может сложиться ситуация, когда Индия будет вынуждена использовать свои истребители одновременно как в оборонительных, так и в наступательных целях. А это весьма непросто", — сказал индийский военный источник газете "Коммерсант".

Китай, который также является стратегическим партнером России, стал первым покупателем С-400. Кроме того, Россия поставляла Китаю новые российские истребители Су-35, а ранее — Су-30МКК. Это "китайская" версия Су-30, которая отличается от индийской по специализации — у этого самолета больше возможностей для ударов по наземным целям.

Что произошло между Индией и Китаем?



Этим летом ситуация между Китаем и Индией обострилась. Это произошло в регионе Кашмир, на части которого претендуют Индия, Китай и Пакистан. Там границу государств заменяет линия контроля.

Около этой линии в июне погибли 20 индийских военнослужащих — это первая за 45 лет лет гибель военных на так называемой индо-китайской границе.

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации замороженного конфликта. Индийская пресса связывает решение министерства обороны о покупке новых истребителей с этим обострением.

Хотя в ходе этого столкновения и не использовалось огнестрельное оружие — военные дрались палками и голыми руками, но оно было ожесточенным, и вызвало всплеск националистических настроений в обеих странах.

Напряженность удалось снизить после прямых переговоров глав МИД обеих стран, но взаимные претензии и упреки на границе в спорном регионе остаются — стороны обвиняют друг друга в создании мирной инфраструктуры, которая тем не менее может быть использована для вторжения — речь идет о дорогах, мостах, железнодорожных ветках и аэродромах.

Еще один нестабильный участок индийской границы в Кашмире — с Пакистаном.

В феврале 2019 года индийские ВВС нанесли удар по лагерю боевиков на территории Пакистана в ответ на нападение на свой армейский конвой.

Это был первый авиаудар, нанесенный через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года.

Пакистанские ВВС сбили как минимум один индийский истребитель. Это был устаревший МиГ-21. Со стороны Пакистана в бою участвовали более современные самолеты F-16 американского производства.