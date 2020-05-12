Илон Маск заявил, что готов к аресту. Он открыл завод Tesla несмотря на запрет

Компания Tesla Илона Маска возобновила деятельность своего единственного в США завода по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на указание властей штата о приостановке работы практически всех промышленных предприятий в связи с эпидемией коронавируса.

В понедельник Илон Маск написал в "Твиттере", что работа на заводе возобвновляется и что он будет на сборочной линии вместе со всеми остальными.

Власти многих штатов США пока только пытаются сформулировать стратегию наиболее оптимального выхода из локдауна.

Ранее Маск говорил, что перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, в случае если указ о закрытии заводов не будет отменен.

Власти Калифорнии уже ослабили ограничения карантинных мер, позволив возобновить промышленное производство. Однако завод Tesla располагается в городе Фермонт, в округе Аламеда, и власти пока не отменяли запрета на открытие предприятий.

Фермонт находится примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско.

В субботу Илон Маск сообщил, что Tesla подала в суд иск против властей округа, требуя отмены указа, не позволяющего возобновить работу завода.

Фото: Twitter

Не дожидаясь решения суда, Маск объявил в понедельник, что завод возобновляет производство.

"Я буду у главного конвейера вместе со всеми. Если кого-нибудь арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - написал Маск на своей странице в "Твиттере".

Представители полиции округа заявили, что они в курсе решения Маска нарушить указ местных властей, но не будут вмешиваться в ситуацию, если только их не попросят об этом органы здравоохранения.

Управление здравоохранения округа Аламеда заявило, что находится в постоянном контакте с Tesla по вопросу открытия завода и рассматривает ситуацию так же, как и с любым другим предприятием, нарушающим правила локдауна.