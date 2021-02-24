Илон Маск за день потерял $15 млрд, он больше не самый богатый в мире. Все из-за биткоина

Основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск потерял 15 млрд долларов и титул самого богатого человека после того, как стоимость акций этой фирмы упала на 20%. Теперь первое место в списке мировых богачей вновь занял глава Amazon Джефф Безос.

По словам аналитика компании Wedbush Securities Дэна Айвса, Маск мог стать жертвой эффекта домино: некоторые инвесторы Tesla начали избавляться от своих акций на фоне падения курса биткоина, поскольку компания Маска, хотя сама и не испытывает никаких проблем, стала ассоциироваться с биткоинами и связанными с ними рисками.

Это произошло после того, как Илон Маск сделал очень крупное капиталовложение в криптовалюту.

Почему инвесторы избавляются от биткоинов?

После того, как Tesla сообщила о том, что вложила в криптовалюту полтора миллиарда долларов и планирует принимать ее в качестве оплаты за свою продукцию, стоимость биткоинов выросла почти на 50%.

Однако достигнув в воскресенье рекордных 57 тыс. долларов за один биткоин, криптовалюта быстро потеряла 20% своей стоимости, и во вторник биткоин шел меньше чем за 48 тыс. Впрочем, это все равно больше, чем биткоин стоил до объявления Маска о большой покупке.

И если Маску ставили в заслугу то, что стоимость биткоинов так резко возросла, то теперь его же ругают за недавнее падение курса. Дело в том, что в выходные предприниматель отметил в "Твиттере", что стоимость биткоина "кажется высоковатой, lol".

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.



That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Масла в огонь подлили слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая в понедельник заявила, что биткоины — это "чрезвычайно неэффективный способ осуществления транзакций".

Что еще грозит компании Tesla?

Пока Маск увлекается криптовалютой, его компания оказалась перед лицом целого ряда проблем.

Недавно были приостановлены продажи бюджетной версии модели Y: в качестве причины Маск называет желание увеличить дальность пробега на одной зарядке.

В начале февраля китайские регуляторы потребовали от фирмы отчет о качестве и безопасности на фоне появившихся сообщений о возгорании аккумуляторов и неконтролируемом наборе скорости.

К тому же в последнее время все больший интерес к электромобилям стали проявлять конкуренты, такие как General Motors и Volkswagen.

Главным источником богатства Маска пока что остаются акции Tesla. В прошлом году они подскочили с 90 до более чем 700 долларов за акцию.

В январе Маск даже обогнал владельца и основателя Amazon Джеффа Безоса, заняв первую строчку в списке самых богатых людей мира. При этом многие задаются вопросом, не переоценены ли акции компании, которая производит ничтожно мало автомобилей по сравнению со своими конкурентами.

В понедельник акции Tesla пережили самое значительное падение с сентября прошлого года, одномоментно сделав Маска на 15 млрд долларов беднее.

Не способствуют стабильности и опрометчивые твиты Маска. Не далее как прошщлым летом его компания потеряла 14 млрд рыночной стоимости лишь потому, что эксцентричный предприниматель написал, что, по его мнению, акции компании переоценены.