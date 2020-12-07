"Ход Королевы": чемпионка мира рассказала, что правда, а что вымысел в сериале Netflix

Журналисты BBC поговорили с легендарной шахматисткой о том, что в сериале правда, а что вымысел.

Би-би-си: Вы любите детективы и остросюжетные сериалы, а сериал "Ход королевы" вы успели посмотреть?

Нона Гаприндашвили: Нет, не довелось, но и дня не проходит, чтобы не было несколько звонков из других стран, из местных телевидений разных. Как будто я опять молодая, стала чемпионкой и все мной заинтересовались.

Би-би-си: Вас там представляют: "Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин". Это же не так?

Н.Г.: Это неправда, конечно. Когда я стала чемпионкой мира, сразу начала участвовать в мужских турнирах. Даже если уже добились успеха, нужно, чтобы организаторы пригласили. Как я выиграла свой первый чемпионат мира, я сразу была приглашена в Гастингс (международный шахматный турнир в Гастингсе - прим. Би-би-си). И оттуда пошло, у меня была уйма приглашений просто. Просто я не могла везде играть - по разным причинам.

Би-би-си: Какие эмоции у вас вызывает эта неточность в фильме, не обидно?

Н.Г.: Обидно, конечно, потому что когда о шахматах снимают фильм, и, тем более, рассказывают о чемпионке мира, то уже тут должна быть точность.

Би-би-си: Главная героиня сериала "Ход королевы" с раннего детства борется с зависимостью от транквилизаторов, а потом и с алкогольной зависимостью. У Михаила Таля, одного из самых молодых чемпионов мира по шахматам, были серьезные проблемы с алкоголем. Насколько был распространен алкоголизм и злоупотребляли ли игроки какими-то веществами в прошлом?

Н.Г.: Миша был великолепный человек просто. Он был очень мягкий человек, очень талантливый во всех отношениях, такой начитанный, с юмором. Тогда каждый подходил и приглашал куда-то, а он не знал слово нет. Отсюда все это началось. Он никому не мешал, даже в таком состоянии. Он ускорил течение своих медицинских проблем (у Таля были проблемы с почками и печенью, он умер в возрасте 55 лет - прим. Би-би-си).

Другие чемпионы мира - они все в режиме. Они следили за собой, насколько я знаю. Может быть, какие-то шахматисты любили выпивать, это их дело.