"Ход Королевы": чемпионка мира рассказала, что правда, а что вымысел в сериале Netflix

Би-би-си: То есть когда вы начинали, никогда такого не было, что кто-то бы вам сказал: "Девочка, свари кофе?"
Н.Г.: Нет, нет, нет. Мне это говорили, только когда я в бильярд играла на отдыхе. Я была такая маленькая, худенькая, а там такие мощные люди стояли. В начале, когда я подходила к столу, мне говорили: "Девушка, вам туда", они не знали, что я могу играть за большим столом, но буквально через два дня все становились моими болельщиками.
Би-би-си: На одной фотографии вы играете против 28 мужчин одновременно. Вы помните этот турнир?
Н.Г.: Это не турнир, это сеансы. Я не помню сейчас, где это было. Один раз я играла против 38 человек. Это было в Грузии. Я вижу - 38 молодых людей сидят, я говорю: "Что это такое?" 38! Представляете, сколько километров ходить нужно? Но что я могла сделать? Я же не могла сказать: "Поднимитесь, я не хочу с вами играть". Но мне не было трудно, я их быстро стала обыгрывать и освобождать доски.
Нормально - это до 20 досок. А если ты играешь с серьезными членами клуба, которые привыкли играть в шахматы, тогда - до 18 человек. Мужчины-чемпионы тоже так делали, соглашались на 18 досок, когда с сильными играли.
Би-би-си: А что самое сложное в таких сеансах?
Н.Г.: Ну, приходилось больше думать, больше времени проводить за доской. В Москве был однажды очень сильный мужской турнир. И меня пригласили как чемпионку мира на специальный день, где собирались все шахматисты из этого турнира. И, если я не ошибаюсь, университет МГУ посадил против меня женщин-студенток. И я должна была вечером пойти на какой-то торжественный вечер, и была на каблуках. И вдруг я увидела, что передо мной очень сильные, хорошо подготовленные шахматистки. У меня был результат отличный, но оказалось, что за каждой девушкой стоял мальчик, который подсказывал. Я разозлилась сильно, несмотря на то, что для меня там все хорошо закончилось.
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