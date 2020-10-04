Гонщик-миллионер погиб при попытке побить наземный рекорд скорости

Британский мотогонщик, телеведущий и бизнесмен Зеф Айзенберг разбился при попытке побить наземный скоростной рекорд на модифицированном автомобиле Porsche 911 Turbo S. Это произошло на том же аэродроме, где он чуть было не погиб четыре года назад.

47-летний миллионер скончался в четверг в результате аварии на аэродроме Элвингтон, недалеко от города Йорк на севере Англии. Там же в 2006 году попал в серьезную автокатастрофу тогдашний ведущий передачи Би-би-си Top Gear Ричард Хаммонд.

Полиция и спасатели были вызваны на место "серьезного столкновения" в районе 16:30 по британскому времени. Семья Айзерберга подтвердила его смерть.

Полиция заявила о начале расследования обстоятельств трагедии.

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