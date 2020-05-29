ФОТО и ВИДЕО | В США полицейский задушил чернокожего — начались беспорядки и поджоги. Трамп может ввести национальную гвардию

В Миннеаполисе продолжаются беспорядки, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник, после того как полицейский при его задержании применил удушающий прием.

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.

Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения — протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.

Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.

"Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо", — написал Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump

MINNEAPOLIS PROTESTS: Fires were set and businesses looted Wednesday night in Minneapolis, Minnesota. This was the second night of protests after George Floyd died in police custody. The mayor of Minneapolis has requested help from the National Guard. pic.twitter.com/5I9yuVZp4s — CBS 21 News (@CBS21NEWS) May 28, 2020



25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот.

Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

"Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо", — говорилось в заявлении полиции.

Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.

На сделанной одним из очевидцев видеозаписи слышно, что лежащий на земле Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня".

Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и проверить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу его привезли уже мертвым.

После произошедшего четверо полицейских были уволены.