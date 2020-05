ФОТО и ВИДЕО | В США полицейский задушил чернокожего — начались беспорядки и поджоги. Трамп может ввести национальную гвардию

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.

Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения — протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.

Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.

"Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо", — написал Трамп.

MINNEAPOLIS PROTESTS: Fires were set and businesses looted Wednesday night in Minneapolis, Minnesota. This was the second night of protests after George Floyd died in police custody. The mayor of Minneapolis has requested help from the National Guard. pic.twitter.com/5I9yuVZp4s