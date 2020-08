ФОТО И ВИДЕО | В Беларуси оппозиция вышла на марш в день рождения Лукашенко, на улицах Минска десятки тысяч людей и бронетехника

Сегодня в столице проходит "Марш мира и независимости". Место сбора — площадь Независимости, центральная и крупнейшая в Минске, — с утра оцеплена силовиками. Участники постепенно стекаются к центру города.

Начались задержания:

Что пожелают белорусы Александру Лукашенко в его 66-й день рождения? И как милиция отреагирует на эти поздравления?

Би-би-си будет следить за событиями в Минске и других белорусских городах.

14:42 Тысячи человек стекаются к центру Минска. Весь центр оцеплен автозаками

Множество людей заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина, сообщает Nexta. Похоже, власти снова решили применить силовой сценарий.

К проспекту Независимости со стороны Городского Вала пришла большая колонна людей с флагами пишет Tut.by.

Протестующие скандируют "Позор". Люди выстроились вдоль проспекта на тротуарах от КГБ до площади Независимости и кричат "Это наш город!".

15:05

Напротив КГБ остановился микроавтобуc пишет Tut.by. Люди в штатском попытались задержать нескольких мужчин — произошла потасовка.

Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

Спуск на улицу Комсомольскую перекрыли силовики со щитами.

Колонна протестующих сейчас движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.

15:10

ОМОН, который заблокировал минчан на проспекте Независимости в районе ГУМа, получил команду начать движение на демонстрантов.

15:18

В центре Минска уже очень много людей, силовики выборочно выхватывают людей, но какого-то плана в их действиях, как и в действиях протестующих, не видно.

15:26

В той или иной форме протестуют и жители других белорусских городов. Например, в Бресте пока все тихо, сообщает наш подписчик. Люди только собираются, связь плохая.

15:37 Люди в Минске легли на асфальт перед техникой

Люди ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранителей дальше, где собралась основная колонная протестующих.

При этом силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.

15:39

Тысячи протестующих сейчас продолжают движение по проспекту Независимости в сторону ГУМа. Несколько человек несут огромного самодельного таракана.

15:59 Протестующие дошли до стелы в Минске

Они скандируют "Ты давал присягу!" (судя по всему, военным, оцепившим стелу), пишет

Tut.by. Военные включили советские песни.

Военные приехали к стеле "Минск — город-герой" еще утром и, как и в прошлое воскресенье, установили ограждения по периметру.

На подъездах к площади Независимости стоят автозаки, водомет и машины с рулонами колючей проволоки.





16:04 Что происходит в других городах?

Бобруйск. Около 500 человек собрались на площади Ленина. Когда сотрудники милиции объявили им, что мероприятие несанкционированное, демонстранты пошли колонной по улице Советской, пишет Tut.by.

Брест. Больше тысячи человек хотели собраться на площади Ленина, но им не дали. Теперь они идут гулять по городу, пишет "Белсат".

Витебск. Около 200 человек прошли маршем по городу.

Могилев. На акцию протеста пришли около трех тысяч человек, сообщает "Наша Нива". Большая колонна протестующих скандирует "Уходи!".

16:12 Задержания на проспекте Независимости

На проспекте Независимости прозвучала команда "Зачищай", передает Tut.by.

"Силовики — впереди, внутренние войска — за ними".

Сейчас "почти всех силовиков" с проспекта Независимости перебрасывают к Дворцу независимости, резиденции Лукашенко, пишет в своем канале фотограф Антон Мотолько.

16:24

Десятки тысяч людей участвуют в центре Минска в "Марше мира и независимости". За два часа акции задержаны 125 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Беларуси.

В городе также периодически исчезает мобильный интернет.

16:44 Протестующие дошли до дворца Лукашенко

Скандируют "Уходи!".

Thousands of protesters gathered near Minsk City Hero Obelisk and moving to the Presidential Palace. They are chanting "We are here for your birthday!" pic.twitter.com/PE8Rb5n9Mq