ФОТО И ВИДЕО | В Беларуси оппозиция вышла на марш в день рождения Лукашенко, МВД сообщило о 140 задержанных

В Минске и по всей Беларуси продолжаются акции протеста, вызванные фальсификациями во время президентских выборов 9 августа, пишет Би-би-си.

Сегодня в столице проходит "Марш мира и независимости". Место сбора — площадь Независимости, центральная и крупнейшая в Минске, — с утра оцеплена силовиками. Участники постепенно стекаются к центру города.

Начались задержания:

На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек. pic.twitter.com/F2f8Iqr0Ar — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

Что пожелают белорусы Александру Лукашенко в его 66-й день рождения? И как милиция отреагирует на эти поздравления?

Би-би-си будет следить за событиями в Минске и других белорусских городах.

14:42 Тысячи человек стекаются к центру Минска. Весь центр оцеплен автозаками

Множество людей заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина, сообщает Nexta. Похоже, власти снова решили применить силовой сценарий.

К проспекту Независимости со стороны Городского Вала пришла большая колонна людей с флагами пишет Tut.by.

Протестующие скандируют "Позор". Люди выстроились вдоль проспекта на тротуарах от КГБ до площади Независимости и кричат "Это наш город!".

15:05

Напротив КГБ остановился микроавтобуc пишет Tut.by. Люди в штатском попытались задержать нескольких мужчин — произошла потасовка.

Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

Спуск на улицу Комсомольскую перекрыли силовики со щитами.

Колонна протестующих сейчас движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.

15:10

ОМОН, который заблокировал минчан на проспекте Независимости в районе ГУМа, получил команду начать движение на демонстрантов.

Минск прямо сейчас. pic.twitter.com/OAU9AyGfdW — Вот Так TV (@vottak_tv) August 30, 2020

15:18

В центре Минска уже очень много людей, силовики выборочно выхватывают людей, но какого-то плана в их действиях, как и в действиях протестующих, не видно.

15:26

В той или иной форме протестуют и жители других белорусских городов. Например, в Бресте пока все тихо, сообщает наш подписчик. Люди только собираются, связь плохая.

В Бресте тоже начался марш. На фото, которое нам прислал наш подписчик, колонна движется по улице Советской. pic.twitter.com/evqU2WDySk — bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020

15:37 Люди в Минске легли на асфальт перед техникой

Люди ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранителей дальше, где собралась основная колонная протестующих.

При этом силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.

15:39

Тысячи протестующих сейчас продолжают движение по проспекту Независимости в сторону ГУМа. Несколько человек несут огромного самодельного таракана.

Люди несут большого таракана-транспарант.



Видео: Владимир Мишуков, для «Новой» pic.twitter.com/hbrRi5KcLd — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020

15:59 Протестующие дошли до стелы в Минске

Они скандируют "Ты давал присягу!" (судя по всему, военным, оцепившим стелу), пишет

Tut.by. Военные включили советские песни.

Военные приехали к стеле "Минск — город-герой" еще утром и, как и в прошлое воскресенье, установили ограждения по периметру.

На подъездах к площади Независимости стоят автозаки, водомет и машины с рулонами колючей проволоки.



А так сейчас у стелы "Минск – город-герой". pic.twitter.com/gUtGTnORdj — bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020



16:04 Что происходит в других городах?

Бобруйск. Около 500 человек собрались на площади Ленина. Когда сотрудники милиции объявили им, что мероприятие несанкционированное, демонстранты пошли колонной по улице Советской, пишет Tut.by.

Брест. Больше тысячи человек хотели собраться на площади Ленина, но им не дали. Теперь они идут гулять по городу, пишет "Белсат".

Витебск. Около 200 человек прошли маршем по городу.

Могилев. На акцию протеста пришли около трех тысяч человек, сообщает "Наша Нива". Большая колонна протестующих скандирует "Уходи!".

16:12 Задержания на проспекте Независимости

На проспекте Независимости прозвучала команда "Зачищай", передает Tut.by.

"Силовики — впереди, внутренние войска — за ними".

Сейчас "почти всех силовиков" с проспекта Независимости перебрасывают к Дворцу независимости, резиденции Лукашенко, пишет в своем канале фотограф Антон Мотолько.

16:24

Десятки тысяч людей участвуют в центре Минска в "Марше мира и независимости". За два часа акции задержаны 125 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Беларуси.

В городе также периодически исчезает мобильный интернет.

Марш Мира и Независимости в Минске, Беларусь. Протестующие дошли до стелы у здания музея Великой Отечественной войны. pic.twitter.com/HUSnNr0bXO — Вот Так TV (@vottak_tv) August 30, 2020

16:44 Протестующие дошли до дворца Лукашенко

Скандируют "Уходи!".

Thousands of protesters gathered near Minsk City Hero Obelisk and moving to the Presidential Palace. They are chanting "We are here for your birthday!" pic.twitter.com/PE8Rb5n9Mq — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 30, 2020

"Такое ощущение, что Минск находится под оккупацией. Власть очевидно хочет подчеркнуть свою неадекватность", — пишет журналист Франтишек Вечерко.

17:03 В Бресте жарко

Центральная площадь Бреста оцеплена милицией — колонны пошли по другим маршрутам. Рядом следуют машины волонтеров с медиками.

Как рассказали Би-би-си волонтеры, колонна собрала несколько тысяч горожан — не меньше, чем в прошлое воскресенье.

По маршруту следования были замечены восемь автобусов с ОМОНом и автозак, но пока все тихо.

На фото в колонне протестующих, которые прислали Би-би-си жители Бреста, — не только красно белые, но и официальный красно-зеленые флаги Беларуси, и даже красный флаг с литвинским гербом "Погоня".

"У нас в последнее время протестующие часто поднимают оба флага- народ один", — объяснил Би-би-си один из волонтеров.

17:08 К резиденции Лукашенко пришли члены Координационного совета

Подошедшие к оцеплению у Дворца Независимости члены совета Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова попросили руководителя для переговоров, чтобы спросить, почему людям не дают мирно гулять по городу.

В ответ силовики потребовали, чтобы люди, стоящие в двух метрах от ограждений, отошли.

"У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации. Отойдите, пожалуйста, на 10 метров от ограждения", — объявила Колесникова в мегафон (цитата по Tut.by).

И люди отошли на нужное расстояние.

На видео можно оценить, насколько близко стоят протестующие и силовики у Дворца Независимости pic.twitter.com/b7ZJCxKGkc — Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020

17:24 В Гомеле приглашают Лукашенко на чай

Во втором по численности населения городе Беларуси протестующие обошли почти все основные улицы.

Задержаний пока нет, но "космонавты" стояли возле областного исполкома, и по "закоулкам попрятаны УАЗики", — рассказали Би-би-си жители.

В колонне скандировали "Саша, выпей чаю, Путин угощает!"

Люди вывешивают красно-белые флаги из окон домов и общественного транспорта.

17:31

В Минске марш протеста подошел к Дворцу Независимости в Минске и уперся в массированное оцепление со спецтехникой.

Как пишет Tut.by, на асфальте у ограждения Дворца сложили игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, черный гроб с цветами и большого картонного таракана.

Протестующие также зажгли свечки и кричат: "Саша, задувай!"

Силовики просят их разойтись по домам "из-за возможных неблагоприятных явлений в виде дождя".

17:43

В Минске начался дождь, но часть протестующих остались стоять около Дворца Независимости.

Остальные медленно стали двигаться в сторону улицы Немига.

У Дворца Независимости люди начали поднимать вверх зажжённые фонарики и поют песни pic.twitter.com/GQyDrc7UkT — Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020

18:17 Протестующих обвинили в нападении на служебный автомобиль милиции

Пресс-служба МВД Беларуси рассказала, что сегодня около 14:40 возле площади Независимости "толпа людей набросилась на служебный автомобиль и повредила его": разбила лобовое стекло и повредила боковые части машины.

Задержаны три человека, один из них, как утверждает МВД, был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину, которого допрашивают на видео, сервисы по распознаванию в лиц в соцсетях определяют как 42-летнего жителя Минска.

18:28 Экс-охранник Лукашенко вышел к протестующим

"Наша Нива" и "Еврорадио" пишут, что к протестующим вышел человек, представившийся Николаем Латышенком, помощником Александра Лукашенко.

Как утверждают издание, он сказал собравшимся: "Он все равно останется, а здесь собралась молодежь". О ком идет речь, неизвестно.

Латышенок добавил, что "нужна мирная Беларусь", передает "Наша Нива".

Лукашенко назначил Латышенка своим помощником по общим вопросам в 2018 году. До этого он с 1995 года работал службе безопасности президента Беларуси.

У дворца Независимости сейчас так. pic.twitter.com/ky9veaPgMB — bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020

18:58 Лукашенко продолжает позировать с автоматом

РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о его местонахождении прислала в ответ его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости.

Телеграм-канал пресс-службы политика написал, что фото было сделано около 16:00.

Фото сделано при солнечном свете, хотя в Минске пасмурно и идет дождь.

На прошлой неделе в сети распространились видеокадры, как глава республики облетел на вертолете центральную часть Минска. Лукашенко был в бронежилете, а в руках у него был автомат, правда, без магазина.

Лукашенко засняли у резиденции с автоматом в рукахhttps://t.co/qGVYj5r2lR pic.twitter.com/IGBh2osI75 — РИА Новости (@rianru) August 30, 2020

19:51 Уголовные дела и задержания: как власти реагируют на протесты

СК Беларуси сообщил, что за последние два дня было возбуждено более 10 уголовных дел в отношении протестующих, а с начала августа — "порядка пятидесяти".

МВД Белоруссии сообщило, что на несанкционированной акции оппозиции в Минске задержано 140 человек. Ранее сообщалось, что к 16:00 было задержано 125 человек.

Тем временем правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент ему известно о более 70 задержанных в столице и регионах страны.

Сегодня возле минского ГУМа женщинам удалось отбить мужчину у силовиков. pic.twitter.com/3TAws452pE — bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020

20:26 В Бресте завершилась акция протеста

Волонтеры, сопровождавшие колонну, рассказали Би-би-си, что ОМОН появился только у центральной площади.

Чем отличается сегодняшний марш?

"Большим нарушением правил дорожного движения, — рассказывает собеседник Би-би-си. — Шли по проезжей части, частично перекрывая дорогу. ГАИ на нарушения не реагировало. Помимо этого, и сотрудники ГАИ (а они были сегодня на каждом углу), и цепь ОМОНа были без масок. Может, тому виной дикая жара, а может, был сигнал не "гасить" протестующих".