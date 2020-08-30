30.08.2020, 14:58

ФОТО И ВИДЕО | Простесты в Беларуси: оппозиция выходит на марш в день рождения Лукашенко

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ФОТО И ВИДЕО | Простесты в Беларуси: оппозиция выходит на марш в день рождения Лукашенко
Foto: TASS/Scanpix

В Минске и по всей Беларуси продолжаются акции протеста, вызванные фальсификациями во время президентских выборов 9 августа, пишет Би-би-си.

Сегодня в столице проходит "Марш мира и независимости". Место сбора — площадь Независимости, центральная и крупнейшая в Минске, — с утра оцеплена силовиками. Участники постепенно стекаются к центру города.

Начались задержания:

Что пожелают белорусы Александру Лукашенко в его 66-й день рождения? И как милиция отреагирует на эти поздравления?

Би-би-си будет следить за событиями в Минске и других белорусских городах.

14:42 Тысячи человек стекаются к центру Минска. Весь центр оцеплен автозаками

Множество людей заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина, сообщает Nexta. Похоже, власти снова решили применить силовой сценарий.

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К проспекту Независимости со стороны Городского Вала пришла большая колонна людей с флагами пишет Tut.by.

Протестующие скандируют "Позор". Люди выстроились вдоль проспекта на тротуарах от КГБ до площади Независимости и кричат "Это наш город!".

15:05

Напротив КГБ остановился микроавтобуc пишет Tut.by. Люди в штатском попытались задержать нескольких мужчин — произошла потасовка.

Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

Спуск на улицу Комсомольскую перекрыли силовики со щитами.

Колонна протестующих сейчас движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.

15:10

ОМОН, который заблокировал минчан на проспекте Независимости в районе ГУМа, получил команду начать движение на демонстрантов.

15:18

В центре Минска уже очень много людей, силовики выборочно выхватывают людей, но какого-то плана в их действиях, как и в действиях протестующих, не видно.

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⚪🔴⚪ Огромная колонна демонстрантов движется в сторону Немиги! 🇬🇧 A huge column of demonstrators is moving towards Nemiga! #nexta #nexta_live #беларусь #минск #брест #гомель #могилёв #молодечно #лида #пинск #гродно #барановичи #стоптаракан #протесты #протестывбеларуси #жывебеларусь #тихановская #бабарико #цепкало #лукашенко #колесникова #белоруссия #беларусьпротесты #belarus #minsk #protests #lukashenko #babariko #tsepkalo #tihanovskaya @viktar_babaryka @tsepkalo.official @stranadlyazhizni @nexta_tv @rt @belarus__2020 @nytimes @navalny @yurydud @radiosvaboda @currenttime.tv @currenttimeasia @bulbanews @honestpeople.by @tutbylive @kalesnikava @veronika.tsepkalo @belsat @varlamov @nurtasadambay @mdkthegreat @bbcrussian @urgantcom @pivo_varov @sputnik.by

Публикация от Nexta — Протесты в Беларуси (@nexta_live_belarus)

15:26

В той или иной форме протестуют и жители других белорусских городов. Например, в Бресте пока все тихо, сообщает наш подписчик. Люди только собираются, связь плохая.

15:37 Люди в Минске легли на асфальт перед техникой

Люди ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранителей дальше, где собралась основная колонная протестующих.

При этом силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.

15:39

Тысячи протестующих сейчас продолжают движение по проспекту Независимости в сторону ГУМа. Несколько человек несут огромного самодельного таракана.

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