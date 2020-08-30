ФОТО И ВИДЕО | Простесты в Беларуси: оппозиция выходит на марш в день рождения Лукашенко(10)
В Минске и по всей Беларуси продолжаются акции протеста, вызванные фальсификациями во время президентских выборов 9 августа, пишет Би-би-си.
Сегодня в столице проходит "Марш мира и независимости". Место сбора — площадь Независимости, центральная и крупнейшая в Минске, — с утра оцеплена силовиками. Участники постепенно стекаются к центру города.
Начались задержания:
На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек. pic.twitter.com/F2f8Iqr0Ar— TUT.BY (@tutby) August 30, 2020
Что пожелают белорусы Александру Лукашенко в его 66-й день рождения? И как милиция отреагирует на эти поздравления?
Би-би-си будет следить за событиями в Минске и других белорусских городах.
14:42 Тысячи человек стекаются к центру Минска. Весь центр оцеплен автозаками
Множество людей заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина, сообщает Nexta. Похоже, власти снова решили применить силовой сценарий.
К проспекту Независимости со стороны Городского Вала пришла большая колонна людей с флагами пишет Tut.by.
Протестующие скандируют "Позор". Люди выстроились вдоль проспекта на тротуарах от КГБ до площади Независимости и кричат "Это наш город!".
15:05
Напротив КГБ остановился микроавтобуc пишет Tut.by. Люди в штатском попытались задержать нескольких мужчин — произошла потасовка.
Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".
Спуск на улицу Комсомольскую перекрыли силовики со щитами.
Колонна протестующих сейчас движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.
15:10
ОМОН, который заблокировал минчан на проспекте Независимости в районе ГУМа, получил команду начать движение на демонстрантов.
Минск прямо сейчас. pic.twitter.com/OAU9AyGfdW— Вот Так TV (@vottak_tv) August 30, 2020
15:18
В центре Минска уже очень много людей, силовики выборочно выхватывают людей, но какого-то плана в их действиях, как и в действиях протестующих, не видно.
15:26
В той или иной форме протестуют и жители других белорусских городов. Например, в Бресте пока все тихо, сообщает наш подписчик. Люди только собираются, связь плохая.
В Бресте тоже начался марш. На фото, которое нам прислал наш подписчик, колонна движется по улице Советской. pic.twitter.com/evqU2WDySk— bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020
15:37 Люди в Минске легли на асфальт перед техникой
Люди ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранителей дальше, где собралась основная колонная протестующих.
При этом силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.
15:39
Тысячи протестующих сейчас продолжают движение по проспекту Независимости в сторону ГУМа. Несколько человек несут огромного самодельного таракана.
Люди несут большого таракана-транспарант.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020
Видео: Владимир Мишуков, для «Новой» pic.twitter.com/hbrRi5KcLd
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