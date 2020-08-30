ФОТО И ВИДЕО | Простесты в Беларуси: оппозиция выходит на марш в день рождения Лукашенко

В Минске и по всей Беларуси продолжаются акции протеста, вызванные фальсификациями во время президентских выборов 9 августа, пишет Би-би-си.

Сегодня в столице проходит "Марш мира и независимости". Место сбора — площадь Независимости, центральная и крупнейшая в Минске, — с утра оцеплена силовиками. Участники постепенно стекаются к центру города.

Начались задержания:

На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек. pic.twitter.com/F2f8Iqr0Ar — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

Что пожелают белорусы Александру Лукашенко в его 66-й день рождения? И как милиция отреагирует на эти поздравления?

Би-би-си будет следить за событиями в Минске и других белорусских городах.

14:42 Тысячи человек стекаются к центру Минска. Весь центр оцеплен автозаками

Множество людей заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина, сообщает Nexta. Похоже, власти снова решили применить силовой сценарий.

К проспекту Независимости со стороны Городского Вала пришла большая колонна людей с флагами пишет Tut.by.

Протестующие скандируют "Позор". Люди выстроились вдоль проспекта на тротуарах от КГБ до площади Независимости и кричат "Это наш город!".

15:05

Напротив КГБ остановился микроавтобуc пишет Tut.by. Люди в штатском попытались задержать нескольких мужчин — произошла потасовка.

Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

Спуск на улицу Комсомольскую перекрыли силовики со щитами.

Колонна протестующих сейчас движется по проезжей части проспекта и тротуарам в направлении Октябрьской площади. Все дворы, прилегающие к проспекту, перекрыты военными.

15:10

ОМОН, который заблокировал минчан на проспекте Независимости в районе ГУМа, получил команду начать движение на демонстрантов.

Минск прямо сейчас. pic.twitter.com/OAU9AyGfdW — Вот Так TV (@vottak_tv) August 30, 2020

15:18

В центре Минска уже очень много людей, силовики выборочно выхватывают людей, но какого-то плана в их действиях, как и в действиях протестующих, не видно.

15:26

В той или иной форме протестуют и жители других белорусских городов. Например, в Бресте пока все тихо, сообщает наш подписчик. Люди только собираются, связь плохая.

В Бресте тоже начался марш. На фото, которое нам прислал наш подписчик, колонна движется по улице Советской. pic.twitter.com/evqU2WDySk — bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020

15:37 Люди в Минске легли на асфальт перед техникой

Люди ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранителей дальше, где собралась основная колонная протестующих.

При этом силовики отрезают подходы к площади Независимости и блокируют толпу.

15:39

Тысячи протестующих сейчас продолжают движение по проспекту Независимости в сторону ГУМа. Несколько человек несут огромного самодельного таракана.