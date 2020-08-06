"Фейк о коронавирусе". Facebook впервые удалил пост Дональда Трампа, Twitter заблокировал его штаб

Компания Facebook впервые вмешалась в содержание официальной страницы президента США, а Twitter и вовсе лишил предвыборный штаб Трампа права размещать новые сообщения, заявив, что глава Белого дома распространяет ложную информацию о коронавирусе.

Удаленное сообщение, содержащее ссылку на интервью президента Трампа телепрограмме "Fox & Friends", было размещено на официальной странице президента США в "Фейсбуке" утром в среду. Позднее оно появилось в личном аккаунте Дональда Трампа в "Твиттере".

В опубликованном фрагменте видео глава Белого дома заявил, что он продолжает настаивать на открытии школ в США и возобновлении занятий в классах для всех учащихся, пояснив, что, по его мнению, дети "обладают почти полным иммунитетом" от коронавируса.

Спустя несколько часов сообщение было удалено с официальной страницы президента США в соцсети. Представитель компании заявил, что Facebook был вынужден сделать это, так как опубликованное "видео содержит ложные утверждения о том, что некая группа людей обладает иммунитетом от коронавируса".

"Это нарушает нашу политику по отношению к распространению вредной дезинформации о Covid", — уточнил представитель Facebook.

Ранее социальная сеть уже удаляла рекламные ролики, размещенные избирательным штабом Трампа, но официальной странице 45-го президента США до сих пор удавалось избегать цензуры.

Представительница компании Twitter Лиз Келли также заявила, что сообщение, опубликованное избирательным штабом президента, нарушает правила соцсети.

Она пояснила, что сотрудники президента имеют право обжаловать это решение, но официальная страница штаба страница будет заблокирована до тех пор, пока вызвавший недовольство пост не будет удален.

"Владелец аккаунта не сможет размешать новые сообщения, пока это не будет удалено", — сообщила она.

Что сказал Трамп?



Во время телефонного интервью, которое транслировала телекомпания Fox News, президент США заявил, что дети обладают иммунитетом от коронавируса, и поэтому опасения учителей и родителей по поводу требований его администрации вновь открыть школы являются беспочвенными.

"В это трудно поверить, — развил свою мысль глава Белого дома. — Я не знаю, как вы к этому относитесь, но дети обладают более сильной иммунной системой, чем мы. Особенно по отношению к этому [коронавирусу — ред]. И у них нет с этим проблем. У них просто нет проблем".

Трамп также посчитал нужным объяснить, что он не хочет говорить о "полном иммунитете" у детей, чтобы избежать критических комментариев прессы.

"Факты свидетельствуют о том, что их не затрагивает эта проблема, и мы должны вновь открыть наши школы", — добавил президент CША.

На прошлой неделе, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп выступил с похожими заявлениями.

"Я еще раз повторю, молодые люди обладают почти полным иммунитетом от этого заболевания, — сказал он. — Чем младше, тем лучше. Они сильнее, и у них более сильная иммунная система".

Что говорят специалисты?



По данным Университета Джонса Хопкинса, к середине этой недели коронавирус стал причиной смерти 157 тыс. человек в США. В этой статистике упоминаются люди всех возрастов, включая подростков и грудных младенцев.

На официальном сайте Центра по контролю и предотвращению заболеваний США (СDC) особо подчеркивается, что дети так же, как и взрослые, подвержены риску заражения вирусом.

Центр рекомендует родителям максимально ограничить любые контакты детей, включая совместные игры со сверстниками, предлагая заменить их "виртуальными контактами".

Большинство штатов США уже объявили о том, что школы будут закрыты как минимум до середины января 2021 года, а уроки для всех школьников будут проходить только в он-лайн режиме.

Как отреагировал избирательный штаб Трампа?



В официальном заявлении, распространенном вечером в среду по времени США, предвыборный штаб главы Белого дома назвал действия соцсетей "вопиющими и предвзятыми", обвинив компании Facebook и Twitter в "подыгрывании" демократам.

"Президент привел факты, свидетельствующие о том, что дети менее подвержены заражению коронавирусом, — сообщила заместитель пресс-секретаря избирательного штаба Кортни Парелла. — Это еще один пример вопиющей предвзятости Кремниевой долины в отношении этого президента, когда правила действуют только в отношении одной стороны".

Белый дом пока никак не прокомментировал скандал.