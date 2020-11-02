Фанерные выборы. Крупнейшие города США готовятся к голосованию и беспорядкам

Столица США готовится к массовым беспорядкам. Защитными деревянными панелями обшиты фасады гостиниц, банков, магазинов и ресторанов, а силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий.

Последние перед президентскими выборами выходные Вашингтон отметил громким стуком молотков и визгом "болгарок". Перед офисными зданиями, у дверей гостиниц и ресторанов в центре города выросли настоящие пирамиды свежих фанерных листов. Почти у каждого строения копошились группки рабочих, намертво заколачивая деревянными панелями окна и витрины.

- Мы уже делали это в июне, после первых протестов из-за гибели Джорджа Флойда, — охотно рассказал Русской службе Би-би-си бригадир строителей Диего Диас, только закончивший возведение фортификационных сооружений у магазина одежды Jos A Bank на 19-й улице.

Витрины находящейся напротив аптеки сети CVS были наглухо забиты фанерными панелями еще в середине прошлой недели. Еще один деревянный лист с криво приколоченным бруском, который должен был изображать ручку, закрывал входные двери.

- Нашу аптеку разгромили прошлым летом во время массовых демонстраций, — объяснил менеджер Фрэнк. — Сейчас мы надеемся, что все пройдет мирно, но лучше все же перестраховаться.

Плохой сценарий

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в конце октября компанией YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия.

К самому худшему сценарию заранее готовятся власти сразу нескольких штатов и крупнейших городов страны.

Как заявил на прошлой неделе изданию Politico губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, власти штата ожидают, что подсчет голосов будет сопровождаться протестными акциями, а объявление результатов голосования может привести к реальным столкновениям сторонников Трампа и Байдена.

"Мы всегда просчитываем разные сценарии и готовимся к ним", — уточнил губернатор.

Мэрия Чикаго, готовясь к дню голосования, провела специальные общегородские учения всех оперативных служб.

"Учитывая то, что происходило весной и летом, мы не ожидаем, что события будут мирными, и готовимся к худшему", — откровенно заявила во время пресс-конференции на прошлой неделе мэр Чикаго Лори Лайтфут.

Министерство внутренней безопасности США уже отправило дополнительные подразделения спецназа в крупнейшие города страны для охраны федеральных зданий.

"Наши подразделения готовы действовать в случае необходимости, хотя пока у нас нет никакой информации о возможных беспорядках", — сообщил телекомпании CNN высокопоставленный сотрудник министерства Кен Куччинелли.

Источники той же телекомпании в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США только если победу на выборах одержит Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.

При этом чиновники уверены, что в случае победы Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

Ставка Трампа?

Основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого президента Трампа. В последние месяцы он неоднократно заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников "прийти на избирательные участки" в день выборов для того, чтобы помешать демократам "отобрать у него победу".

Президент США неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах, а в минувшую пятницу в своем "Твиттере" и вовсе заявил о том, что считает возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-то причине вмешается Верховный суд.

If Sleepy Joe Biden is actually elected President, the 4 Justices (plus1) that helped make such a ridiculous win possible would be relegated to sitting on not only a heavily PACKED COURT, but probably a REVOLVING COURT as well. At least the many new Justices will be Radical Left! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020

На это заявление избирательный штаб Байдена ответил предельно лаконично.

"Правительство Соединенных Штатов прекрасно подготовлено к тому, чтобы вывести из Белого дома того, кто проник туда незаконно", — сообщил представитель штаба бывшего вице-президента.

Предвыборные убытки

Возможные потери от предстоящих после выборов массовых акций предприниматели в Вашингоне начали подсчитывать еще за несколько недель до дня голосования.

"Прошлым летом погромщики разбили стекла и повредили мебель в трех моих ресторанах. Страховые компании до сих пор не возместили нанесенный ущерб, и сейчас я могу только надеятся, что беспорядки не повторятся, а демонстрации будут мирными", — заметил владелец Knightsbridge Restaurant Group в американской столице Ашок Баджадж.

Хотя в целом протесты против полицейского насилия, прошедшие минувшим летом во всех крупнейших городах США, были мирными, в первые дни они нередко сопровождались грабежами. Организованные группы погромщиков поджигали машины, разбивали витрины магазинов и ресторанов и выносили все, что возможно.

Точные цифры убытков не подсчитаны до сих пор. По оценке сотрудницы вашингтонского Института страховой информации (Insurance Information Institute) Лоретты Вортерс, ущерб от прошедших летом погромов может составить от 500 млн до 900 млн долларов.

"Я не исключаю, что страховые компании еще не оформили все необходимые документы для выплаты компенсаций за поврежденное или похищенное имущество, и что в итоге общий ущерб может быть оценен в 2 млрд долларов", — предполагает она.

По данным вашингтонской фирмы Service Channel, предоставляющей в том числе услуги строителей для различных бизнесов в американской столице, только в последние две недели октября 310 компаний обратились с заявками на возведение защитных деревянных конструкций. Более 30 фирм попросили в день выборов, 3 ноября, предоставить им вооруженных охранников.

Некоторые бизнесмены, впрочем, уверены, что все эти опасения напрасны. Владелец ресторана Grilled Cheese Bar Брюс Клорес, расположенного всего в двух кварталах от Белого дома, так же как и его соседи предпочел накануне выборов заколотить витрины листами фанеры.

- Это было требование владельца здания, а не моя инициатива, — пояснил он Русской службе Би-би-си. — Протесты в Вашингтоне проходят постоянно, и обычно демонстранты потом заходят к нам выпить кофе и съесть сэндвич. Я надеюсь, что 3 ноября не станет ислючением, и в этот день у нас просто будет много клиентов.

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