Евросоюз принял свой “акт Магнитского”. Коррупционеров решили пока не трогать(3)
Евросоюз в понедельник утвердил свой аналог "акта Магнитского" — механизм введения персональных санкций против иностранцев, замешанных в грубых нарушениях прав человека. Пока никаких имен в общеевропейском "черном списке" нет; для того, чтобы кого-либо внести в него, понадобится единогласное решение всех стран ЕС.
"Это знаменательное решение, первое в своем роде, и я думаю, оно позволит Европейскому союзу преследовать виновных в серьезных нарушениях прав человека по всему миру, а не действовать от случая к случаю, каждый раз с бесконечными дискуссиями", — сказал в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Первыми "акт Магнитского" приняли в 2012 году Соединенные Штаты, назвав этот закон в честь российского налогового консультанта Сергея Магнитского, погибшего в конце 2009 года в московской тюрьме "Матросская тишина".
Как утверждает работодатель Магнитского, британско-американский финансист Уильям Браудер, Магнитский вскрыл мошенничество и хищения на несколько сотен миллионов долларов, совершенные группой российских силовиков и чиновников, и за это был замучен в тюрьме. Российские власти отвергают эти обвинения и, наоборот, обвиняют в налоговых преступлениях Браудера и его российских сотрудников, в том числе Магнитского.
После США аналогичные по сути, но разные по форме и названиям законы приняли Канада, входящие в ЕС страны Балтии и, совсем недавно, Великобритания.
Все эти законы позволяют в ускоренном порядке вводить персональные санкции в виде запрета на въезд и заморозки активов против иностранных — любых, а не только российских — официальных лиц, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека.
В европейском санкционном механизме, однако, не упоминается ни имя Магитского, ни коррупция: ЕС будет вносить в общеевропейский "черный список" только за грубые и массовые нарушения прав человека.
На это после заседания министров иностранных дел ЕС обратил внимание журналистов глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Мы надеемся, что этот новый режим в дальнейшем будет расширен и на случаи коррупции", — цитирует Линкявичюса агентство Франс пресс.
О конкрентном плане принятия общеевропейского аналога "акта Магнитского" Европейская комиссия объявила в сентябре, но дискуссии о нем начались задолго это этого.
Как напоминают журналисты издания Axios, в начале года Билл Браудер сказал им, что "европейский акт Магнитского, возможно, станет самым сокрушительным ударом по режиму Путина", учитывая объем собственности и активов, которые ключевые фигуры в российской власти имеют в Европе.
Многие европейские комментаторы, однако, предполагают, что без упоминания коррупции и с обязательным единогласием процесс внесения конкретных лиц в европейский "черный список" может оказаться совсем не похожим на решительный и сокрушительный удар.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поначалу хотели, чтобы решения о персональных санкциях принимались квалифицированным большинством — это позволило бы Евросоюзу действовать более оперативно и избегать ситуаций, когда всего одна или две страны блокируют решение по каким-то своим соображениям.
Но часть стран ЕС все-таки настояла, чтобы вопрос о санкциях остался в списке тех важнейших решений, которые принимаются на основе консенсуса.
Граждане каких стран первыми появятся в новом европейском санкционном списке, пока неясно. В нынешней международной обстановке несколько стран ЕС предлагают прежде всего подумать о санкциях против турецких официальных лиц.
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