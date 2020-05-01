Европа подсчитала убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются

Коронавирус и карантин погрузили европейскую экономику — вторую по размеру в мире после американской — в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. Худшие ожидания оправдываются: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир.
ЕС более других на Западе пострадал от коронавируса и ввел самый жесткий карантин. Теперь он пожинает плоды эпидемии. Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года.
Такими темпами она упадет на 13% за год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.
Итоги первого квартала — лишь намек на будущие разрушения. Повсеместный карантин сковал ЕС только в марте, и основной удар по карману граждан и бизнеса придется на текущий второй квартал. Если вирус не отступит во второй половине года и экономика не начнет восстанавливаться, общий ущерб будет еще более существенным.
Европейский центробанк допускает, что падение ВВП по итогам года достигнет 12% в странах обращения евро. В Еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза, и на них приходится 85% экономики ЕС, или 12 трлн из 14 трлн евро общего ВВП.
"Скорость и глубина падения экономики беспрецедентны для мирного времени, — сказала глава центробанка Кристин Лагард. — Масштаб спада будет всецело зависеть от того, сколько продлится карантин и насколько успешными окажутся меры поддержки людей и бизнеса".
Почему падает экономика?
Краткий ответ — из-за карантина. Чтобы понять, как именно карантин влияет на ключевое мерило экономического успеха в послевоенном мире — показатель ВВП, нужно вспомнить, как его рассчитывают.
Общий объем ВВП — это сумма потребления, инвестиций, госрасходов и чистого экспорта в отдельно взятой стране. В большинстве стран подавляющую роль в приросте ВВП играет первый компонент — потребление.
Именно по нему нанес удар карантин. Люди сидят по домам, меньше зарабатывают и меньше тратят; магазины и рестораны заколочены, запрещены туризм и массовые мероприятия — спортивные и развлекательные. Даже в гости с подарками ходить нельзя.
Все это уменьшает потребление. Во Франции, например, оно сократилось на 6% за первый квартал.
А спад инвестиций оказался вдвое существеннее — минус 12%. Бизнес не вкладывается в развитие, люди не покупают жилье, компании не создают запасы. Часть инвестиций отложена, другая потеряна навсегда — за время карантина в отсутствие дохода деньги, отложенные на большие покупки и расширение, будут проедены.
”США отписали на антикризисные меры уже больше 3 трлн долларов, Европа — почти 2 трлн
Две главные составляющие ВВП развитых стран, таким образом, тянут экономику ко дну. В условиях ограничений поддержать ее на искусственной вентиляции до лучших времен может третья составляющая — государственные расходы.
И власти стран, у которых есть деньги или возможность их занять, масштабно стимулируют экономику из бюджета.
Они увеличивают пособия, выплачивают из казны зарплаты частного сектора, раздают наличные деньги всему населению, льготы и субсидии — бизнесу. Не говоря уже об экстраординарных тратах собственно на борьбу с пандемией: закупку медицинского оборудования, репатриацию граждан, строительство временных больниц, а также разработку лекарств и вакцины.
США отписали на антикризисные меры уже больше 3 трлн долларов, Европа — почти 2 трлн, а в целом, по самой предварительной оценке МВФ, на господдержку уже обещаны 8 трлн долларов. Это примерно десятая часть мирового ВВП.
Ответ на прошлый кризис был скромнее — в 2009 году крупнейшие страны мира потратили меньше 1 трлн долларов по нынешним деньгам.
Этот кризис только начинается, а счет уже в несколько раз больше.
Европе приходится хуже других
Крупнейший на планете политический союз с населением 450 млн человек пострадал больше других. На ЕС пришлось почти половина всех связанных с пандемией Covid-19 смертей.
В США — ведущую экономику мира — коронавирус пришел позже и навредил ей пока не так сильно.
Американский ВВП сократился на 1,2% в квартальном исчислении по сравнению с падением на 3,5% в ЕС. Если экстраполировать на весь год, как это принято у статистиков в США, годовые темпы падения европейской экономики в первом квартале превысили 13%, тогда как Америка ограничилась скромными 4,8%.
”Из четырех гигантов малой кровью обошлась только Германия
По итогам года Европа еще больше отстанет от конкурентов. По оценкам Международного валютного фонда, обвал в Евросоюзе (минус 7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира — Китай и вовсе избежит падения (+1,2%).
Коронавирус вывел из строя мотор европейской экономики. Из четырех гигантов малой кровью обошлась только Германия, тогда как Франция, Италия и Испания оказались в лидерах и по смертности, и по продолжительности и суровости карантина.
В итоге при среднеевропейском темпе сокращения на 3,5% ВВП Франции упал на 5,8%, Испании — на 5,2%, а Италии — на 4,7%, причем для итальянцев это второй подряд квартал спада, то есть технически страна оказалась в рецессии.
Статистика из Германии ожидается только в середине мая, но немецкие чиновники уже предупреждают, что ничего хорошего крупнейшую экономику Европы не ждет, а спад будет худшим за послевоенные годы.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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