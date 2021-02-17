ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить оппозиционера Алексея Навального, которого российский суд постановил отправить в колонию за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

На сайте Навального выложена копия письма, полученного из суда адвокатом политика Ольгой Михайловой. В документе говорится, что ЕСПЧ решил передать властям России требование освободить Навального как минимум на то время, которое потребуется Страсбургскому суду на рассмотрение жалобы политика на действия и решения российского суда.

ЕСПЧ обосновывает это требование собственным регламентом — в частности, пунктом 39. Он дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

В частности, суд имеет право на подобные требования в случае, если видит угрозу жизни или здоровью заявителя. В письме на имя Михайловой суд отметил, что речь идет именно о таком случае.