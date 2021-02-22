ЕС вводит новые санкции против России из-за Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе, по неофициальным сообщениям, приняли решение ввести новые санкции против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. Официально о решении будет объявлено позже в понедельник.Как сообщают агентства, ссылаясь на неназванных дипломатов, главы внешнеполитических ведомств ЕС в понедельник согласились с предложением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и нескольких стран Евросоюза расширить санкционный список российских деятелей.

Как сообщают агентства, ссылаясь на неназванных дипломатов, главы внешнеполитических ведомств ЕС в понедельник согласились с предложением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и нескольких стран Евросоюза расширить санкционный список российских деятелей.

Окончательно об этом будет объявлено по окончании встречи, вечером в понедельник, но перед совещанием министров ни одна из стран ЕС не возражала против новых санкций, поэтому заминок с этим решением никто не ожидал.

По данным агентства Рейтер, санкции будут введены, в частности, против главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Национальной гвардии Виктора Золотова и генерального прокурора России Игоря Краснова.

Решение министров иностранных дел - это предварительный этап в процессе введения санкций, окончательно же их утверждает саммит ЕС. Очередная встреча глав государств и правительств Евросоюза пройдет 25-26 марта.

Санкции ЕС подразумевают запрет на въезд, заморозку активов и запрет гражданам и фирмам ЕС на сделки с попавшими под санкции лицами.

Список Навального



Вечером в воскресенье двое соратников Навального, Леонид Волков и Иван Жданов, встретились в Брюсселе с восемью главами МИД ЕС и несколькими европейскими дипломатами. Волков и Жданов сообщили журналистам, что на встрече они "говорили об адресных санкциях против ближайших союзников Путина и людей, виновных в грубых нарушениях прав человека".

Соратники Навального призывают ЕС ввести санкции против самых близких к президенту Путину российских магнатов, но некоторые европейские политики говорят, что под санкции должны попасть те, кто напрямую причастен к ситуации с Навальным, потому что непричастные напрямую могут оспорить санкции в Европейском суде.

Сам Алексей Навальный, выступая в Европарламенте в ноябре прошлого года, призывал ЕС ввести санкции против российских олигархов, близких к президенту Владимиру Путину.

В январе соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал согласованный с Навальным список россиян, против которых, по мнению оппозиционера, Западу следует ввести санкции. В списке было восемь человек, в том числе миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин, телеведущий Владимир Соловьев, глава минздрава Михаил Мурашко и другие.

Но, как писало на прошлой неделе агентство Блумберг, новые санкции ЕС вряд ли затронут российских миллиардеров, так как некоторые страны блока боятся "сжигать все мосты" с Москвой.

Позиция Москвы



12 февраля глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, что Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом, если санкции блока окажутся чувствительными для российской экономики.

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, - да", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, движется ли Россия к разрыву с ЕС.

По словам министра, Россия не хочет оказаться в изоляции "от мировой жизни", но должна быть готова к этому. "Хочешь мира - готовься к войне", - сказал Лавров.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, сказал, что СМИ неверно интерпретировали смысл его слов.

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого [разрыва связей с ЕС], мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути [введения санкций с риском для российской экономики], то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", - пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС).