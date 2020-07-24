Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало уехал в Москву. Он боялся ареста

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, бежал из страны в Россию вместе с двумя детьми. Политик говорит, что опасался ареста, а также того, что его семью могут лишить родительских прав. Об этом сообщили корреспонденты Би-би-си в Минске.

Цепкало считался одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Однако ЦИК Белоруссии его кандидатуру не зарегистрировал. По официальной версии, он не смог собрать 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы стать кандидатом.

29 июня, за день до отказа в регистрации, МВД Беларуси объявило, что проводит проверку материалов, которые "свидетельствуют о противоправной деятельности" Цепкало.

Днем 24 июля Вероника Цепкало выступила на предвыборном митинге Светланы Тихановской в населенном пункте Глубокое. Она подтвердила, что ее муж покинул Беларусь, и сказала, что "родилась, получила образование и родила в этой стране", и не хочет, "чтобы ее дети становились заложниками".

В интервью Би-би-си Вероника Цепкало рассказала, что несколько дней назад ей позвонили из школы, где ее дети закончили первый класс. "Работники прокуратуры интересовались детьми и тем, какая я мать. Учителей, по моей информации, заставляли писать жалобы на меня. Естественно, следующим шагом стало бы помещение детей под попечительство органов опеки", — говорит она.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт не ответила на звонки Русской службы Би-би-си.

"Так карты сложились"

До этого, по ее словам, никаких претензий как к родителям ей и ее мужу не было.

Все то время, что она и Валерий Цепкало работали на предвыборной кампании, дети жили дома с бабушкой. "Мы получили информацию, что моего супруга собираются задержать правоохранительные органы, — говорит Вероника Цепкало. — Мы даже точно не знаем, по каким статьям. Так все карты сложились, мой муж сел за руль, и они с детьми сразу же уехали. Я же осталась со своими боевыми подругами и буду здесь, сколько смогу — безопасность моих детей — это самая важная вещь, которая только существует".

По ее словам, Валерий Цепкало сейчас в России, он намерен дать пресс-конференцию и рассказать о случившемся.

Вероника Цепкало говорит, что он не собирается просить политического убежища и даже оставаться в России надолго. "Возможно, к концу кампании он вернется", — говорит она.

Сам Валерий Цепкало в интервью изданию TUT.by рассказал, что получил информацию о возможном аресте от друзей из правоохранительных органов и что им сильно интересуется "ведомство из трех букв". В ответ на уточняющий вопрос он объяснил, что это и КГБ Беларуси, и МВД.

Он рассказал о намерении дать серию пресс-конференций в России, странах Евросоюза и США — чтобы призвать их не признавать итоги выборов в случае фальсификаций и "показать сущность белорусского режима".

Цепкало добавил, что "если в стране будет жарко" он вернется в Минск еще до 9 августа.

Три женщины против Лукашенко

ЦИК Беларуси допустил до президентских выборов пятерых кандидатов. Из оппозиционных политиков проверку подписей прошла только Светлана Тихановская — при том, что изначально баллотироваться собирался ее муж Сергей Тихановский; он сейчас под арестом.

В штаб Тихановской после этого вошли Вероника Цепкало и Мария Колесникова, работавшая в штабе также арестованного оппозиционера Виктора Бабарико.

Цепкало создавал белорусский Парк высоких технологий (особую зону с преференциями для IT-компаний), имеет опыт дипломатической работы и когда-то работал в команде тогда еще молодого президента Лукашенко.