Экологическая катастрофа на Камчатке полгода спустя: почему автора новой версии критикует ученый МГУ

Эколог Георгий Каваносян заявил со ссылкой на отчет экспертов химического факультета МГУ, что нашел опасные пестициды, которые, скорее всего, стали причиной экологической катастрофы на Камчатке осенью 2020 года. Декан химфака, подписавший отчет, называет гипотезу эколога "необоснованными утверждениями", а Greenpeace настаивает на дальнейшем расследовании.

17 ноября эколог Георгий Каваносян опубликовал видео, в котором рассказал о результатах исследований проб с Камчатки. К видео прилагалась ссылка на отчет, подготовленный экспертами химического факультета МГУ, которые изучали собранные экологами пробы.

Каваносян делает вывод о том, что причиной экологической катастрофы стала утечка пестицидов с полигона химических отходов Козельский. Эта версия звучала еще в октябре 2020 года, но со временем отошла на второй план. Местные экологи и власти утверждали, что не нашли серьезных утечек с полигона. Каваносян же настаивает, что эксперты химфака нашли в пробах опасный пестицид, который мог отравить тысячи животных и привести к отравлению людей.

Каваносян ссылается на технический отчет экспертов химического факультета МГУ на основе проб, которые собирала экспедиция с его участием в ноябре 2020 года. Исследование подписали несколько сотрудников и инженеров факультета, а утвердил отчет профессор и член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Калмыков в переписке с корреспондентом Би-би-си объяснил, что с выводами Каваносяна не согласен.

"Гибель морских животных в 2020 году однозначно не может быть объяснена ни продуктами распада гептила, ни утечкой пестицидов с полигонов. К сожалению, полученные специалистами химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова результаты Георгием Каваносяном проигнорированы. При этом эколог ссылается на них, делая необоснованные утверждения", - написал он.

Осенью прошлого года на Камчатке произошла экологическая катастрофа. Сначала серферы с Халактырского пляжа начали жаловаться на ожоги глаз и слизистых, а некоторые - на отравления. Через несколько недель после этих сообщений на берег были выброшены тысячи мертвых морских организмов, в основном придонных животных вроде морских ежей и звезд. Также сообщалось о гибели осьминогов и глубоководных крабов. Находили и единичные трупы морских млекопитающих.

Осенью до закрытия навигации на зиму ученые смогли обследовать лишь небольшие участки океанического дна. Фактически масштабы катастрофы до сих пор не ясны.

После гибели животных началось масштабное расследование: на Камчатку приехали экологи из Greenpeace, а местные ученые объединились в научный штаб. Губернатор Владимир Солодов почти каждый день проводил совещания с экологами, а об их итогах сообщали на огромном экране на одной из центральных площадей Петропавловска-Камчатского.

С появления первых сообщений об ожогах и отравлениях серферов прошло почти полгода, но пока нет точного ответа - что стало причиной экологической катастрофы.

Власти и местные экологи публично говорят о том, что животные погибли, а люди пострадали из-за цветения токсичных водорослей. Эту версию губернатор Солодов в интервью Би-би-си называл одной из приоритетных. Он утверждал, что "ученые четко сказали, что они не видят проявлений загрязнения с Козельского полигона".

Тем не менее, Greenpeace обнаруживал утечки с Козельского полигона, но недостаточно большие для такого обширного отравления океана. После расследования Каваносяна организация обратилась в Гепрокуратуру с просьбой проверить полигон, другие объекты Камчатского края и деятельность местного минприроды.

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков сказал Би-би-си, что в расследовании сейчас нельзя ставить точку и надо продолжать исследования. Версия Каваносяна, по словам Яблокова, не опровергает версию с водорослями. Хотя аргументов, которые убедительно доказывают гибель животных от "красных приливов", также нет.

"И даже если полигон не является причиной, он очевидно загрязняет сейчас воды, поверхностные и подземные. Это факт, который доказал Георгий", - считает Яблоков.

Что нашли независимые экологи и с чем не согласен МГУ?

Всего Каваносян на анализ представил образцы 40 водных проб (морской воды, воды на берегу и фильтратов свалок), а также пять проб почв и грунтов, об этом говорится в отчете экспертов химфака МГУ. Пробы, по данным отчета, были отобраны с 1 по 9 ноября.

Для всех них указаны точные координаты. Только две пробы - пробы воды - взяты в границах Козельского полигона, как они обозначены, например, на картах "Яндекса" (точных границ объекта в кадастровом реестре нет). Однако в пояснении к результатам указано, что эти пробы взяты не с поверхности, а из скважины.

Три образца грунта, в которых ученые нашли пестициды - в том числе вещество 2,4-дихлорфенол - взяты, судя по координатам, вне границ полигона.

"Специалисты центра провели комплексный анализ проб на содержание наиболее опасных загрязнителей окружающей среды, в том числе пестицидов, фенолов, тяжелых металлов, производных гептила и прочих", - подтверждает Калмыков.

Каваносян считает, что 2,4-дихлорфенол появился в грунте именно из-за утечки с Козельского полигона для опасных химикатов - об этом он говорит в видео. По его мнению, вещество могло попасть в океан через грунтовые воды и распространиться по дну из-за того, что его плотность больше, чем у морской воды. По словам Каваносяна, это не единственный пестицид, который нашли ученые.

Тут как раз возражает Калмыков: "Следы пестицидов найдены только на полигоне и больше ни в одной пробе ни на берегу, ни в воде. и то, что было найдено - ниже ПДК" (предельно допустимой концентрации - Би-би-си).

"Все три вида пестицидов, которые обнаружены - все они обнаружены за пределами тела полигона. Например, линдан (препарат для борьбы с насекомыми на основе гексахлорана - Би-би-си) был найден в наблюдательной скважине - это грунтовые воды под полигоном. Единственное, куда он мог потечь из грунтовых вод - это в сторону Халактырского пляжа", - уверяет Би-би-си Каваносян. По его словам, обнаружение пестицидов говорит о том, что полигон "течет".

По словам Каваносяна, выводы, которые он делает - это одна из версий причин катастрофы, которых может быть множество. "В природе может одновременно проявится как один, так и два или три сценария", - объясняет ученый. По его словам, отвергать техногенные версии катастрофы нельзя.

Каваносян говорит, что еще на прошлой неделе отправил в приемные Росприродназдора и в Следственный комитет отчет со своими комментариями. "У всех, кто официально занимается этим делом, было время ознакомиться с моей версией и дать замечания", - говорит Каваносян.

В Камчатском представительстве Дальневосточного управления Росприроднадзора Би-би-си сказали, что такого исследования к ним не поступало. Би-би-си направила запрос в Следственный комитет по Камчатскому краю.

В октябре экологи, расследовавшие катастрофу, объясняли Би-би-си, что поиски причины затрудняет масштаб бедствия поражения: мертвых животных находили на расстоянии в десятки километров. Люди жаловались на ожоги после пребывания в бухтах вокруг Петропавловска-Камчатского. Яблоков из Greenpeace тогда объяснял, что они не видели такую крупную утечку на суше, которая могла бы вызвать столь сильное поражение океана.

Каваносян утверждает, что найденные пестициды и их производные настолько токсичны, что как раз могут вызвать отравление животных на дне океана на столь обширных территориях.

В середине октября директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, который возглавляет местный научный штаб, рассказал, что пробы, отобранные на Козельском полигоне и в близлежащих к нему водоёмах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. По его мнению, это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты.

"Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой", - сказал он.

После возвращения с Камчатки эксперты Greenpeace исследовали тему полигона, говорит Яблоков. "В отчетах начала 2000-х годов, вплоть до 2015 года, утечки с полигона были. В 2020 году в октябре Росприроднадзор отбирал пробы в реках Налычева и Мутнушка и обнаружил превышения ПДК по тетрахлорметану, который мог храниться на полигоне, и в наших пробах были вещества, которые могли указывать на пестициды", - объясняет эколог.

По его словам, эти отчеты опровергают заявления о том, что вода в районе полигона чистая.

Что такое Козельский полигон?

Козельский полигон находится примерно в часе езды от Петропавловска-Камчатского по проселочным дорогам. Фактически попасть на полигон может любой желающий: для этого нужна машина с высокой посадкой.

Полигон - это огромное поле посредине леса. В начале октябре, когда его посещали корреспонденты Би-би-си, он не был как-либо огорожен. На въезде была табличка, предупреждающая об опасности ядохимикатов. Охраны на полигоне не было.

От леса полигон отделяют два оврага - в них должна стекать долждевая вода и они должны защищать от утечек. В оврагах были видны следы черного полиэтилена - он должен был ограждать зарытые на полигоне вещества от попадания воды. Внешне каких-либо повреждений полигона заметно не было.

Каваносян полагает, что глинистый защитный слой полигона мог разрушиться в результате землетрясений или с течением времени. Это могло бы привести к попаданию ядовитых веществ в сточные воды. Сам полигон находится в непосредственной близости от вулкана Козельский.

Около полигона течет река Мутнушка. Она впадает в реку Налычева, которая в свою очередь впадает в океан. В Greenpeace изначально говорили, что вода в реке вода вреке выглядела загрязненной. Но когда полигон посещали корреспонденты Би-би-си, вода была чистой.

Козельский полигон не имеет официального статуса. Это свалка пестицидов, которую устроило в конце 1970-х годов предприятие "Камчатсельхозснаб". Как сообщала в начале октября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, на полигоне хранится свыше 100 тонн ядохимикатов. Официально нынешний владелец полигона не известен.

Губернатор Камчатки в интервью Би-би-си называл полигон "миной замедленного действия" и говорил о необходимости его скорейшей рекультивации. "Козельский полигон находится в таком состоянии - это абсолютно неприемлемая ситуация. Я буду добиваться, чтобы мы здесь, может быть, не в один день, но поставили точку", - говорил он.

В начале ноября представитель Greenpeace встречался с губернатором Солодовым по поводу решении экологических проблем региона - в частности, речь шла и о Козельском полигоне.

"По Козельскому полигону принципиально вопрос решен, думаю, мы в этом году или в начале следующего всё оттуда вывезем", - сказал губернатор края (цитата по сайту Greenpeace).

17 февраля правительство Камчатки сообщало, что в 2021 году будет разработан проект рекультивации полигона, проведена экологическая экспертиза, а после этого объект должен быть ликвидирован за средства федерального бюджета в рамках национального проекта "Экология".

"Мы настаиваем на том, что важно не только ликвидировать полигон, но и остановить протечки, если они продолжаются, а также рекультивировать загрязненный грунт, которые уже есть за пределами полигона", - настаивает Яблоков из Greenpeace.

Какие еще версии экологической катастрофы есть?

Каваносян в своем видео неоднократно сравнивает экологическую ситуацию на Камчатке с дуршлагом: в океан попадают вещества со множества полигонов и свалок вокруг Петропавловска-Камчатского.

В отчетах научного штаба Озерова также были разные версии. Например, озеро Приливное. Оно расположено к востоку от Петропавловска-Камчатского, а рядом с ним как раз находится Халактырский пляж. На берегу озера - свалка бытовых отходов, которые время от времени попадают в океан во время штормов. Но ученые не рассматривают эту версию как приоритетную.

Среди других версий были утечки с одного из военных полигонов компонентов ракетного топлива, сейсмическая активность и большая масса токсичных водорослей.

Каваносян говорит, что одной из отправных точек исследования стло то, что в одной из проб нашли следы распада компонентов ракетного топлива. Утечка топлива была одной из самых популярных версий осенью. Ее обычно связывали с Радыгинским полигоном и военными объектами на Камчатке. Местные СМИ писали, что на полигоне могут до сих пор храниться большие объемы ракетного топлива.

У экологов нет доступа на военные объекты. Это подтверждал губернатор: на военные объекты не могут проникнуть эксперты гражданских структур.

Однако ни местные ученые, ни Greenpeace, ни Каваносян не нашли следов массой утечки гептила. Калмыков также говорит, что следы разложения гептила в новых пробах не найден.

Постепенно по мере того, как другие версии отпадали, все чаще звучала версия токсичных водорослей. Эту версию называл приоритетной Алексей Озеров, возглавляющий научный штаб. Дмитрий Кобылкин, тогда занимавший пост министра природных ресурсов и экологии России, заявил, что речь идет о природном факторе. Следственный комитет также сообщал, что подтверждается "версия природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона".

В середине декабря заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Татьяна Орлова заявила, что причиной массовой гибели морских животных стало цветение жгутиковой водоросли из рода Karenia.

"С помощью современных методов микроскопии и генетических исследований мы идентифицировали вид микроводоросли, вызвавшей массовую гибель морских животных на восточном побережье Камчатки...В разгар цветения [водоросли] в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на один квадратный километр акватории", - сказала Орлова.

"Мы тоже писали про водоросли, что они цвели, и в прошлом году и в позапрошлом. Все пять лет наблюдалась очень схожая картина по данным космической съемки. Но, на наш взгляд, эта версия полностью не объясняет массовую гибель морских донных организмов", - считает Яблоков.

Камчатский эколог и преподаватель Арина Шурыгина еще осенью объясняла Би-би-си, что версия с водорослями может быть намного хуже, чем версия с отравляющими веществами. По ее словам, это могло быть свидетельством больших экологических проблем региона, которых за последние годы скопилось слишком много. Быстро и просто их разрешить в таком случае вряд ли удастся.