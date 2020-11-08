Джо Байден одержал победу на выборах. Каких шагов следует ожидать от нового президента?

Джо Байден стал президентом с третьей попытки. Предыдущие пробы, в 1987 и в 2008 годах, не увенчались успехом: в обоих случаях он сошел с дистанции задолго до финиша. Новому президенту США будет нелегко. Перед ним целый спектр проблем: от коронавируса и расового неравенства до безработицы и острой нехватки доступной медицины.

Какой будет его политика на международной арене — в частности, отношения с Россией и Китаем? Би-би-си выбрал восемь ключевых проблем, которые Байдену придется решать в первую очередь.

Эпидемия коронавируса



Джо Байден предлагает начать массовое и бесплатное тестирование, чтобы таким образом как можно оперативнее решить самую масштабную проблему, которая стоит сейчас перед США. Он обещал, что организует общегосударственную программу отслеживания и мониторинга распространения вируса, в которой будет работать до 100 твсяч человек, а в каждом штате будет как минимум по десять центров тестирования.



Благосостояние и рабочие места



Джо Байден обещает поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час и помочь малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Он за прямые выплаты малоимущим семьям. Он, например, предлагал увеличить на 200 долларов социальные выплаты малообеспеченным, а также пересмотреть снижение налогов для богатых, введенное Трампом. Байден хочет помочь и молодежи: он предлагает списать до 10 тыс. долларов федеральных студенческих займов.

Новый президент планирует инвестировать 400 млрд долларов в поддержку американского производства в рамках программы "Покупай американские товары". Раньше его критиковали за поддержку зоны свободной торговли в Северной Америке (NAFTA), из-за которой, считают некоторые, рабочие места ушли из США в другие страны.

Расовые отношения



2020 год запомнится беспрецедентными акциями протестов на расовой почве. Джо Байден открыто заявлял, что, по его мнению, расизм в Америке — реальность. Он планирует бороться с ним с помощью программ экономической и социальной поддержки для этнических меньшинств. Для этого он хочет создать инвестиционный фонд в 30 млрд долларов.

Если в 1990-е годы Байден считал, что с преступностью нужно бороться жесткими методами, то сейчас его взгляды иные. Он предлагает в первую очередь решать проблему расового и социального неравенства, которые тесно связаны между собой. А еще он хочет создать фонд в 20 млрд долларов для реабилитации и помощи освобожденным из тюрем.

Экология и климат



На посту президента Джо Байден, который раньше заявлял, что изменения климата угрожают самому существованию человечества, планирует вернуть подпись США под Парижским соглашением о сокращении выбросов парниковых газов. Его предшественник, Дональд Трамп, вывел страну из этой договоренности незадолго до выборов.

В то же время Байден не собирается принимать курс, который предлагает левое крыло Демократической партии, — так называемое "Новое зеленое соглашение" (Green New Deal). Вместо этого новый президент обещает инвестировать почти два триллиона долларов в исследования экологически чистых технологий.

Он хочет вывести выбросы парниковых газов на нулевой уровень к 2050 году. Такое же обещание дали лидеры многих других государств в прошлом году.

Восстановить репутацию США в мире



Джо Байден всегда подчеркивал, что прежде всего сосредоточится на решении внутренних проблем своей страны. Однако его внешняя политика вряд ли будет такой же однозначно изоляционистской, какой она была при Трампе. Байден пообещал улучшить отношения с союзниками США, в частности с НАТО, чью репутацию существенно подорвал Трамп, угрожая прекратить финансировать альянс в случае, если его члены не будут соблюдать взятые на себя обязательства по финансированию своих вооруженных сил.

Что касается крупных игроков на международной арене — России и Китая — Байден планирует быть тверже, чем Трамп, в отношениях с Кремлем. Особенно после того, как многие политики и государственные деятели США обвиняли Россию в попытках повлиять на избирательную кампанию в пользу Трампа.

Если Дональд Трамп начал открытую торговую войну с Китаем, то Джо Байден планирует идти путем переговоров и давления с помощью международной коалиции демократических стран, которую Китай, по его словам, "не сможет игнорировать". О каких странах идет речь и как такая коалиция будет выглядеть на практике — Байден пока не уточнял.

Медицина



Джо Байден обещает расширить государственную программу медицинского страхования, которая появилась при Обаме. Он утверждает, что этим планом смогут воспользоваться 97% американцев.

Это, возможно, одно из самых амбициозных обещаний нового президента. Эксперты подсчитали, что такая государственная страховка обойдется федеральному бюджету в 2,25 трлн долларов на протяжении десяти лет.

Иммиграция



Вопрос иммигрантов Байден обещает решить в первые 100 дней в Белом доме. Он срочно хочет отменить разделение детей нелегальных мигрантов со взрослыми на границе с Мексикой — практику, введенную при Трампе. Он также пересмотрит ограничения на количество заявок на политическое убежище и запрет на прибывающих из нескольких мусульманских стран.

Байден обещает решить проблему так называемых "дримеров" (dreamers — "мечтатели") — поколения молодых людей, которых родители нелегально привезли в США еще детьми. Критики утверждали, что при Трампе их подвергали дискриминации.

Образование



В системе образования Джо Байден обещает увеличить количество бесплатных вузов, а также планирует расширить программу отмены студенческих займов. Он хочет, чтобы все без исключения американцы дошкольного возраста имели доступ к детским садам. Платить за такую роскошь Байден планирует, вернув высокие налоги для более обеспеченных.