"Джинна выпустили из бутылки". Был ли прав Зеленский, когда выполнил требование захватившего автобус в Луцке?

Пользователи украинских социальных сетей и эксперты продолжают спорить, правильно ли поступил президент Украины Владимир Зеленский, когда выполнил требование человека, захватившего автобус в Луцке, и записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне". Мы изучили аргументы сторон и попытались ответить на вопрос, что сделал бы в такой ситуации премьер-министр Великобритании.

"(Спецслужбы) предлагали сразу провести спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. Это был бы штурм, быстрый, и я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", — взволнованно объяснял свои чувства Владимир Зеленский. На тот момент, а записывался этот видеокомментарий поздним вечером 21 июля, 13 заложников, которые провели более двенадцати часов в захваченном автобусе на центральной площади Луцка, уже были свободны. Удерживавшего их мужчину задержали.

Ситуация разрешилась бескровно ценой звонка президента Украины захватившему заложников человеку и выполнения требования, которое тот выдвигал к Зеленскому. Президент записал и разместил в своем "Фейсбуке" шестисекундный ролик, в котором посоветовал посмотреть всем названный вооруженным мужчиной фильм. Мини-обращение президента провисело в соцсети примерно полчаса. Зеленский договорился с Плохим (так в общении с полицейскими называл себя захвативший заложников Максим Кривош), что по истечении этого времени тот отпустит людей.

"Для меня все это очевидные шаги, если мы что-то можем делать без штурма, не рисковать жизнью даже одного человека. Я с такими принципами живу, жил и буду жить — как говорят, стать президентом и оставаться человеком. У нас есть результат — все живы", — в голосе Зеленского чувствовалось видимое облегчение.

"Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизни. Для меня это самая главная ценность", — не без пафоса подытожил он.

"Президент — молодец"

В украинском сегменте соцсетей поведение президента оценивалось не так однозначно.

За прошедшие десять лет украинские суды вынесли примерно два десятка приговоров по статье о захвате заложников. Бывало, что переговоры с захватившими заложников людьми вели высокопоставленные полицейские чины. Однако никогда на общение с преступниками не шли первые лица государства — и уж тем более они не выполняли требования захватчиков.

Обсуждая настолько новую для Украины ситуацию, некоторые настаивали, что в сложившейся обстановке Зеленский поступил абсолютно правильно.

"Президент молодец, что записал видео по требованию террориста. Полагаю, что это помогло снять напряжение и ускорило освобождение людей", — написал в "Фейсбуке" предприниматель, выходец из Донецка Энрике Менендес.



Посты в защиту Зеленского опубликовали сразу несколько депутатов парламента от президентской партии "Слуга народа".

"Не представляю себе, чтобы любой из бывших или несостоявшихся президентов сделал то же самое, что сделал президент Зеленский. Можете тысячу раз смеяться, но ваш смех угаснет сразу, как только вы представите себе своих родных в этом автобусе и требования психически больного террориста", — написала Лиза Богуцкая.

"С террористами обычно не ведут переговоры вообще, чтобы потом не появились новые желающие стать террористами. Но тут требование настолько тупое, что можно было бы и сразу", — написал в "Твиттере" пользователь Jay Joe.

Впрочем, эксцентричные — на грани абсурдности — требования захватчика стала причиной появления ряда мемов, в которых луцкие события недвусмысленно сравнивали с сюжетом одной из серий популярного британского сериала "Черное зеркало".

"Президент — соучастник"

Одновременно в соцсетях можно было найти сотни публикаций, авторы которых резко осуждали поведение Зеленского.

"По поводу того, что Зеленский выполнил условие террориста, можно говорить долго о ценности человеческой жизни, гуманизме и так далее… Вроде правильно, но тем не менее представить, чтобы требование террориста вот так выполнили [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо или [британский премьер Борис] Джонсон, я не могу", — написал в "Твиттере" пользователь Иван Острубацкий.

З приводу того, що Зеленський виконав вимогу терориста, можна говорити довго про цінність людського життя, гуманізм і т. д. І це буде наче й правильно... Ніби правильно, але тим не менше - уявити, щоб вимогу терориста отак виконав Трюдо чи Джонсон, я не можу. — Іван Острубацький (@6almU2D7MVm3w5a) July 21, 2020



Главное опасение критиков Зеленского — что подобный прецедент может побудить других людей воспользоваться для реализации своих целей методами, избранными Максимом Плохим. Только вот в следующий раз ультиматум украинской власти будет ставить не преступник-одиночка с довольно эксцентричным списком требований, а более страшный оппонент, который не станет блефовать относительно готовности взорвать бомбу в многолюдном месте.

"Теперь только вопрос времени, когда настоящие террористы поставят Зеленского в позу "зю", — написал в "Фейсбуке" журналист Вахтанг Кипиани.

"Требование террориста — пускай даже самое простое и бессмысленное — выполненное первым лицом в государстве является идеальным призывом к следующим терактам, в котором президент — соучастник, — написал общественный активист Виктор Трегубов. — Потому что, если сегодня он говорит "всем смотреть фильм", это побуждает определенных граждан завтра захватить маршрутку, чтобы он сказал "Извините, уважаемый Рамзан Ахматович". Или "Донбасс выбрал быть с Россией"… Я не знаю, как дальше пойдет. Но джинна из бутылки Зеленский уже выпустил".

Многие пользователи соцсетей, обсуждая аргументы сторонников и противников Зеленского, открыто писали, что не могут решить, поддерживают они действия президента Украины или нет.

"Хороший поступок человека. Плохой поступок президента, — попытался примирить две эти позиции журналист Денис Бигус. — Мне понятны аргументы поддерживающих. Сам я все же осуждаю этот поступок. Но издевательство и смех над ним — совершенно ненужная (вещь)".

Президент и Донбасс

О более широком контексте поступка Зеленского одним из первых на Украине написал политолог Константин Бондаренко.

"С сегодняшнего дня открыт путь к прямым переговорам с [главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР] Пушилиным и Пасечником. Ранее официальный Киев говорил, что никогда не пойдет на переговоры с террористами. После того, как Зеленский выполнил условия луцкого террориста, прецедент создан, моральные предосторожности отброшены. Теперь Владимир Александрович может запросто перейти к выполнению требований самопровозглашенных республик", — написал он.

"Офис президента, а что мешает так же (как с Луцком), только с Донбассом? Позвонить — договориться — закончить войну", — вопрошал в "Фейсбуке" журналист Богдан Анимов.

Подобные выводы вечером во вторник можно было прочитать и в выводах некоторых российских комментаторов, замечали другие пользователи соцсетей.

Стремление наблюдателей искать в луцких событиях "русский след" объяснялось еще и тем, что некоторые телеканалы, освещавшие происходящие, обращали внимание на то, что Максим Плохой является уроженцем России и свои требования озвучивал на русском языке, не особо характерном для Луцка.

"Вот для чего снималось это представление: сдвинуть общественное мнение в сторону возможности пойти на уступки "Донбассу" "ради людей", — рассуждает в "Твиттере" пользователь Zic.

Мнение о том, что происходящее в Луцке было "представлением", которое могло иметь в том числе и внутриполитические цели, тоже можно было встретить в комментариях по поводу событий вторника.

"Нынешние события в Луцке являются результатом потребности скорректировать падение рейтинга Зеленского, провала на фронте […], запуска сценариев неконтролируемых терактов, чтобы усилить панику среди населения и создать зависимость от власти, "которая единственная сможет уберечь от трагедии", — написал в "Фейсбуке" бывший министр транспорта Украины Владимир Омелян.



"На спланированную постановку все это действо не тянет. Просто больной человек с реальным боевым оружием", — заочно спорил с ним в "Фейсбуке" бывший депутат парламента Леонид Емец.

Захватчик-одиночка

Опрошенные Би-би-си эксперты тоже неоднозначно оценивают поступок президента Владимира Зеленского.

"Нельзя сравнивать [Максима Плохого] с террористами, требования которых имеют политический характер или представляют угрозу для безопасности страны, — сказал Би-би-си бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Скипальский. — Думаю, в этом случае ничего страшного не произошло в нашем государстве от того, что позвонил президент и заложников освободили".

На ничтожность требования, на которое согласился Зеленский, обращает внимание и профессор лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований, эксперт по противодействию терроризму Майкл Кларк.

"Если бы [Максим Плохой] сказал, например: я хочу, чтобы моего брата выпустили из тюрьмы или чтобы моих сторонников освободили, это было бы оценено как политическая слабость [со стороны Зеленского], — считает Кларк. — Я думаю, Зеленский либо оттягивал время, либо играл в традиционную игру между правительством и захватчиком заложников".

Профессор Кларк обращает внимание и на то, что затягивание времени было особенно оправданно в луцкой ситуации, когда захватчик действовал самостоятельно.

"Чем больше времени проходит, тем лучше, потому что одиночка рано или поздно просто уснет, он не может бодрствовать бесконечно. Одному человеку держать людей в заложниках очень тяжело. Он не сможет продержаться неделю. Очень часто они не могут продержаться даже 24 часа, потому что стоять в одной позе и угрожать людям очень тяжело. Обычно они устают даже до начала операции", — объясняет он.

Что бы сделал британский премьер?

Но киевский психолог, кандидат медицинских наук Александр Зеленько, специализирующийся на военной психологии, утверждает, что одно из последствий событий в Луцке — это создание у многих потенциальных захватчиков впечатления, что "любой террорист имеет возможность напрямую общаться с руководством государства".

И даже неважно, что требования Плохого не несли прямой опасности политическим и оборонным интересам государства, если множество психически нестабильных людей могут захотеть получить и свою "минуту славы", возможно, ценой собственной жизни.

Дипломатично критикует поведение Зеленского и бывший глава пресс-службы Скотланд Ярда и глава пресс-службы Секретариата по чрезвычайным ситуациям в британском правительстве Майк Гранатт.

"Большинство национальных правительств не ведут переговоров с захватчиками заложников или обещают, но не выполняют обещанного, — говорит Гранатт. — Как правило, на удовлетворение требований не идут — за исключением ситуаций, когда нет другого выбора, или если вы посчитали, что это требование совершенно безобидно. Но подчинение воле захватчика не бывает безобидным, потому что это всегда может подтолкнуть кого-то другого к тому, чтобы попробовать эту тактику".

При этом Гранатт замечает, что ему не известно, какие еще сведения о захватчике были у украинских спецслужб.

В ответ на вопрос Би-би-си, пошло ли бы британское правительство на сделку, подобную той, которую по телефону заключил с Максимом Плохим Владимир Зеленский, Майк Гранатт после долгой паузы отвечает: "Нет, я так не думаю".