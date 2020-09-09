Два месяца протестов. Как и почему болгары пытаются свергнуть правительство Бойко Борисова

Пока вся Восточная Европа следит за противостоянием в Беларуси, на другом краю региона, в самой бедной и коррумпированной стране Евросоюза, уже два месяца продолжаются шумные и массовые протесты.

Их участники уже добились увольнения нескольких министров, но пока не достигли главной цели — отставки всего правительства во главе с Бойко Борисовым, которое обвиняют в коррупции, беззаконии и связях с олигархами.

9 сентября исполняется ровно два месяца с начала болгарских протестов.

Протесты — то многотысячные, то относительно небольшие — идут непрерывно. Разношерстная оппозиция, объединившаяся в неприязни к премьеру и его окружению, перекрывает улицы, мосты и шоссе, забрасывала помидорами и яйцами министерство внутренних дел, вываливала у здания правительства тонны дохлой рыбы.

В основном все проходит мирно, но на прошлой неделе, например, на большом митинге у здания парламента случились стычки: демонстранты забрасывали полицию овощами и камнями, та отвечала слезоточивым газом и задержаниями. В результате десятки человек получили травмы, и десятки оказались под арестом.

Болгария — самая бедная и, по оценкам правозащитников, самая коррумпированная страна Евросоюза. Борисов и его партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") правят страной с небольшими перерывами уже 11 лет и большая часть общества, как говорит оппозиция, разуверилась в том, что это правительство что-то сможет изменить.

Борисов отказывается немедленно уходить в отставку, заявляя, что его партия — по-прежнему самая популярная в стране. Это правда, но не вся.

ГЕРБ лидирует в опросах: по последним усредненным данным, за нее готовы голосовать 28%, что на 5% больше, чем у главной оппозиционной Социалистической партии. Но при этом, по подсчетам социологов, большинство болгар — около 60% — поддерживает протесты и желает отставки премьера.

Пока Борисов уволил нескольких министров, в том числе тех, кто предположительно был теснее всего связан с олигархами, а также инициировал поправки к конституции, после принятия которых обещает уйти и провести новые выборы.

Поправки предполагают, в частности, сокращение вдвое числа депутатов парламента и уменьшения срока полномочий генпрокурора. Оппозиция, однако, считает эти предложения бессмыслицей.

"Он просто тянет время, надеясь, что протесты выдохнутся. Он всеми силами пытается избежать варианта с переходным правительством, которое назначил бы президент (Румен) Радев и которое провело бы выборы, потому что этими выборами Борисов не смог бы в полной мере манипулировать", — сказала Би-би-си сторонница оппозиции, доктор международного права и преподаватель Университетского колледжа Лондона Радосвета Василева.

"Может ли мафия реформировать систему? Ответ: нет", — заявил на прошлой неделе на открытии сессии парламента президент Румен Радев, который конфликтует с Борисовым с момента своего избрания в 2016 году.

"Болгарии в данный момент не нужны конституционные изменения. Вместо этого отвлекающего маневра нам нужны обычные выборы, на которых люди решат, кто должен быть в правительстве, — сказал Би-би-си профессор Университета Северной Каролины Димитар Бечев. — Мы хотим немедленной отставки премьер-министра Бойко Борисова и прокурора Ивана Гешева и формирования переходного правительства для проведения честных выборов".

Очередные выборы Национального собрания Болгарии должны пройти только следующей весной.

Болгарский политолог, директор Института региональных и международных исследований Огнян Минчев полагает, что протестующие вполне могут добиться досрочной отставки премьера.

"Есть хорошие шансы на то, что он признает, что надо уходить — потому что в противном случае он может уничтожить свой рейтинг навсегда", — сказал доктор Минчев Би-би-си.

Уйти прямо сейчас Борисову, по мнению Минчева, мешают команда и некие закулисные договоренности. Кроме того, он вряд ли согласится на требование оппозиции о формировании переходного правительства под эгидой его политического врага, президента Румена Радева — скорее, полагает Минчев, Борисов захочет, чтобы "техническое" правительство, которое займется подготовкой выборов, сформировали, договорившись, парламентские партии.

Промежуточные достижения

Протестующим в Болгарии за два месяца не удалось добиться отставки правительства Борисова и Гешева, но Радосвета Василева отказывается считать протесты совсем уж безрезультатными.

"Впервые на моей памяти я вижу, что в протестах участвуют и правые, и левые. Борисов сумел объединить людей, которые обычно не разговаривают друг с другом", — полагает Василева.

Кроме того, отказ Борисова уходить в отставку, по мнению юриста, говорит о его неуверенности в себе и своих перспективах на новых выборах — и это должно воодушевлять оппозицию. Раньше премьер-министр дважды досрочно распускал правительство и парламент — и оба раза снова тут же побеждал на выборах.

"Протесты охватили не какой-то конкретный слой, а все общество, — говорил в интервью в конце августа один из лидеров протеста, сопредседатель партии "Да, Болгария" Христо Иванов, — Интересно, что в протестах участвуют столь многие фракции с несовместимыми взглядами. Например, мы — с одной стороны и националистическая партия "Возрождение" — с другой. Есть люди с флагами ЕС и есть евроскептики".

Политолог Огнян Минчев добавляет, что протесты, по его сведениям, поддерживают и некоторые попавшие в опалу и изгнание болгарские олигархи — и вся эта разношерстность оппозиции означает, что у нее нет единой цели, кроме отставки Борисова, и "антиборисовский" фронт немедленно развалится и рассорится, когда и если ему удастся добиться отставки премьера.

Олигархи и прокуроры

Протестующие обвиняют правительство в закулисных отношениях с олигархами Деляном Пеевским и Ахмедом Доганом, а также в том, что все они используют прокуратуру как инструмент давления на несогласных — и поэтому требуют отставки не только правительства, но и генерального прокурора Ивана Гешева, а также реформы прокуратуры.

"Одна из ключевых структурных проблем правоохранительной системы Болгарии — это прокуратура с советской, вертикальной структурой и раздутыми полномочиями, которые не ограничены сдержками и противовесами. Критики болгарской прокуратуры говорят, что этот институт стал инструментом, при помощи которого обеляют коррумпированных политиков и преследуют оппонентов власти", — писала в конце августа Радосвета Василева.

Как все началось

В июне в интернете появилась фотографии спящего Борисова в его собственной спальне с пистолетом на тумбочке и пачками купюр в 500 евро и золотыми слитками в открытом ящике тумбочки.

Борисов заявил, что на фото — действительно он, но фотография с деньгами и золотом в ящике тумбочки — это фальшивка, и обвинил президента Радева, что это он сфотографировал его при помощи дрона, влетевшего в спальню.

Радев осудил публикацию фото как грубое вмешательство в личную жизнь премьера, а на обвинения в свой адрес ответил, что у Борисова паранойя.

7 июля трое активистов коалиции "Демократическая Болгария" во главе с Христо Ивановым высадились на берег у летней резиденции Ахмеда Догана под Бургасом и попытались установить на берегу флаг Болгарии.

По закону морской берег должен быть открыт для всех, но тут появились охранники и вытолкали оппозиционеров вместе с флагом в воду. Те транслировали все это в прямом эфире в "Фейсбуке".

При этом, как полагают оппозиционеры, не представившиеся охранники служат в Национальной службе охраны, которая по идее должна охранять высших должностных лиц, но не олигархов.

На следующий день, 8 июля, президент Румен Радев объявил, что глава НСО, генерал Красимир Станчев, будто бы подвердил ему, что охранники были из его ведомства.

Еще через день полиция и прокуроры устроили обыск в кабинетах секретаря и советника Радева, Илии Милушева и Пламена Узунова (сам президент пользуется иммунитетом).

Прокурор Иван Гешев объявил на пресс-конференции, что обыски проведены по делу о злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении секретными документами, но с инцидентом на черноморском берегу эти дела не связаны.

В этот же день, 9 июля, начались демонстрации с требованием отставки Борисова и Гешева, и тысячи протестующих заблокировали центр Софии.

Застрявшая в бедности

Болгария — самая бедная страна Евросоюза: ВВП на душу населения в ней в прошлом году составил около 9500 долларов.

В России этот показатель — около 11,6 тыс долларов, средний по Евросоюзу — больше 24 тысяч.

Даже соседняя традиционно небогатая Румыния, которую принимали в ЕС в 2007 году вместе с Болгарией, ушла довольно далеко вперед: 12,5 тыс. долларов на душу.

Рука об руку с бедностью шагает коррупция: в "Индексе восприятия коррупции" Transparency International Болгария занимает малопочетное и самое низкое среди стран ЕС 74-е место из 180.

"Репортеры без границ" в своем индексе свободы прессы помещают Болгарию на неприличное для европейской страны 111-е место: по их оценке, власти Болгарии давят на независимых журналистов, а лояльным изданиям помогают деньгами из фондов Евросоюза.

Россия в этом индексе — на 149-м месте (из 180), Украина — на 96-м, ближайшая в рейтинге страна ЕС, Венгрия, — на 89-м.

Кто такой Бойко Борисов

61-летний Бойко Борисов и его партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") правят Болгарией с 2009 года с одним относительно долгим и одним коротким перерывами.

В 1980-х, в эпоху социализма, Борисов поступил на службу в МВД, в подразделение пожарной охраны, но очень быстро стал лектором в Полицейской академии и в институте при МВД.

Затем, в начале 1990-х, Борисов уволился из МВД в звании майора и основал охранную фирму, причем эта фирма охраняла бывшего болгарского руководителя Тодора Живкова и бывшего царя Болгарии Симеона II, который в 1996 году вернулся из изгнания, а в 2001 стал премьер-министром.

Борисов в том же 2001 году стал главой аппарата МВД в чине генерала.

В 2005 он избрался в парламент по списку партии Симеона, но остался в МВД, однако в том же году все-таки ушел из министерства — когда победил на выборах мэра Софии.

Затем, в 2006 году, Борисов создал партию ГЕРБ и уже в 2009 победил с ней на парламентских выборах.

В 2013 году Борисов уже уходил в отставку из-за массовых протестов, но в следующем году вернулся победителем парламентских выборов.

В 2017 правительство Борисова снова ушло в отставку, на этот раз из-за победы на президентских выборах Румена Радева, но ГЕРБ тут же, через три месяца, вновь выиграла парламентские выборы.

Олигархи Пеевски и Доган

40-летний Делян Пеевски — медиамагнат, контролирующий половину ведущих газет Болгарии, а также сеть распространения по подписке и сети кабельного телевидения.

Пеевски — депутат парламента от партии "Движение за права и свободы" (ДПС), которая представляет в основном турецкое и другие национальные меньшинства Болгарии.

В 2013 году Пеевски один день побыл главой Государственного агентства по национальной безопасности: как только парламент назначил 33-летнего богача на эту должность, вспыхнули массовые протесты, и Пеевски подал в отставку.

Ахмед Доган — это олигарх и почетный председатель Движения за права и свободы, членом которого является и Пеевски.

Молчание Евросоюза

Многие болгарских оппозиционеров возмущает, что Брюссель, который годами препирается с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и правящей в Польше партией "Право и справедливость", ничего не говорит о Болгарии.

По поводу столкновений у парламента в начале сентября Еврокомиссия заявила лишь, что следит за ситуацией, и что применение силы должно быть соразмерным.

Евросоюз в последние годы даже изредка хвалил Борисова за реформы и борьбу с коррупцией.

В июне, реагируя на публикацию компромата на него, Борисов заявил, что его недруги хотят сорвать вхождение Болгарии в зону евро.

По мнению оппозиционеров, дело в первую очередь в том, что Борисов, в отличие от Орбана и ПиС, не критикует ЕС и его требования беречь "общеевропейские ценности".

"Многие думают, что скоро на Западе Борисова, который за границей бесконечно дружелюбен, будут изображать теми же красками, что и [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана и [лидера правящей партии Польши Ярослава] Качиньского. Но вообще-то он был у власти раньше, чем они! Это он являет собой генезис этого типа власти. Нужно изучать Борисова, чтобы понять остальных", — сказал в августе в интервью изданию Balkan Insight один из лидеров оппозиции Христо Иванов.

Радосвета Василева уверена, что молчаливая поддержка ЕС — одна из причин, по которой Борисов тянет с отставкой.

"Европарламент начинает медленно просыпаться, потому что он уже завален жалобами от болгар. Но главная причина, по которой Борисов еще не ушел — это поддержка Европейской народной партии (альянс партий мейнстрима в Европарламенте — Би-би-си), самой мощной партии в ЕС, — сказала Василева Русской службе Би-би-си. — Но сейчас он становится обузой для них".

Посольство США в самом начале протестов выступило с заявлением, которое оппозиционеры расценили как поддержку.

"Каждая нация заслуживает системы правосудия, которая не подчинялась бы политическим партиям и руководствовалась принципом верховенства закона. Мы поддерживаем болгарский народ, который мирными средствами добивается роста доверия к демократической системе и выступает за верховенство закона в Болгарии. Никто не выше закона", — говорилось в заявлении.