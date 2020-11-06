Друзья Путина потирают руки. Что пишут сегодня о выборах англоязычные СМИ

BBC представляет обзор англоязычной прессы о главной международной новости последних дней.

Financial Times: Америка расколота почти поровну



"Байден в случае победы получит мандат на правление с неясными полномочиями. Призрак Трампа будет преследовать его", - пишет Financial Times.

Байдену будет непросто претворить в жизнь хотя бы часть обещаний - таких как государственное медицинское страхование, крупные инвестиции в "зеленые" технологии и бесплатное обучение для студентов из семей со средним достатком. Байден сможет оказывать большее влияние на международную политику, нежели на внутреннюю, поэтому жители других стран, в отличие от американцев, заметят изменения.

Guardian: Демократы прозевали Трампа



После победы Трампа в 2016 году многие демократы утешали себя мыслью, что это не их вина: их просто обманули, виновата Россия. Вместо того, чтобы предложить интересную альтернативу, Байден купался в лучах славы Барака Обамы, пытался показать себя "взрослым" по сравнению со своим оппонентом.

Но демократы не смогли найти ключ к решению реальных проблем населения США, где стремительно падают доходы среднего класса, растет число миллиардеров, а каждый 11-й взрослый чернокожий житель находится либо в тюрьме, либо на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения.

Даже если Байден выиграет, в лучшем случае он сможет сформировать лишь беззубую администрацию, не способную что-либо сделать, полагает либеральное британское издание.

New York Times: Сторонники Путина потирают руки



Для защитников Владимира Путина неподтвержденные заявления Трампа о масштабных фальсификациях на выборах стали, пожалуй, лучшим доказательством того, что демократия - это рецепт катастрофы.

Сторонники демократии в России и во всем мире давно обеспокоены тем, что переживаемые Западом потрясения и саботаж американских институтов, устроенный Трампом, могут дискредитировать либеральные идеалы в их странах.

"Вся критика, исходящая от Трампа, де-факто служит оправданием российского авторитаризма, - цитирует издание политолога Александра Кынева. - Все это находит очень благодатную почву в России".