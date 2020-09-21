Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов

Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете, следует из утекших документов о транзакциях на общую сумму около 2 трлн долларов.

Речь идет о файлах FinCEN — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

В документах также показывается, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

За последние пять лет это уже не первая крупная утечка данных, сопоставимая с "Панамским" и "Райским" досье, которые помогли показать, как устроены современные схемы по отмыванию денег и финансовые преступления.

Что такое файлы FinCEN?



Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большая часть которых — отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год.

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В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах, в том числе репортеров программы Би-би-си "Панорама".

Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы предать огласке часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.

Две важных аббревиатуры — FinCEN и SAR



FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США — занимается сбором и изучением данных о движении финансов. FinCEN затем передает информацию и сотрудничает с другими правительственными агентствами и спецслужбами США. Банки должны информировать FinCEN о всех своих подозрениях в отношении транзакций, совершенных в долларах США, даже если сами трансакции произведены за пределами Соединенных Штатов.

Отчет о подозрительной деятельности, или SAR (suspicious activity report), — это пример того, как банки оформляют и передают такие сообщения о подозрительной активности. Банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями какого-либо клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.

Почему это важно?



Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, придумывая для этого разные способы.

Отмывание денег — это процесс перевода "грязных денег" (например, доходов от торговли наркотиками или прибыли от коррупционных схем) на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет отследить.

Подобный процесс также используется, если вы, к примеру, — российский олигарх, против которого введены санкции, чтобы помешать переводить деньги на Запад.

Предполагается, что банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.

По закону банки должны знать, кто является их клиентом. То есть недостаточно просто подать SAR и продолжать работать с грязными деньгами клиентов, ожидая, что проблему решат государственные органы.

Если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен приостановить перемещение их денег.

Утечка документов FinCEN "помогла представить, что именно банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру", отмечает Фергус Шил из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

По его словам, в документах речь идет о невероятно больших суммах денег. Попавшие в руки журналистов файлы FinCEN содержат сведения о транзакциях на сумму около 2 трлн долларов — но это лишь малая часть отчетов SAR, отправленных за тот период времени.

Что удалось узнать?

Банк HSBC позволял аферистам перемещать по всему миру миллионы долларов украденных денег, даже после того, как банк узнал от американских следователей, что схема, которую использовали их клиенты, была мошеннической.

JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 миллиарда долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому именно эта компания принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания могла принадлежать человеку, несколько лет входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США.

Полученные "Панорамой" документы также указывают на то, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал лондонский банк Barclays, чтобы обойти западные санкции. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.

В отделе аналитики подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска". Такую характеристику стране дали из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в отчетах SAR. В файлах FinCEN упоминается свыше 3000 британских компаний — это больше, чем из любой другой страны.

Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение и не принял мер в отношении одной местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank перемещал грязные деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.

Банк Standard Chartered продолжал перемещать деньги Arab Bank спустя годы после того, как клиентские счета последнего использовались для финансирования терроризма.

Чем эта утечка отличается от предыдущих?



За последние годы произошел целый ряд крупных утечек финансовой информации, в том числе:



"Райское досье", 2017 год. К журналистам-расследователям попала огромная партия документов от офшорных юридических фирм Appleby и Estera. Эти две компании работали вместе под именем Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году. Документы раскрыли оффшорные финансовые сделки политиков, знаменитостей и бизнесменов.

"Панамское досье", 2016 год. Журналистам предоставили документы юридической фирмы Mossack Fonseca, которые помогли больше узнать о том, как богатые люди со всего мира используют офшорные налоговые режимы в своих интересах.

Швейцарские утечки, 2015 — Документы швейцарского филиала HSBC показали, как банк использовал законы страны о банковской тайне, чтобы помогать клиентам уклоняться от налогов.

Люксембургская утечка (LuxLeaks), 2014. К журналистам попали документы аудиторской фирмы PriceWaterhouseCoopers, показывающие, что крупные компании использовали Люксембург для оптимизации и снижения налогов.



Утечка файлов FinCEN отличается от всех предыдущих случаев тем, что это не просто документы одной или двух компаний, а файлы, пришедшие из разных банков и из разных стран.

Банковские отчеты и упоминаемые в них компании и лица демонстрируют широкий спектр деятельности, вызывающей подозрения. Документы также поднимают вопросы о том, почему банки, которые заметили эти действия, не всегда предпринимали какие-то шаги, чтобы как-то разрешить свои опасения.

В министерстве финансов США заявили, что утечка и публикация документов ведомства может нести угрозу национальной безопасности США, скомпрометировать ведущиеся расследования, а также поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые предоставляют властям свои отчеты о подозрительных транзакциях.

При этом на прошлой минфин США объявил о возможном пересмотре своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также недавно обнародовала планы по реформированию системы по сбору и контролю информации о компаниях, чтобы пресекать мошенничество и отмывание денег.