Доклад: преследование христиан в мире - почти на уровне геноцида

Сам Джереми Хант сказал, что британское правительство попросту проспало преследования христиан, но что этот доклад, а также недавние нападения на церкви на Шри-Ланке пробудили всех, вызвав невероятный шок.
В результате серии нападений на церкви и отели на Шри-Ланке в Пасхальное воскресенье погибли 359 человек, и более 500 были ранены, передает Русская служба Би-би-си.
"Я думаю, что не стоит думать о колониализме, когда мы говорим о религии, которая как-то связана с колониальными державами", — сказал Джереми Хант.
Атмосфера политкорректности
"Вероятно, поэтому многим неудобно поднимать этот вопрос, так как роль, которую играли миссионеры, всегда воспринималась неоднозначно. Несмотря на всю политкорректность, мы не должны забывать, что христиане, которые сейчас подвергаются преследованиям, — одни из самых бедных людей на планете", — добавил министр.
Доклад также особо отмечает ситуацию в странах Центральной Азии, в частности, на постсоветском пространстве.
Правительства этих стран, говорится в докладе, унаследовали советскую практику в отношении любой религии и рассматривают религиозные организации, в том числе и христианские, как угрозу.
Преследования христиан в Центральной Азии принимает разные формы.
Иногда некоторые церкви просто запрещаются — это обычно касается пятидесятников и свидетелей Иеговы. Православные и католики подвергаются менее серьезным преследованиям, частично из-за влияния России, а также потому, что местные власти рассматривают протестантов как потенциальных западных шпионов, говорится в докладе.
В Туркменистане были случаи, когда женщины, перешедшие в христианство из ислама, похищались и их заставляли выходить замуж за мужчин-мусульман.
В большинстве стран Центральной Азии, как и в советские времена, родителям запрещено приводить детей в любое место, где отправляются религиозные обряды.
Комментируя выводы доклада, глава Совета британских евреев Мари ван дер Зиль сказала, что евреи часто подвергались репрессиям и поэтому хорошо понимают сложную судьбу христианских общин, оказавшихся в подобной ситуации.
"Будь то авторитарные режимы или нетерпимость, скрывающаяся за якобы религиозными убеждениями, подобные доклады напоминают нам, что на свете множество мест, где христиане сталкиваются с ужасающим уровнем насилия, издевательствами и притеснениями", — сказала она.
Окончательный доклад будет опубликован этим летом, передает Русская служба Би-би-си.