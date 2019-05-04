Доклад: преследование христиан в мире - почти на уровне геноцида

В промежуточном докладе, составленном комиссией, которую возглавлял епископ Труро Филип Маунтстивен, говорится, что каждый третий человек на планете оказывается жертвой преследований на религиозной почве, передает Русская служба Би-би-си.

В том же докладе утверждается, что христиане — наиболее преследуемая категория верующих.

По словам министра Ханта, политкорректность отчасти повинна в том, что эта проблема не поднимается в СМИ и ей не уделяется должного внимания.

Авторы доклада говорят, что христиан массово вынуждают уезжать из родных мест, в результате чего христианство может быть полностью истребелено во многих странах Ближнего Востока.

Например, говорится в докладе, на данный момент христиане составляют всего лишь 1,5% населения среди палестинцев. В Ираке до 2003 года проживали 1,5 млн христиан, а на сегодняшний день их там осталось менее 120 тысяч.

"Данные указывают не только на то, что христиан преследуют во все большем количестве стран, но также, что гонения становятся все более жестокими", — говори епископ Филип Маунтстивен.

"Можно сказать, что в некоторых регионах преследования христиан по своего масштабу и характеру вплотную приблизились к уровню, соответствующему международному определению геноцида по классификации ООН", — добавляет он.

Министр Джереми Хант распорядился провести это исследование в конце декабря 2018 года, после того, как в прессе разразился скандал вокруг судьбы пакистанской христианки Асии Биби, в адрес которой угрожали смертью, несмотря на то, что суд признал ее невиновной в оскорблении ислама.