Девушка отрезала себе руку ради миллионной страховки. Но все пошло не так

Суд в Словении приговорил молодую женщину к двум годам заключения за то, что она нарочно отрезала себе часть руки, чтобы получить огромную выплату по страховке.

22-летняя Юлия Адлесич пыталась доказать в суде, что несчастный случай произошел, когда она резала ветки деревьев циркулярной пилой. Следствие установило, однако, что за несколько месяцев до этого происшествия она и ее жених оформили пять страховых полисов в надежде получить в совокупности по страховым выплатам около 1 млн евро.

Помимо Адлесич, суд в Любляне признал виновными в этой страховой афере ее жениха, Себастьяна Абрамова, и его отца: Абрамов приговорен к трем годам тюремного заключения, а его отец — к году условно. По делу также проходила и мать Абрамова, но была признана невиновной.

Все они отрицали вину.

Инцидент, во время которого, как утверждала подсудимая, она случайно отрезала себе кисть левой руки, произошел в январе 2019 года в доме у отца Абрамова.

Однако полицию сразу насторожил тот факт, что жених привез пострадавшую в больницу, но не привез саму отрезанную кисть.

Следствие сочло, что это было сделано преднамеренно, чтобы инвалидность была пожизненной. Однако полицейские смогли своевременно доставить конечность в больницу, и она в итоге была пришита.

К тому же было установлено, что за несколько дней до этого несчастного случая Абрамов делал в интернете поисковый запрос на предмет того, как работает рука на протезе.

Абрамов также проходит продозреваемым по делу об убийстве своей бывшей подруги, которая в 2015 году погибла от случайного огнестрельного ранения.

Как пишет местная пресса, пристально следившая за ходом процесса, Адлесич и Абрамов обручились уже будучи на скамье подсудимых.

Юлия Адлесич, которая находилась во время следствия под домашним арестом, являлась на заседания в ярких броских нарядах. Ее защита использовала это как аргумент в пользу ее невиновности, утверждая, что стремящаяся быть привлекательной женщина не могла бы совершить намеренный акт членовредительства.